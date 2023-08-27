Как арабские ученые стали лучшими в Средние века и почему позже уступили позиции Западу

Признаемся честно, при упоминании о восточных мудрецах на ум нет-нет, да и придет на ум образ вельмож из рассказов о Ходже Насреддине, людей скорее хитрых, чем одаренных и талантливых. Тот факт, что среди нобелевских лауреатов почти нет ученых арабского происхождения и что большинство стран Ближнего Востока не отличается значительным количеством научных публикаций, тоже довольно красноречив. А ведь тысячу лет назад никто и подумать не мог о том, чтобы кого-то кроме ученых-мусульман считать главными проводниками в мир знаний и науки. И не случайно – объем их знаний и открытий действительно поражает воображение.
Мрак Средневековья на западе и свет знаний на востоке
Это при упоминании европейских государств конца первого – начала второго тысячелетия можно взять снисходительный тон, говоря об уровне образования и вообще уровне жизни. Действительно – грамотности были обучены совсем немногие, знаний о мире, о человеке, о собственном прошлом явно не хватало для того, чтобы вести комфортную или хотя бы относительно долгую жизнь. Связь с достижениями цивилизаций древнего мира была утрачена, а собственных возможностей для развития науки еще не хватало.
Тысячу лет назад европейская наука не могла тягаться с арабской
Островками знаний и образования стали монастыри, куда был открыт доступ далеко не каждому желающему. Не забудем и о роли церкви в определении того, чем полагается интересоваться христианину, а что принимать на веру, не рассуждая и не углубляясь в опасные и потенциально еретические поиски. Таков был мир Средневековья, правда, справедливы эти описания только для Европы. На востоке все обстояло иначе. Период с конца VIII до середины XIII столетия называют теперь Золотым веком ислама – и неспроста: многое из того, без чего трудно себе представить нынешнюю жизнь, появилось именно тогда и именно благодаря мусульманским ученым и мудрецам.
Эра ислама началась в седьмом столетии. Арабский халифат стремительно расширял свои границы, и внутри них создавались удивительно благоприятные условия для развития наук – и что важно, ислам тому не препятствовал. Коран и хадисы приобретение новых знаний одобряли, провозглашалось, что единственным их источником является Аллах. Наука и религия были тесно связаны.
От мыслителей древности к «новым» технологиям и изобретениям
Деятельность восточных мудрецов была посвящена двум главным заботам: во-первых, добиваться максимально полного и точного соблюдения требований ислама, во-вторых, улучшить качество повседневной жизни самих мусульман. В поле зрения ученых поэтому попадало множество областей знания, от философии, логики, математики, астрономии до медицины, фармакологии, химии, физики, географии. Арабская наука возникла не из ничего – все началось с масштабного перевода древних текстов и изучения наследия древнего мира.
Античная литература переводилась на арабский язык в огромных масштабах
И если художественные литературные произведения древних греков интересовали арабских читателей меньше, то достижения в других сферах стали основой для дальнейшего совершенствования знаний и технологий. Технология производства бумаги, изобретенная в Китае, получила развитие именно в период расцвета Арабского халифата. Поскольку удалось удешевить и оптимизировать процесс, бумага, а значит, и книги были доступны всем слоям населения; это способствовало повышению уровня грамотности и увеличению числа ученых. Ничего похожего западный мир Средневековья не знал.
Арабские ученые пересмотрели и дополнили труды Гиппократа и Галена, благодаря чему медицина тысячелетней давности вышла на довольно высокий уровень. Пусть о микробах в те времена еще не знали, но догадывались о каких-то «заразительных началах», обитающих в окружающей среде; уже в X веке знаменитый ученый Абу-Бакр ар-Рази пришел, помимо прочего, к выводу, что лихорадка – это защитный механизм организма; придумывались и создавались десятки, сотни хирургических и медицинских инструментов, включая шприц; создавались сложные лекарства, в состав которых входило до двух тысяч наименований ингредиентов, в основном растительного происхождения.
Мыслители, исследователи, эрудиты составляли во времена Золотого века элиту восточных городов
Медицинские энциклопедии тысячелетней давности представляли собой многотомные труды. Создавались разветвленные сети больниц и аптек, операции делали с анестезией (дыхательные маски с использованием опиатов), был открыт чистый спирт, который тоже применялся в медицинских целях. На востоке строго следили за гигиеной: уже в VII веке изготавливали разные виды мыла, включая бруски и жидкое, мало отличающиеся от тех, к которым привык современный человек.
Расцвет и упадок арабской науки
Благодаря работе восточных мудрецов были придуманы авторучка и десятичные дроби, созданы ветряные мельницы и паровые турбины, на востоке удалось усовершенствовать состав стекла, изготовить зеркало, увеличительное стекло; в те годы были сконструированы даже камера-обскура, вентиляторы, роботы, прототипы реактивных ракет. Кофе, шампунь, ароматические масла и парфюмерия, а еще – керосин, нитроглицерин, методы дистилляции, перегонки, возгонки, кристаллизации (это уже химия, а точнее, разумеется, – алхимия) – это все оттуда же, из арабского мира VIII – XIII веков.
Фазы Луны по версии аль-Бируни, ученого XI века. Источник: google.com
На протяжении столетий арабские ученые были вне конкуренции, самые талантливые и способные из христиан изучали арабский язык, чтобы читать арабские книги и получать лучшее образование; мусульманский мир создал основу для всего, что потом дало развитие европейской системе научного знания. Но история сделала крутой поворот – и после небывалого расцвета наступил упадок. Наступили времена западной науки, и говоря о крупнейших открытиях прошлых веков, называют имена европейских ученых.
Почему так произошло? Как случилось, что сейчас при упоминании величайших ученых прошлого из восточных мудрецов назовут разве что Авиценну? Существует несколько объяснений. Одной из главных причин упадка науки на востоке стали, вероятно, масштабные войны – сказались нашествия крестоносцев, монголов, затем – Реконкиста; на территориях, где раньше приветствовался поиск новых знаний, один за другим стали появляться различные запреты, целью которых было не допустить ослабления центральной власти, например, в Османской империи не разрешалось свободно издавать книги.
«Алгебра» аль-Хорезми и страница книги IX века
И все же величайшие достижения арабской науки проявляются и теперь: не говоря даже о том, что большинство звезд по-прежнему носит арабские названия – как были названы столетия тому назад, и в языке такие следы не редкость: цифра, алгебра, алгоритм и алкоголь это лишь немногие из терминов, что появились когда-то в период золотого века исламской науки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии