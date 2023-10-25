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Простой способ размножения антуриума, который только существует

Антуриум — прекрасный декоративный цветок, который многие цветоводы выбирают для выращивания в своем доме.
Особенно привлекателен антуриум в период цветения, когда на нем появляются цветы необычной формы. Период цветения отлично подходит и для размножения антуриума: взяв несколько цветов, можно без труда размножить прекрасный комнатный цветок.


Подготовка материала для размножения антуриума



Для размножения антуриума потребуется соцветие-початок, который необходимо аккуратно отделить от так называемого покрывала. Для этих целей используется острый стерильный инструмент.



На соцветие-початке в нескольких местах следует удалить чешуйки.


Подготовка к размножению антуриума



Дать соцветию-початку все необходимые питательные вещества для размножения сможет алоэ вера. Нарежьте лист алоэ на тонкие пластинки и залейте 0,5 л воды.
Это интересно Различные части алоэ вера содержат около 75 питательных веществ, а также 200 активных соединений.
Поместите соцветия-початки в воду с алоэ и оставьте на 45 минут.


Посадка соцветий



Улучшить процесс укоренения антуриума поможет банановая кожура, которая выступит в качестве натурального удобрения. Все, что нужно сделать — завернуть соцветие-початок в кожуру и посадить в землю.



Для первого полива посадочного материала используйте воду с алоэ вера.



Регулярно увлажняйте соцветия-початки, чтобы уже через 40 дней получить желаемый результат: посадочный материал хорошо укоренится, начнет нарастать зеленая масса.



Крепкое молодое растение можно пересаживать на постоянное место, где оно продолжит активно расти.




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Антуриумразмножение

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