Отдых на костях: бывший концлагерь превратят в отель класса «люкс»

Бывший концлагерь Мамула перестроят в высококлассный отель.

Компания Orascom Development Holding AG осуществит перестройку форта в отель.

Форт на острове Мамула, который использовался как концлагерь в 1942 году.

Концлагерь перестроят в отель.

В Черногории появится отель, построенный в стенах бывшего концлагеря.

В Черногории появится отель, построенный в стенах бывшего концлагеря.