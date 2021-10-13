Монархи тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, которые они предпочли бы не видеть

Фотографии Макса Баттерворта.

Принц направляется в туфлях на каблуках на очередную вечеринку. Фото: Max Butterworth.

Джек Николсон, которому на момент снимка было уже за 70, недоволен вниманием к своей персоне после долгой вечеринки. Фото: Max Butterworth.

Фотограф Макс Баттерворт выпустил серию фотографий знаменитостей, возвращающихся после ночных гуляний. Фото: Max Butterworth

Кейт Миддлтон в такси после посещения ночного клуба. Фото: Max Butterworth.

Принц Уильям направляется домой после вечеринки . Фото: Max Butterworth.

Принц Гарри с осоловевшим взглядом выходит через боковую дверь из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.

Эми Уайнхаус со своим мужем Блейком Филдер-Сивил. Фото: Max Butterworth.

Эми Уайнхаус пытается пробраться к такси через толпу папарацци.

Телохранитель помогает Мадонне пробраться к ожидающему ее автомобилю. Фото: Max Butterworth.

Звезда телесериала *Друзья* Дженнифер Энистон старается быстрее пройти мимо папарацци после вечеринки в Лондоне. Фото: Max Butterworth.

Сара, герцогиня Йоркская садится в автомобиль после вечера, проведенного в ночном клубе Лондона. Фото: Max Butterworth.

Джей Кей, солист группы Jamiroquai, затеял драку на выходе из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.

Джей Кей. Фото: Max Butterworth.

Пэрис Хилтон выходит из ночного клуба, выглядя при этом, будто идет в начале светского ужина. Фото: Max Butterworth.

Джери Холливел в автомобиле ожидает, когда ее отвезут домой. Фото: Max Butterworth.

Лайам Галлахер и не пытается скрыться от фотографов. Фото: Max Butterworth.

Дэвид Бекхем возвращается домой. Фото: Max Butterworth.

Дэвид Бекхем. Фото: Max Butterworth.

Виктория Бекхем пытается пройти к автомобилю сквозь толпу папарации возле ресторана на Пикадилли. Фото: Max Butterworth.

Майкл Джексон возвращается с вечеринки с сером Филлипом Грином. Фото: Max Butterworth.

Сэр Пол МакКартни в миролюбивом настроении, несмотря на большую толпу папарацци возле его машины. Фото: Max Butterworth.

Джордж Клуни не против внимания со всех сторон. Фото: Max Butterworth.