Лайфхаки, о которых вам не расскажут в школе

Гениальный человек гениален во всем, даже в бытовых делах. Сегодня мы собрали для вас крутые лайфхаки, которые точно смогут вас удивить.



«Шуруповерт станет вашим верным помощником по кухне»

» … и сдавать в ремонт ноутбук совсем не обязательно…»

«С помощью одного стакана можно разогреть сразу две тарелки»

«Идея для компактного хранения одежды»

«А вы знали, что так можно высушить ершик?»

«Таким способом можно разогреть замороженную булочку»

«Когда сушите обувь, обязательно оберните ее туалетной бумагой»

«Чтобы не было скучно лежать в больнице»

«Фонарик и матовая бутылка могут стать отличным источником света»

«Пол стакана соды и пол стакана уксуса отлично очищают раковину»

Шуруповерт вашего мужа станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой. Благодаря главной функции строительного инструмента, вы сможете приготовить любое блюдо гораздо быстрее.В любом деле проявляй находчивость. Нужно, чтобы ноутбук стоял, так сделайте для него подставку. Зачем тратить деньги на ремонт?!Это самый «годный» лайфхак, который точно пригодится всем! Чтобы сразу разогреть две тарелки со всех сторон, а не только с одного бока, поставьте их на стакан.Если у вас катастрофически не хватает места в шкафу, тогда попробуйте этот способ хранения. Главное – хорошо обвязать ручками от пакета.Чтобы на ершике не копились бактерии, нужно его сушить. Но как это сделать? Например, этот способ под ободком отлично подходит.Некоторые люди замораживают хлеб.Чтобы быстрее насладиться вкусной выпечкой, стоит поместить ее на водяную баню. Сделать это можно при помощи обычной терки.Туалетная бумага гораздо быстрее впитает всю влагу с вашей обуви.Пришлось немного полежать в больнице? Тогда необходимо полноценно обустроить себе место. Для этого отлично подходит ручка и бинт, которые помогут установить телефон в нужное и удобное положение.При отключении электричества мы начинаем искать свечки, которые, как назло, кончились. На крайний случай можно использовать бутылку и фонарик, этот способ даст возможность осветить всю комнату.Простая реакция уксуса и соды решит проблему засорившейся раковины.Легкие, но довольно универсальные и практичные лайфхаки придумали совершенно обычные люди. Просто в тот момент нужных предметов не было под рукой.