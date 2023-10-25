Простой способ размножения антуриума, который только существует

Антуриум — прекрасный декоративный цветок, который многие цветоводы выбирают для выращивания в своем доме.

Особенно привлекателен антуриум в период цветения, когда на нем появляются цветы необычной формы. Период цветения отлично подходит и для размножения антуриума: взяв несколько цветов, можно без труда размножить прекрасный комнатный цветок.







Подготовка материала для размножения антуриума

Подготовка к размножению антуриума

Посадка соцветий

Для размножения антуриума потребуется соцветие-початок, который необходимо аккуратно отделить от так называемого покрывала. Для этих целей используется острый стерильный инструмент.На соцветие-початке в нескольких местах следует удалить чешуйки.Дать соцветию-початку все необходимые питательные вещества для размножения сможет алоэ вера. Нарежьте лист алоэ на тонкие пластинки и залейте 0,5 л воды.Это интересно Различные части алоэ вера содержат около 75 питательных веществ, а также 200 активных соединений.Поместите соцветия-початки в воду с алоэ и оставьте на 45 минут.Улучшить процесс укоренения антуриума поможет банановая кожура, которая выступит в качестве натурального удобрения. Все, что нужно сделать — завернуть соцветие-початок в кожуру и посадить в землю.Для первого полива посадочного материала используйте воду с алоэ вера.Регулярно увлажняйте соцветия-початки, чтобы уже через 40 дней получить желаемый результат: посадочный материал хорошо укоренится, начнет нарастать зеленая масса.Крепкое молодое растение можно пересаживать на постоянное место, где оно продолжит активно расти.