Маленькие резиновые хвостики на покрышках: для чего они нужны

Для чего же они нужны? /Фото: drivenn.ru.

Ни для чего не нужны. Это результат вулканизации. /Фото: yandex.com.







Постепенно они сотрутся. /Фото: drive2.com.

С началом езды их быстро не станет. /Фото: bibicars23.ru.