С нами не соскучишься!

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Литинский
    Автор, ну не копируйте тупо чью-то информацию, ну поработайте надьней творчески «Сегодня самая быстрая ракета в мире ...15 неожиданных ви...
  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...

Как бороться с тлёй на смородине

Чтобы на смородине не появлялись красные «волдыри», которые садоводы ошибочно принимают за болезнь растения, нужно позаботиться и профилактике и предупреждении появления тли.
Именно она и является причиной, из-за которой листики смородины покрываются такими красными пятнами. Чтобы избавиться от тли, нужно провести две обработки: первую — когда появились новые молодые листочки, вторую — когда цветы начали завязываться в ягоды.

Как бороться с тлёй на смородине

Обработку следует проводить любым инсектицидом. Первая обработка должна быть сильной, «химической». Подойдут такие препараты, как Актара, Децис, Каратэ, Фуфанон, Эфория.

Как бороться с тлёй на смородине

Вторую обработку можно также сделать химическим препаратом, но лучше всего воспользоваться био-инсектицидом, например, фитовермом. Поскольку ягоды уже завязываются, то и обработка должна быть щадящей, но и пропускать её нельзя. Такие ежегодные действия полностью истребят тлю на смородине.

Как бороться с тлёй на смородине

Подробнее о том, как бороться с тлей на смородине, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
смородинаТля
Обсудить

Картина дня

наверх