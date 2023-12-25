Как подобрать себе диванный столик

Прикроватные и придиванные столики являются незаменимыми предметами мебели в интерьере современного дома. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их использование не только удобным, но и практичным.





Придиванный столик



Но прт покупке люди часто теряются, какие надо брать: деревянные или пластмассовые, на колёсиках или нет, ведь показаны они очень удобными. Но так ли это на самом деле?



Придиванные столики предоставляют удобное место для размещения предметов первой необходимости. Благодаря своей компактности и удобной форме, они помогают организовать удобное пространство около кровати или дивана. На таких столиках удобно разместить любимую книгу, бокал воды, светильник или мобильный телефон. Они не только помогают содержать вещи в порядке, но и позволяют легко добраться до них, даже не вставая с постели или дивана.



Они стильный и функциональный элемент интерьера. Благодаря разнообразию моделей и дизайнерских решений, можно выбрать столик, который подойдет под общий стиль комнаты. Он станет гармоничным дополнением и придаст уютность пространству. Кроме того, прикроватные и придиванные столики могут быть оборудованы выдвижными ящиками или полочками, предлагая дополнительное пространство для хранения. Это особенно актуально для небольших гостиных, где нецелесообразно использовать массивную мебель.





Прикроватный столик



Обеспечивают комфорт при проведении различных задач. На таких столиках удобно работать за ноутбуком, читать книгу или писать письма. Они создают удобные условия для занятий любимыми хобби и помогают расслабиться после трудового дня. Благодаря правильной высоте и устойчивой конструкции, эти столики предоставляют возможность удобно расположиться.



Существует удобный вариант столика, который находится на колесах, и который позволяет легко перемещаться по всей комнате. Если, например, вам необходимо много света для занятий вышивкой или вам нужно сделать домашнее задание с ребенком, а вы готовите на кухне, то ребенок может разместиться рядом с вами и заниматься своими заданиями. Кроме того, такой столик может быть полезен и в спальне – вечером вы можете придвинуть его к себе и проверить электронную почту на компьютере, удобно устроившись в кровати. В продаже также имеются столики, которые можно просто повесить на подлокотник дивана. И самое интересное, не обязательно приобретать такие столики, их можно сделать самостоятельно!





Столик на колёсиках



Хоть они совсем небольшого размера, для того чтобы на них поужинать не подойдут, однако, всё равно очень удобны. Вполне вмещают ноутбук, чашку, телефон, журнал, либо пульт и всё сопутствующее.



Первое, на что обращают внимание при рассмотрении этого элемента мебели, — его декоративная составляющая. Придиванные столики служат не только для создания цельной композиции в интерьере гостиной, но и отлично вписываются в различные дизайнерские стили. Кроме того, они очень удобны в использовании. Благодаря своей легкости и мобильности их можно легко перемещать или даже убирать, расширяя свободное пространство.





Вешающийся столик



На придиванном столике можно хранить незаконченные книги, неразобранные документы, письма, пульт от телевизора или другие важные, но часто теряемые мелочи. Особенно полезными оказываются определенные типы таких столов, например, круглые придиванные столики или столы-трансформеры, которые могут менять высоту и выполнять функцию кофейного столика. Такие столы можно поставить перед диваном во время приема гостей.



Однако, несмотря на их практичность, у них также имеются ряд недостатков.



Неудобство при использовании

Ограниченный функционал

Эстетические проблемы

Отсутствие универсальности

Например, столик, установленный на колесиках, может случайно передвигаться, когда вы пытаетесь положить на него предметы или использовать его в качестве подноса для напитков. Подобная непредсказуемость может вызвать разлив напитков или повреждение ценных предметов. Более того, некоторые модели столиков для кровати могут быть нестабильными и опасными для использования, особенно если на них установлены тяжелые предметы.Ограниченный функционалНапример, такой вид столика, который можно надвигать на подлокотник дивана, малогабаритный, что делает его непригодным для размещения большого количества предметов. Кроме того, придиванные столики обычно предназначены для использования только в определенных местах, что ограничивает их применение в других частях помещения. Подлокотники мебели в других комнатах могут быть выше или ниже, уже или шире. Колёсики могут не ездить по ковру или наоборот, без кофра, столик будет постоянно укатываться.Стиль, размер и материалы, используемые в придиванных столиках, могут не всегда сочетаться с общим дизайном помещения. Это может создавать эстетические проблемы и нарушать гармонию интерьера, особенно если столик является ярким и неподходящим акцентом. Их выбор хоть и большой, невероятные дизайнерские решения встретить сложно. Они в основном выполнены в минималистичном стиле.Столики довольно одинаковыНекоторые придиванные столики могут оказаться неудобными для использования в различных ситуациях. Например, столик, который можно повесить на подлокотник, может быть неудобным для использования в качестве стола для еды или для размещения ноутбука, ведь будет располагаться сбоку и сидеть тоже придётся повернувшись.Первый и самый популярный тип прикроватных и придиванных столиков – это модели, которые просто надвигаются на подлокотник кровати или дивана. Они представляют собой компактную конструкцию из дерева или металла, оснащенную столешницей и небольшими полочками для хранения книг, напитков или других предметов. Такие столики легко подвигать и при необходимости удобно использовать в качестве подставки для ноутбука или планшета.Надвигающийся столикЕще одна разновидность прикроватных и придиванных столиков – это модели, которые вешаются на подлокотник. Они обычно изготавливаются из дерева или пластика и представляют собой небольшой столик с глубокой выемкой, которая позволяет надежно закрепить его на подлокотнике мебели. Такие столики удобны для размещения напитков, пульта дистанционного управления или маленьких предметов, которые приходится постоянно использовать во время отдыха.Также существуют прикроватные и придиванные столики с полочками. Они могут быть выполнены из дерева, металла или пластика и имеют дополнительные отделения для хранения вещей. Эти столики отлично подходят для людей, которые хотят держать свои предметы в порядке и иметь легкий доступ к ним. Такие столики часто используются в спальнях или гостиной комнате, чтобы удобно разместить книги, журналы, пульты и прочие мелочи.Столик с полочкамиОдним из популярных вариантов являются прикроватные и придиванные столики с колесиками. Они позволяют свободно передвигать столик в пространстве и удобно перемещать его из одной комнаты в другую. Такие столики обычно имеют металлическую раму и столешницу из дерева или пластика. Колёсики предусмотрены для комфортного использовани позволяют легко перемещать столик без лишних усилий.Также прикроватные и придиванные столики могут отличаться формой столешницы. Например, многие модели имеют круглую столешницу, которая обеспечивает большое удобство при размещении предметов. Другие модели могут иметь квадратную столешницу, что также позволяет более удобно размещать предметы, особенно если необходим большой рабочий или упорядочивающий пространство стол.Столики с круглыми столешницамиЭто многофункциональные предметы мебели, которые предоставляют возможность удобно организовывать пространство возле кровати или дивана.