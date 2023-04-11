Кто бы мог подумать, что войну можно начать даже из-за ведра.
Войны всегда были одним из вероятных путей разрешения конфликтов между людьми. Вот только обычно считается, что для развязывания полноценных боевых действий нужны очень веские причины, а в реальности нередко происходило так, что вооружённые конфликты могли начаться из-за неправильно понятого слова, бродячей собаки и даже съеденных пирожных. Вашему вниманию 14 военных конфликтов, которые разразились по самым нелепым поводам.
1. Война деревни Лихар против Франции
Деревня Лихар, современный вид. /Фото: day.az
Ещё в позапрошлом столетии понятие чести правителя и государства стояло на таком высоком месте, что её могли броситься защищать сотни людей. Именно это произошло в 1883 году, когда небольшая испанская деревушка Лихар во главе с её главой жестоко оскорбилась нелицеприятными высказываниями, которые пришлось выслушать их королю во время визита последнего во Францию. Все дело в том, что правитель Испании имел прогерманскую ориентацию и даже получил военный чин от Вильгельма I, а также полк в подчинение. А сразу после этого он отправился во Францию, так и оставшись в немецком мундире. Это-то и вызвало смешки у местных жителей - особенно досталось головному убору испанского монарха.
Король Испании Альфонса XII, оскорблённый французами. /Фото: moya-planeta.ru
А вот жители Лихара и мэр лично не захотели спускать с рук подобное отношение к их королю. Поэтому примерно триста жителей деревни объявил Франции войну. Правда, никаких боевых действий она за собой не повлекла: довольно быстро бравые сельчане поняли, что если они уйдут драться, то их урожай погибнет, ведь его будет некому собирать. Таким образом, войны фактически не случилось, но в формальном состоянии конфликта с Францией Лихар оставался ещё почти столетие. И только сорок лет назад жители испанской деревушки направили ноту мира своим «противникам», а те с ней согласились, и «война» юридически была завершена.
2. Война Берика с Россией
Маленький, но очень гордый город Берик. /Фото: fishki.net
Мало кто знает, что в отечественной истории также есть подобный прецедент, когда небольшой населённый пункт оказывался в формальном состоянии войны с целым государством. А произошло это так: город Берик-Апон-Туид был важным портовым городом на границе между Англией и Шотландией, на берегу Северного Моря, который обе вышеупомянутые страны долго не могли поделить. В результате он оказался передан английскому королю, однако имея при этом уникальный автономный статус, позволяющий отдельно упоминать его в титулатуре английских королей, а также в официальных международных документах, издававшихся от имени Великобритании.
Крымская война завершилась для всех, кроме Берика. /Фото: nashahistory.ru
Поэтому, когда разразилась Крымская Война в 1854 году, её объявили России «Англия, Шотландия и город Берик». Вот только во время заключения мирного договора о последнем попросту забыли упомянуть. Таким образом, небольшой Берик находился в формальном состоянии войны с Российской империей, а позднее - с СССР вплоть до 1965 года - 111 лет. Только когда послом Советского Союза в Великобритании и мером города Берик был подписан мирный договор, войну стали считать законченной. Правда, так думают не все, а всё потому, что мер города Берик не является полномочным правопреемником королевы Виктории, а значит, легальность ратификации такого договора с юридической точки зрения остаётся сомнительной.
3. «Война дубового ведра»
Кто бы мог подумать, что войну можно начать из-за ведра. /Фото: bigpicture.ru
Оказывается, пословица о том, что встретить кого-то с пустым ведром - это плохая примета, имеет реальное обоснование. Ведь однажды из-за этого предмета в средневековой Италии разразились полноценные боевые действия. Дело было в начале XIV столетия, когда два города-государства, Болонья и Модена, довольно давно находились в состоянии вражды. Однако апогеем недовольства стало похищение новенького дубового ведра из городского колодца Болоньи в 1325 году. Проблема была в том, что сделал это один из группы дезертиров из Модены, которые регулярно совершали набеги на последнюю.
Более странного повода для начала войны трудно придумать. /Фото: was.media
Такого издевательства болонцы стерпеть уже не могли объявили моденцам войну, которая фактически началась из-за украденного дубового ведра. Первая битва состоялась 15 ноября 1325 года, причём она была настолько масштабной, что вошла в историю как одна из самых величайших, что произошли во времена Средневековья. Впрочем, численное превосходство и праведный гнев из-за похищенной утвари не помогли болонцам победить: они потерпели сокрушительное поражение, которое моденцы прозвали «вечным позором Болоньи». Более того, некоторые источники свидетельствуют, что победители привезли домой ещё и символический трофей - второе ведро, украденное из побеждённого города.
Реплика того самого ведра. /Фото: wikipedia.org
Интересный факт: после окончания войны часть недвижимого имущества, которое было вывезено моденцами в качестве трофеев, в знак мирного урегулирования отношений вернули в Болонью. Но только не злополучное ведро: его выставили на всеобщее обозрение в колокольне кафедрального собора в Модене. Копию этого повода к войне можно увидеть там и сегодня.
4. Парагвайская война (1864-1870)
Война, которая началась из-за амбиций одного человека. /Фото: wikipedia.org
В отличие от вышеупомянутых, по-настоящему нелепых причин, поводом к началу войны между Парагваем и сразу несколькими другими латиноамериканскими городами стало куда более приземлённое желание правителя воплотить в жизнь свои амбиции. Именно так началась одна из самых кровопролитных войн в истории: президент республики Парагвай, Франсиско Солано Лопес, оказался настолько большим поклонником Наполеона Бонапарта, что решил повторить его завоевательные кампании, только на территории другого материка.
Франсиско Солано Лопес в 1870 году. /Фото: wikipedia.org
Однако на пути осуществления амбициозных планов помешало, прежде всего, отсутствие необходимых навыков ведения войны. Поэтому, когда Парагвай объявил войну одновременно Бразилии, Аргентине и Уругваю, которые объединились в Тройственный альянс, исходом этих боевых действий оказалось чудовищное поражение первой. По данным редакции Novate.ru, потери государства-зачинщика войны дошли до числа в 300 тысяч человек, что составило 90% мужского населения.
5. «Война бродячей собаки»
Тот случай, когда собаку назвали виновницей развязывания войны. /Фото: blogspot.com
Оказывается, и в прошлом столетии разразился вооружённый конфликт из-за стечения обстоятельств. Именно так произошло в 1925 году, когда Греция и Болгария, которые во время Первой мировой войны состояли в противоборствующих лагерях, возобновили боевые действия из-за...бродячей собаки. Согласно распространённой версии, один греческий солдат прикормил бездомную собаку, а когда она от него убежала, то погнавшись за ней, оказался на линии огня болгарских пограничников и погиб.
Солдаты греческой армии первой трети ХХ века. /Фото: livejournal.com
Ответными действиями Греции был ввод войск в Болгарию, в результате чего несколько десятков солдат были убиты, а тысячи гражданских оказались беженцами. Конфликт, который разразился по горячим следам Первой мировой, грозился перерасти в новую Балканскую войну. Поэтому в дело вмешалась Лига Наций по жалобе Болгарии, предписав Греции возместить убытки в размере 30 миллионов левов.
Карикатура, изображающая события войны бродячей собаки, 1925 год. /Фото: worthpoint.com
Занимательный факт: справедливости ради, стоит отметить, что существует ещё одна версия начала войны, где никакой собаки не было. Так, болгарские солдаты решили выкопать колодец прямо у границы, а греческий боец принял его за окоп. В попытке разобраться его и застрелили.
6. Арустукская война
Война, которая не вышла за пределы крепостей. /Фото: pikabu.ru
Арустуксуая война разразилась между США и Великобританией в 1838-1839 годах из-за многолетних неутихающих споров вышеупомянутых государств вокруг границы между Америкой и Канадой. Непосредственным же поводом для объявления о начале боевых действий оказалось несколько случаев, когда охотники на медведей с одной стороны границы случайно пересекали её, оказывались в другой стране и были там задержаны.
Результатом этого конфликта стала маркировка американо-канадской границы. /Фото: wikipedia.org
Во время очередного такого «несанкционированного проникновения» за границу с США нескольких канадских лесорубов, американские власти заявили, что они незаконно находились на территории другого государства. Канадские власти сделали ответный жест - арестовали земельного агента из Мэна. Тогда и началась подготовка ополчения с обеих сторон, однако непосредственного вооружённого столкновения все-таки не случилось - всё решилось дипломатическим путём. А жертвой этой неслучившейся войны считается фермер, которого погиб по неосторожности, будучи застреленным шальной пулей во время празднования урегулирования противостояния.
7. Англо-Занзибарская война 1896 года
Вид на султанский дворец Занзибара после окончания войны. /Фото: alhurra.com
Этот вооружённый конфликт примечателен не только событиями, но и своей длительностью, ведь он продлился всего 38 минут, благодаря чему и оказался в Книге рекордов Гиннеса. Война началась и закончилась 27 августа 1896 года, когда после смерти занзибарского султана Хамада бин Тувайни его трон был занят Халидом бин Баргхашем. Проблема заключалась в том, что британцы планировали продолжать влиять на политику страны, как при умершем правителе, а вот нынешний монарх им в такой привилегии был намерен отказать.
Положение кораблей противников 27 августа 1896 года. /Фото: wikipedia.org
Поэтому, руководствуясь законом о том, что занзибарцы, прежде чем назначать правителя, обязаны были посоветоваться с британским консулом, но этого не сделали, англичане предписали Баргхашу к 9 часам утра 27 августа освободить дворец. Однако новый правитель так просто сдаваться не собирался, поэтому начал готовиться к вооружённому сопротивлению. И наличие единственной пушки на единственном корабле «Глазго» и меньше трёх тысяч человек личного состава его не остановило.
Английские моряки после окончания боя возле единственной занзибарской пушки. /Фото: denvistorii.ru
Когда к назначенному времени требование британцев не было выполнено, последние привели к острову три крейсера и обстреляли дворец султана. Единственное судно занзибарцев к тому моменту уже было отправлено на дно. А спустя 38 минут артиллерийского обстрела со стороны британцев их противники спустили красный флаг над дворцом в знак капитуляции. Количество жертв составило 500 человек среди занзибарцев и один англичанин (по другим данным, британский солдат был лишь легко ранен).
8. «Война из-за свиньи»
Конфликт, достойный упоминания в карикатурах. /Фото: vfl.ru
Столь необычное название получила ещё одна война между США и Британской империей, которая пришлась на 1859 год. Причём, как и в случае с Арустукским конфликтов, проблемой были спорные территории - острова Сан-Хуан. А непосредственным поводом к объявлению войны стала застреленная фермером-англичанином свинья, которая принадлежала ирландцу, что проживал на американской территории. Этот конфликт также грозился перетечь в открытую военную конфронтацию, однако дипломатия и в этот раз сумела избежать кровопролития и решить его мирным путём.
9. «Война за ухо Дженкинса»
Война, начавшаяся из-за отрезанного уха. /Фото: warhead.su
Чуть больше, чем за столетие до войны за свинью, поводом для развязывания боевых действий между Британской империей и Испанией в период с 1739 по 1742 годы, оказалось...ухо. Фактической причиной той войны, само собой, была весьма крупная цель - очередной передел колониальных владений. Однако формально она началась после того, как английскому капитану и купцу Роберту Дженкинсу испанский офицер отрезал ухо, когда британца поймали на контрабанде.
Изображение того, как могла выглядеть демонстрация отрезанного уха в парламенте. /Фото: wordpress.com
Вот только оставлять эту ситуацию просто так Дженкинс не захотел. Поэтому своё ухо он тщательно заспиртовал, а затем представил его английскому парламенту как доказательство агрессии испанских солдат против английских мореплавателей. В итоге разразившаяся после этого случая война продлилась несколько лет, после чего перетекла в более масштабный конфликт за колониальные владения, которые вошли в историю под названием «Война за австрийское наследство».
10. Трёхсоттридцатипятилетняя война
Самая долгая и бескровная война. /Фото: historic-uk.com
Трудно представить, что война, которая длится не один год, может пройти без жертв. Однако именно такой исход был у конфликта между Нидерландами и архипелагом Силли в составе Великобритании, который начался в 1651 году и закончился только 1986, то есть продлилась она 335 лет. Справедливости ради, стоит отметить, что такой долгий срок формальной войны объясняется тем, что в какой-то момент об этой войне просто забыли, и только тридцать с лишним лет назад решили завершить конфликт юридически.
Маленький архипелаг, который воевал с Нидерландами больше трёхсот лет. /Фото: violity.com
А вот обстоятельства объявления этой войны были довольно напряжёнными. В период Английской революции, когда армия Кромвеля заняла Лондон и парламент, часть кораблей роялистов укрылась на архипелаге Силли. А когда в тамошней акватории появились нидерландские торговые суда, они попали под обстрел беглых англичан - последние знали, что голландцы поддерживали парламентариев и решили таким образом отомстить. А два месяца спустя роялистов полностью изгнали с островов Силли, Нидерланды внезапно потребовали у его жителей возмещение ущерба. Как раз после получения отказа от Силли один из нидерландских адмиралов и объявил войну архипелагу.
11. «Футбольная война»
Кто бы мог представить, что футбол может стать поводом для войны. /Фото: svitrozvag.com
Казалось бы, вот что-что, а футбол, который всегда позиционируется как игра, объединяющая миллионы, может стать подовом для боевых действий. Однако и такое оказалось возможно: так, в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом разразилась война после того, как футбольная команда последних потерпела поражение во время отборочного этапа чемпионата мира. Непосредственно боевые действия продлились всего четыре дня, однако этого хватило, чтобы потери с обеих сторон достигли числа в почти пяти тысяч человек. При этом мирный договор был подписан намного позже - только спустя десять лет.
12. Война с эму
Какой у войны повод, такой и враг, и результат у неё. /Фото: sina.cn
В истории человечества, как выяснилось, можно найти такие военные конфликты, которые не только были начаты по странным поводам, но и врагом были объявлены даже не люди. Именно это произошло в Австралии в 1932 году, когда местные фермеры окончательно обозлились на...птиц эму. А все потому, что последние массово объедали их урожаи.
Птицы, которые победили армию Австралии. /Фото: istorium.net
В какой-то момент фермеры поняли, что самостоятельно справиться с пернатой напастью они не смогут, поэтому решили попросить помощи у военных. В итоге на стражу урожая австралийских аграриев вышли солдаты, вооружённые пулемётами. Правда, фактически эту «войну» люди птицам проиграли: по данным редакции Novate.ru, военные сумели подстрелить всего несколько сотен птиц при общем количестве популяции в двадцать тысяч особей. Поэтому решить проблему не удалось, и фермеры попросту смирились с таким положением дел.
13. Война Франции м Мексики
Война с самым сладким поводом. /Фото: fishki.net
А вот в 1838 война между Францией и Мексикой разразилась из-за...пирожных. Дело было так: владелец французской кондитерской в Мехико Ремонтель подал обращение к королю Франции Луи Филиппу, где указал, что десять лет назад, в 1828, во время городских беспорядков группа мародёров в местной военной форме ворвались в его заведение и съели все пирожные, не заплатив. Внезапно король не просто обратил внимание на это прошение, но и официально от имени Франции потребовал компенсировать уничтоженные пирожные в размере 600.000 песо.
Оказывается, и пирожные могут стать поводом для войны. /Фото: bigpicture.ru
Сумма по тем временам была просто баснословный, поэтому Мексика не просто отказалась платить, но и заморозила выплату долгов по французским кредитам. Вот после этого демарша король Луи Филипп и объявил Мексике войну, после чего послал флот для блокады мексиканских портов на атлантическом побережье. В конечном итоге, дальше торговых блокад дело не зашло, а после вмешательства в конфликт других европейских государств его удалось урегулировать.
14. Война Швеции и Речи Посполитой
Картина, изображающая военные действия 1655 года. /Фото: wikipedia.org
История наглядно демонстрирует, что даже неправильно составленный текст может стать поводом для начала боевых действий. Именно так произошло в 1653 году между Швецией и Речью Посполитой, когда они вместо подписания соглашения о дружбе и союзе они начали войну. А все дело в том, что шведского короля не устроило несоответствие в тексте договора: после всех его титулов конструкция «и прочая» употребляется дважды, а после перечисления титулов польского короля – трижды. Шведские дипломаты отправили полякам гневный ответ с требованием изменить текст, а поляки отказали – так и началась Северная война 1655–1660 гг., которую, к слову, выиграла Швеция.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии