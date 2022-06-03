Как бороться с тлёй на смородине

Чтобы на смородине не появлялись красные «волдыри», которые садоводы ошибочно принимают за болезнь растения, нужно позаботиться и профилактике и предупреждении появления тли.

Именно она и является причиной, из-за которой листики смородины покрываются такими красными пятнами. Чтобы избавиться от тли, нужно провести две обработки: первую — когда появились новые молодые листочки, вторую — когда цветы начали завязываться в ягоды.







Обработку следует проводить любым инсектицидом. Первая обработка должна быть сильной, «химической». Подойдут такие препараты, как Актара, Децис, Каратэ, Фуфанон, Эфория.







Вторую обработку можно также сделать химическим препаратом, но лучше всего воспользоваться био-инсектицидом, например, фитовермом. Поскольку ягоды уже завязываются, то и обработка должна быть щадящей, но и пропускать её нельзя. Такие ежегодные действия полностью истребят тлю на смородине.







Подробнее о том, как бороться с тлей на смородине, смотрите в видео ниже:



