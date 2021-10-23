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Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Многие мечтают о голливудской улыбке. Ровные белые зубы  - признак успешности и залог привлекательности. Но так ли это? Быть может это еще один стереотип, навязанный нам для того, чтобы мы еще больше копались в так называемых «недостатках» своей внешности и приносили свои честно заработанные деньги богам стоматологии.

Fresher.ru подготовил несколько фотографий знаменитостей, чья «неголливудская» улыбка не помешала добиться успеха в жизни.

Эшли Смит


Большая щербинка и пухлые губы – визитная карточка девушки. Мир глянца не смущает ее «неголивудская» улыбка. Эта модель настолько востребована на мировом подиуме, что открывает и закрывает показы.

Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Кира Найтли


У знаменитой актрисы Киры Найтли практически все верхние зубы разной длины. Но это не помешало ей получить роли в фильмах, которые завоевали сердца многих. Наблюдая за успехом девушки стоит задуматься о том, что мир, вполне возможно, уже присыщен однотипной внешностью и требует подлинной красоты.

Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Кейт Мосс


Она получает многомиллионные контракты и занимает первые позиции в рейтинге востребованных супермоделей. Может это потому что когда-то очень давно она решила быть собой?

Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Ванесса Паради


Эта женщина одна из первых повлияла на мнение публики о красивой улыбке.
Небывалая популярность, многомиллионные контракты, яркая жизнь! Кажется, Ванесса усвоила один из главных уроков жизни: принимать и любить себя, находя в себе плюсы, а не минусы.

Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

Мадонна


Мадонна – не из робкого десятка. Ее действия, ее песни, ее внешний вид говорил, говорит и будет говорить о том, что времени лучше чем сейчас, чтобы принять себя не настанет никогда. Она пользуется возможностями, которые дарит ей жизнь и ей некогда размышлять о том, насколько она кого-то устраивает своей улыбкой.Неголливудская улыбка: звезды с кривыми зубами

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