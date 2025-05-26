Зачем в СССР шили пододеяльники с ромбом по центру

Советские пододеяльники/ фото: cormanstroy.ru, Pinterest, com
Наверняка каждый помнит или видел в советском кино пододеяльники с отверстием в виде ромба посередине. Через него просматривалось само одеяло. Такие пододеяльник шили только в СССР. Сейчас их не найти! Если только сшить на заказ. А вот зачем было нужно это ромбовидное отверстие, давайте узнаем вместе!
Пододеяльник с ромбом по центру, через который видно одеяло, — это вещь из прошлого. Она ассоциируется только с Советским Союзом. Такое постельное белье изготавливали согласно государственному стандарту и использовали как дома, так и в общественных организациях — детских садах, больницах, санаториях, пионерских лагерях и даже в отелях.
Советские дети/ фото: livelib.ru
У советского пододеяльника была своеобразная инструкция по применению. Одеяло заправлялось через ромбовидное отверстие, а затем его нужно было расстелить таким образом, чтобы тот самый ромб оказался сверху. А если одеяло застелить неправильно (ромбом вниз), то во время сна ноги обязательно окажутся внутри пододеяльника. Спать будет совершенно неудобно! Но советские малыши обожали залезать в пододеяльник — внутри открывался тайный мир, в котором можно было даже «заблудиться», а потом звать маму на помощь...
Для изготовления пододеяльников с ромбовидным отверстием было несколько причин:
1. Стандартный рулон ткани - 90 сантиметров
Пододеяльник с ромбом по центру/ фото: darudar.org
Для производства пододеяльников использовали хлопок или бязь. На швейных фабриках ткани закупались в рулонах — ширина полотна составляла 90 сантиметров.двухспального пододеяльника приходилось сшивать 2 полотна по центру. Чтобы сэкономить время на шитье, в центре располагали ромб, как раз на месте шва. Кроме того, из отрезанного куска ткани в соседнем цехе изготавливали другие изделия. Из двух обрезков можно было изготовить одну наволочку. Такой фасон добавлял оригинальности пододеяльнику. А белым изделиям яркости — через отверстие виднелись одеяла, которые в СССР изготавливали в красных, синих и зеленых оттенках.
2. Своеобразное вентиляционное отверстие
Атласное одеяло СССР/ фото: darudar.org
В СССР одеяла изготавливали из натуральных тканей. Большая часть была сшита из шерсти и ваты в сочетании с хлопковой тканью. Чтобы шерстяное и толстое ватное одеяло служило долго, его нужно было проветривать. Как раз ромбовидное отверстие помогало проникать свежему воздуху внутрь. Вот такая советская профилактика развития сырости, бактерий и постельных клещей.
3. Небольшое покрывало
Постельное белье/ фото: ozon.ru
Небольшой «островок» на пододеяльнике служил настоящим покрывалом. На нем можно было расположиться в одежде во время бодрствования, к примеру, в больнице или другом учреждении, где нет возможности заправить постель. На этом кусочки одеяла можно было поиграть в шахматы или шашки, сидя на кровати. Также отверстие помогало не путать стороны, если днем отдыхаешь в одежде на пододеяльнике.
Помимо этих трех основных причин, из-за которых в СССР на пододеяльниках оставляли вырез по центру, в Сети существует много других теорий.
Некоторые современные люди считают, что отверстие на пододеяльнике позволяло продемонстрировать красивое и очень дорогое атласное одеяло. Хозяйка могла похвалиться им перед гостями и ведь, действительно, через кружевное окошечко на пододеяльнике выглядывало яркое атласное или лоскутное одеяло и это смотрелось красиво!
Кровать/ фото: airtasker.com
Также бытует мнение, что ромбовидный вырез был создан специально, чтобы быстро согреть ноги. Для этого нужно было их расположить внутри отверстия — поближе к шерстяному одеялу.
А еще с помощью выреза можно было определять головной и ножной край по рисунку на одеяле.
Сейчас пододеяльники с ромбовидным отверстием посередине не пользуются популярностью. В моду вошли более современные модели. В магазинах постельного белья можно купить комплекты, в которых отверстие на пододеяльнике для одеяла расположено в нижней части изделия. Пододеяльники могут иметь застежку в виде пуговиц, кнопок или молнии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии