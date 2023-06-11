Маленькие резиновые хвостики на покрышках: для чего они нужны

Наверняка каждый автомобилист обращал внимание на то, что поверхность новеньких покрышек буквально усеяна огромным количеством каких-то резиновых хвостиков. Что это такое и зачем оно нужно? Как часто бывает, не знающие подлинного ответа на вопрос сограждане предлагают на этот счет самые разные и порой весьма занимательные версии. В действительности же все куда проще и интереснее.
Для чего же они нужны? /Фото: drivenn.ru.
Как отметил один из пользователей в интернете под статьей на одном весьма популярном мужском издании: «Долгое время моя жена полагала, что это и есть те самые шипы, о которых столько шума». Конечно же, резиновые хвостики на поверхности новеньких покрышек – это совсем не «те самые шипы». Впрочем, и сами автомобилисты во время выдвижения всевозможных теорий не ограничивают себя в фантазии.
Ни для чего не нужны. Это результат вулканизации. /Фото: yandex.com.
Так, кто-то считает, что это штуковины помогут определять срок годности покрышки: как только они стачиваются – резину нужно менять. Иные уверены, что это какой-то показатель уровня качества. Третьи полагают, что имеющиеся выпуклости помогают колесу улучшить сцепление с поверхностью дороги. И вообще версий разной степени правдоподобности о ворсинках очень много. Абсолютное большинство из них не имеет ничего общего с действительностью.
Постепенно они сотрутся. /Фото: drive2.com.
Ирония в том, что эти ворсинки нужны колесу не для чего. Неожиданно, не правда ли? Появляются они естественным образом во время производства покрышки, а конкретно – в процессе ее вулканизации. В пресс-форме, в которой изготавливается шина, имеются технические отверстия. Вот в них то и устремляется раскаленная резина, находясь под высоким давлением. А так как никакой пользы или опасности от ворсинок нет, никто не тратит силы и время на их удаление с колеса. Сами сотрутся, причем уже очень скоро.
С началом езды их быстро не станет. /Фото: bibicars23.ru.
Кстати, можно считать, что наличие таких выпуклостей на новом колесе – действительно признак высокого качества. Так как если на резине есть ворсинки – это означает, что в материале во время производства совсем не осталось воздуха. И это очень хорошо.
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