14 военных конфликтов, которые разразились по самым нелепым поводам

Кто бы мог подумать, что войну можно начать даже из-за ведра.

1. Война деревни Лихар против Франции

Деревня Лихар, современный вид. /Фото: day.az

Король Испании Альфонса XII, оскорблённый французами. /Фото: moya-planeta.ru

2. Война Берика с Россией

Маленький, но очень гордый город Берик. /Фото: fishki.net

Крымская война завершилась для всех, кроме Берика. /Фото: nashahistory.ru

3. «Война дубового ведра»

Кто бы мог подумать, что войну можно начать из-за ведра. /Фото: bigpicture.ru

Более странного повода для начала войны трудно придумать. /Фото: was.media

Реплика того самого ведра. /Фото: wikipedia.org

4. Парагвайская война (1864-1870)

Война, которая началась из-за амбиций одного человека. /Фото: wikipedia.org

Франсиско Солано Лопес в 1870 году. /Фото: wikipedia.org

5. «Война бродячей собаки»

Тот случай, когда собаку назвали виновницей развязывания войны. /Фото: blogspot.com

Солдаты греческой армии первой трети ХХ века. /Фото: livejournal.com

Карикатура, изображающая события войны бродячей собаки, 1925 год. /Фото: worthpoint.com

6. Арустукская война

Война, которая не вышла за пределы крепостей. /Фото: pikabu.ru

Результатом этого конфликта стала маркировка американо-канадской границы. /Фото: wikipedia.org

7. Англо-Занзибарская война 1896 года

Вид на султанский дворец Занзибара после окончания войны. /Фото: alhurra.com

Положение кораблей противников 27 августа 1896 года. /Фото: wikipedia.org

Английские моряки после окончания боя возле единственной занзибарской пушки. /Фото: denvistorii.ru

8. «Война из-за свиньи»

Конфликт, достойный упоминания в карикатурах. /Фото: vfl.ru

9. «Война за ухо Дженкинса»

Война, начавшаяся из-за отрезанного уха. /Фото: warhead.su

Изображение того, как могла выглядеть демонстрация отрезанного уха в парламенте. /Фото: wordpress.com

10. Трёхсоттридцатипятилетняя война

Самая долгая и бескровная война. /Фото: historic-uk.com

Маленький архипелаг, который воевал с Нидерландами больше трёхсот лет. /Фото: violity.com

11. «Футбольная война»

Кто бы мог представить, что футбол может стать поводом для войны. /Фото: svitrozvag.com

12. Война с эму

Какой у войны повод, такой и враг, и результат у неё. /Фото: sina.cn

Птицы, которые победили армию Австралии. /Фото: istorium.net

13. Война Франции м Мексики

Война с самым сладким поводом. /Фото: fishki.net

Оказывается, и пирожные могут стать поводом для войны. /Фото: bigpicture.ru

14. Война Швеции и Речи Посполитой

Картина, изображающая военные действия 1655 года. /Фото: wikipedia.org