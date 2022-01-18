Как приготовить идеальное картофельное пюре без комочков

Картофельное пюре занимает одно из лидирующих мест в списке популярных в России гарниров. Оно прекрасно сочетается с блюдами из овощей, мяса и рыбы, так что пюре из картофеля — гарнир поистине универсальный, вкусный и очень сытный.
Казалось бы, что может быть проще? Картофель, сливочное масло и молоко — никаких секретных ингредиентов. Но все же есть несколько важных правил, соблюдение которых позволит вам приготовить нежное картофельное пюре нужного цвета и консистенции. публикуем статью, раскрывающую все секреты пюре.
1. Какой картофель выбрать
Для идеального картофельного пюре лучше не использовать молодую и рассыпчатую картошку, ее мы рекомендуем просто отварить и подать с укропом и сливочным маслом. А вот воздушное пюре получается из уже немолодого, но ни в коем случае не проросшего картофеля. Выбирайте упругие клубни с ровной и плотной кожицей.
2. Как правильно его сварить
В варке картофеля нет ничего сложного, но для приготовления отличного пюре его нужно обязательно очистить и разрезать на равные части. Старайтесь не нарезать картофель слишком мелко. Так он, конечно, сварится быстрее, но и потеряет больше крахмала. Важно класть картофель не в холодную воду, а в уже кипящую и слегка подсоленную. После того как картофель сварился, его нужно слить и слегка подсушить на теплой плите.
3. Чем лучше размять картофель
Многие, безусловно, хотят сэкономить время и используют кухонный комбайн, блендер или миксер для того, чтобы размять картофель. Мы все же советуем потратить немного сил и сделать это вручную с помощью толкушки. Выбирайте простую деревянную, или специальную перфорированную из нержавеющей стали и приступайте к разминанию, пока картофель ещё очень горячий.
4. Как правильно добавить молоко и сливочное масло
Главная проблема, которая поджидает многих хозяек на этом этапе — потемнение картофеля. Если неправильно добавить молоко, пюре приобретет сероватый оттенок. Чтобы такого избежать, заранее подогрейте молоко, растопив в нем сливочное масло, и добавляйте смесь в уже размятый и горячий картофель в несколько приемов, слегка взбивая. Так пюре получится нежного сливочного цвета. На этом этапе пюре нужно посолить.
5. Когда подавать пюре
Обратите внимание на то, что картофель — это продукт, содержащий крахмал, поэтому не волнуйтесь, если пюре вначале будет слегка жидковатым. Перед подачей кастрюлю с гарниром рекомендуется накрыть полотенцем и ненадолго оставить, чтобы пюре приобрело идеальную консистенцию. Оно достаточно долго сохраняет тепло, так что дополнительно разогревать его потом не потребуется. Кстати, картофельное пюре лучше не хранить и не разогревать, а если оно все-таки осталось, то использовать его в качестве начинки или для приготовления запеканки.
6. Как можно разнообразить пюре
Самым простым вариантом того, как можно разнообразить простое картофельное пюре, является добавление рубленой зелени, например, петрушки или укропа. Просто посыпьте сверху зеленью непосредственно перед подачей блюда. Многие любят добавлять свежемолотый перец, но это лучше делать одновременно с солью. Для более изысканных гурманов можно предложить дополнить пюре небольшим количеством молотого мускатного ореха, тертого сыра или чеснока.
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