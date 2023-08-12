Отдых на костях: бывший концлагерь превратят в отель класса «люкс»

Бывший концлагерь Мамула перестроят в высококлассный отель.
На одном из островов Адриатического моря находится форт, который во время Второй мировой войны использовался фашистами в качестве концлагеря. 70 лет это место было заброшенным, ну а в скором времени оно заполнится туристами. Однако туда не будут водить экскурсии, рассказывая об ужасах заключенных, а переоборудуют бывший концлагерь в отель класса «люкс».
Компания Orascom Development Holding AG осуществит перестройку форта в отель.
Правительство Черногории одобрило проект, предложенный швейцарской компанией Orascom Development Holding AG. Он предполагает осуществление реконструкции на острове Мамула (Черногория) бывшего концлагеря в курорт класса «люкс».
Форт был построен в 1853 году, когда та область находилась под властью Австро-венгерской империи. А в период Второй мировой войны он был преобразован фашистами Бенито Муссолини как концентрационный лагерь. Начиная с мая 1942-го, на острове Мамула заключенных пытали и морили голодом.
Форт на острове Мамула, который использовался как концлагерь в 1942 году.
Концлагерь перестроят в отель.
Предложенный план предусматривает переоборудование форта в отель с жилыми апартаментами, крытым рестораном и кафе на круглой террасе. Бывший концлагерь занимает 90 процентов острова, но вокруг него еще достаточно места для расположения причалов для яхт и катеров, а также строительства Центра для занятия водными видами спорта.
В Черногории появится отель, построенный в стенах бывшего концлагеря.
Реакция возмущенных родственников, погибших в этом концлагере людей, не заставила себя долго ждать. Однако их гневные высказывания не повлияли на решение об отмене строительства отеля. Правительство Черногории оправдывается, что курорт станет ощутимым источником пополнения казны государства и поспособствует развитию туризма, т. к. бывший концлагерь находится в очень живописном месте.
В Черногории появится отель, построенный в стенах бывшего концлагеря.
Стоит заметить, что при возведении отеля, разработчики планируют сохранить внешний облик форта, оставив надписи 75-летней давности, как напоминание о жутком прошлом этого места.
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