Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

Гениальный человек гениален во всем, даже в бытовых делах. Сегодня мы собрали для вас крутые лайфхаки, которые точно смогут вас удивить.

«Шуруповерт станет вашим верным помощником по кухне»



Шуруповерт вашего мужа станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой. Благодаря главной функции строительного инструмента, вы сможете приготовить любое блюдо гораздо быстрее.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

» … и сдавать в ремонт ноутбук совсем не обязательно…»



В любом деле проявляй находчивость. Нужно, чтобы ноутбук стоял, так сделайте для него подставку. Зачем тратить деньги на ремонт?!
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«С помощью одного стакана можно разогреть сразу две тарелки»



Это самый «годный» лайфхак, который точно пригодится всем! Чтобы сразу разогреть две тарелки со всех сторон, а не только с одного бока, поставьте их на стакан.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Идея для компактного хранения одежды»



Если у вас катастрофически не хватает места в шкафу, тогда попробуйте этот способ хранения. Главное – хорошо обвязать ручками от пакета.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«А вы знали, что так можно высушить ершик?»



Чтобы на ершике не копились бактерии, нужно его сушить. Но как это сделать? Например, этот способ под ободком отлично подходит.

Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Таким способом можно разогреть замороженную булочку»



Некоторые люди замораживают хлеб.
Чтобы быстрее насладиться вкусной выпечкой, стоит поместить ее на водяную баню. Сделать это можно при помощи обычной терки.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Когда сушите обувь, обязательно оберните ее туалетной бумагой»



Туалетная бумага гораздо быстрее впитает всю влагу с вашей обуви.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Чтобы не было скучно лежать в больнице»



Пришлось немного полежать в больнице? Тогда необходимо полноценно обустроить себе место. Для этого отлично подходит ручка и бинт, которые помогут установить телефон в нужное и удобное положение.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Фонарик и матовая бутылка могут стать отличным источником света»



При отключении электричества мы начинаем искать свечки, которые, как назло, кончились. На крайний случай можно использовать бутылку и фонарик, этот способ даст возможность осветить всю комнату.
Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

«Пол стакана соды и пол стакана уксуса отлично очищают раковину»



Простая реакция уксуса и соды решит проблему засорившейся раковины.

Легкие, но довольно универсальные и практичные лайфхаки придумали совершенно обычные люди. Просто в тот момент нужных предметов не было под рукой.
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