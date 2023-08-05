Секреты идеальных первых блюд

Если готовка приносит вам только удовольствие, и вы постоянно стараетесь совершенствовать свои навыки в этой области, наша статья обязательно вам пригодится. Сегодня делимся секретами приготовления идеального первого блюда, которыми активно пользуются профессиональные шеф-повара. Уж они-то знают толк в супах и борщах!



Секрет 1: Наливайте в борщ уксус

Секрет 2: Кладите в крем-суп рис

Секрет 3: Добавляйте пармезан





Секрет 4: Перетирайте зеленый лук с яйцами

Секрет 5: Насытите вкус бульона коньяком

Секрет 6: Предварительно обжаривайте овощи

Секрет 7: Сделайте одинаковые фрикадельки

Секрет 8: Сохраните аромат зелени

Секрет 9: Приклейте к ножу зубочистку

Секрет 10: Не забывайте про сахар

Секрет 11: Загустите суп мукой.

Добавьте в зажарку ложку уксуса.Борщ входит в категорию тех блюд, которые должна научиться готовить каждая хозяйка, чтобы он стал ее визитной карточкой. Однако далеко не всегда получается добиться самого главного – того самого красного цвета, который и отличает борщ от подобных ему блюд. Если вы из раза в раз подаете на стол первое блюдо оранжевого цвета, значит, самое время узнать про один простой, но очень эффективный лайфхак.Просто добавляйте в сковороду, на которой обжариваются лук, морковь и свекла столовую ложку уксуса. Кислота, которая входит в его состав, позволит свекле сохранить яркий оттенок, который впоследствии передастся и борщу. Наконец-то блюдо получится насыщенным и красивым по цвету, как на картинках в кулинарных блогах.Рис поможет загустить суп.Казалось бы, что сложного в приготовлении крем-супа? Отварил нужные ингредиенты, перебил их в блендере, добавил сливок и вуаля – блюдо готово. Однако в самом процессе есть много нюансов, несоблюдение которых приведет к тому, что суп получится далеко не такой консистенции, как нужно. Чтобы избежать ошибок, добавляйте в блюдо небольшое количество риса. Этот ингредиент позволит не только загустить его, но также продлить срок хранения.И, конечно, хороший крем-суп не получится без использования качественного блендера. Именно благодаря этому устройству удается добиться нежной, обволакивающей текстуры блюда. А главное, процесс приготовления занимает считанные минуты!Сыр сделает вкус бульона насыщеннее.Так как именно бульон является основой вкусного супа, не помешает узнать, как именно готовить насыщенные, наваристые жидкости. Один из эффективных, но малоизвестных приемов – добавлять кусочек сыра за 30 минут до готовности бульона. Идеальный вариант – пармезан, однако можете положить и другую разновидность продукта.Перед тем, как будете снимать кастрюлю с плиты, достаньте сыр – он выполнил свою задачу, придал бульону потрясающий вкус и аромат. Обратите внимание, что этот лайфхак работает исключительно с мясными и куриными бульонами, а вот в рыбные и овощные сыр добавлять не стоит.В отдельной миске смешайте лук и яйцо.Лето – идеальная пора для холодной, освежающей окрошки. Наверняка, в копилке каждой хозяйки есть свой идеальный рецепт этого блюда: одни готовят на квасе, другие – на воде, третьи – на сыворотке. Вариантов масса! Однако есть один секрет, способный улучшить вкус любой окрошки. Обязательно берите на заметку!Отварные яйца и зеленый лук нужно добавлять не по отдельности, а вместе. Перетрите их в небольшой миске с помощью картофелемялки, а затем добавьте к остальным ингредиентам. Таким образом, вы убьете сразу двух зайцев – сделаете окрошку гораздо сочнее и предотвратите всплывание лука на поверхность.Добавьте пару капель коньяка.А этим лайфхаком активно пользуются многие профессиональные шеф-повара. Чтобы бульон получился насыщенным и наваристым, сразу после закипания и уменьшения огня в него нужно добавить небольшое количество коньяка. Целую ложку выливать не надо, а вот пары капель будет вполне достаточно. Алкоголь не только раскроет вкус супа, но также ускорит процесс варки мяса.Обжарьте целую морковь на сковороде.В супе важен не только наваристый бульон и качественный кусок мяса, но также овощи. Чтобы максимально раскрыть их вкус, нужно сделать самую малость – сначала обжарить овощи на сухой сковороде, а уже после этого измельчать. Что это даст? Предварительная обжарка позволит продуктам выделить сок и сахар, что сделает вкус супа ярче, глубже и насыщеннее. Пожалуй, исключением из правил является только картофель – он не нуждается в предварительной подготовке. Его можно сразу нарезать кубиками и отправлять в кастрюлю с бульоном.Вам помогут ячейки из-под яиц.Суп с фрикадельками, пожалуй, один из самых любимых у многих семей. Некоторые хозяйки предпочитают покупать уже готовые мясные шарики, а некоторые считают это кощунством, и всегда лепят фрикадельки из фарша самостоятельно. Если вы относитесь ко второй категории, наверняка вас заинтересует лайфхак, как без проблем сделать много одинаковых шариков, чтобы внутренний перфекционист был счастлив.Возьмите ячейку из-под яиц, распределите по отсекам готовый фарш, после чего переверните конструкцию. Результат вас приятно удивит – фрикадельки получатся аккуратными, идеальными по размеру.Обжарьте зелень с растительным маслом.Зелень – потрясающая добавка к любым блюдам, особенно летом. И супы не являются исключением. Однако важно соблюдать некоторые правила, чтобы травы не теряли большую часть своего волшебного запаха. Оказывается, сразу добавлять зелень в суп нельзя, вне зависимости от того, сухая она или свежая. Для начала ее следует обжарить на сковороде с растительным маслом, и лишь после этого класть в блюдо. Аромат будет стоять просто волшебный!Закрепите зубочистку скотчем.Очистка ножа – вот, что забирает драгоценные минуты в процессе нарезки овощей для супа. Кусочки так и норовят прилипнуть к лезвию, из-за чего приходится тратить время на посторонние заботы. К счастью, это проблему очень легко решить.Возьмите обычную зубочистку и приклейте ее к середине лезвия с помощью скотча. Таким образом, вы сможете предотвратить прилипание к ножу кусочков картофеля, моркови и прочих овощей.Сахар вберет в себя лишнюю соль.Пересолили суп? Ничего страшного, это случается сплошь и рядом, у каждой второй хозяйки. Если под рукой нет бульона, которым можно было бы разбавить блюдо и добиться баланса вкуса, воспользуйтесь помощью сахара. Да-да, всего один кубик рафинада способен спасти ваш суп. Он оттянет на себя часть соли и нормализует вкус блюда. Никто даже не догадается о том, что вы «влюбились».Кстати, шеф-повара рекомендуют не просто бросать сахар в бульон, а класть кубик в столовую ложку, опускать ее в суп, дожидаться, пока кубик начнет таять, а затем быстро доставать столовый прибор из кастрюли. Так получится избежать ненужной сладости.Если вариант с сахаром вам не нравится, попробуйте избавить бульон от излишков соли с помощью лука. Его даже не нужно очищать от шелухи – достаточно просто опустить в кастрюлю. Как только вы заметите, что луковица начала развариваться, достаньте ее. Лук не только сделает суп менее соленым, но также добавит ему прозрачности.Обжарьте муку на сковороде.Наверняка, вы тоже хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда и бульон наваристый, и продукты свежие, а суп все равно получается жидким и пресным. Однако не торопитесь выливать его – есть отличный способ, как реанимировать блюдо и подать очередной кулинарный шедевр членам семьи.Поставьте на плиту сковороду, дождитесь, пока она разогреется, и положите несколько столовых ложек муке. Обжаривайте ее несколько минут до получения красивого золотистого цвета, а затем тонкой струйкой всыпьте в суп. Такой нехитрый способ поможет реанимировать даже самое жидкое и непрезентабельное блюдо.