Одной из красоток на фото 63 года: в чём секрет «вечной молодости» семейства

Угадаете, сколько лет девушкам на фото?
Времена менялись, эпохи уходили, а люди вечно были озадачены одним и тем же: как бы найти эликсир вечной молодости. Что ж, в 21-ом веке нам есть, чем похвалиться на этом поприще. Как минимум, уже никто (хочется верить) не пьёт кровь невинных дев, не капает глаза белладонной и не мажет щёки ядовитыми белилами. А источник юности явно был обнаружен в Тайване. Как ещё объяснить внешность красавиц на фото? А ведь одной из них уже 63 (!) года.
«Вечно молодая» семья Hsu.
Дорогущие кремы и сыворотки, гиалурон и ботокс, игла и скальпель – на что только не пойдут миллионы женщин, чтобы остановить старение. Думаете, война заранее проиграна? Тогда посмотрите на семейство, которому удалось победить и годы, и гравитацию. И, судя по их словам, без особых усилий. «Интерстеллар» какой-то, не иначе!
Угадаете, сколько лет девушкам на фото?
Семья Hsu, женщины которой «победили возраст».
На фото – семья Хсу (Hsu) из Тайваня. Эти девушки прославились в интернете благодаря своей удивительной внешности: каждая из них уже давно разменяла 4-ый (а то и 5-ый) десяток, но при этом сёстры выглядят не старше, чем студентки колледжа. И это вы ещё их маму не встретили. Познакомимся поближе?
1. Люр Хсу (Lure Hsu): 42 года
Люр Хсу (Lure Hsu).
Всё началось со старшей сестры, Люр. Дизайнер интерьеров и модный блогер буквально проснулась знаменитой после того, как раскрыла подписчикам свой возраст. Люди не могли поверить, что милашка-«студентка» оказалась сорокалетней (на тот момент) женщиной. С тех пор медиа окружили Люр вниманием, а количество фолловеров в Инстаграм перевалило за полмиллиона.
Разве можно поверить, что ей за сорок?
Люр – известный модный блогер.
Конечно, вопрос, в чём же секрет молодости красотки, задают по сотне раз на день. На что интернет-звезда отвечает, что начинает каждое утро с чашки крепкого кофе, старается не пить сладкие напитки и не налегать на сахар, ест много овощей и фруктов, а ещё регулярно балует кожу увлажняющими масками и кремами – ежедневно. И не скрывает, что главное слагаемое её молодости – это хорошая генетика. Глядя на её сестер и маму, несложно в это поверить.
2. Фейфей Хсу (Fayfay Hsu): 40 лет
Фейфей Хсу (Fayfay Hsu).
Средней из сестёр Хсу 40 лет. При этом её часто принимают за старшую сестру собственных дочек.
Фейфей – мама двух дочек.
Но её чаще принимают за их старшую сестру или няню.
Пока малышки в школе, Фейфей любит проводить время с подругами и не отказывает себе в сладком кофе из Starbucks. А секретом своей молодости считает жёсткий режим дня и привычку каждое утро начинать с 350-500 мл чистой воды, которой не изменяет уже лет 15.
3. Шэрон Хсу (Sharon Hsu): 36 лет
Шэрон Хсу (Sharon Hsu).
Младшая из сестёр может похвастаться не только моложавой внешностью, но также успешной модельной карьерой и собственным салоном красоты. Конечно, её юное лицо и известное имя служат лучшей рекламой.
Шерон – известная в Тайване модель.
Своим секретом молодости красотка считает ежедневную защиту от солнца.
На вопрос о секретах красоты Шэрон всегда отвечает, что не выйдет из дома без солнцезащитного крема. Даже, если солнце кажется вполне «ласковым». Модель уверена, что именно солнечные лучи провоцируют морщины и неровный тон кожи. А потому старается всегда защищать лицо и очень любит широкополые шляпы.
4. Мэй Вэнг (May Wang): 63 года
Мэй Вэнг (May Wang).
А вот и главный «секрет молодости» сестёр – их мама. Ничто не выдаёт в Мэй 63-летнюю мать четверых детей (у знаменитых сестёр есть ещё и младший брат).
Мама четверых детей и бывшая балерина.
Мэй – учительница танцев и бывшая балерина. Женщина стесняется повышенного внимания прессы, а среди особенностей ухода за собой скромно отмечает лишь экзотичную маску из томатов и мёда. Что ли, тоже попробовать?
Может, секрет в юном стиле одежды?
Конечно, волна популярности породила и цунами скептиков. Многие пользователи в сети отмечают, что юная внешность тайваньского семейства – заслуга не столько чистой воды и солнцезащитного крема, как фильтров и фотошопа. А также «подросткового» стиля одежды и услуг пластического хирурга.
А ведь так хочется верить в сказку.
Но ведь приятно верить, что чудеса случаются и можно оставаться всегда молодым, не так ли?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии