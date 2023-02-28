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20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Прозрачные крылья




Источник фотографий: Adme.ru

Источник фотографий: Adme.ru




Этот вид бабочек из семейства нимфалид широко распространен во влажных лесах Амазонии. Ткань между венами на крыльях у бабочки прозрачна. Это вызвано нехваткой цветных чешуек.

Замаскировалась




20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

© Fabio Pupin




Шоколадные берега


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Пустыня Намиб.

Кажется, кто-то вызвал Зевса


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Непогода в Юте, США.

Змеи… А, нет, это бабочка!


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Окрас бабочки павлиноглазки на спине похож на две змеиные головы.

Зимняя дорога


6

Буйство стихии


7

Извержение вулкана Этна.

Увлеченная охота


8

След на снегу от ныряющей в сугроб за своей добычей совы.

Кристально чистая вода


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Карпы в пруду.

Ныряльщик


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Необычный снимок гавайского буревестника, Тодос-Сантос, Мексика.

Порядковый номер


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Солевые отмели




20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

© Franco Cappellari




Озеро Богория в Кении, на берегах которого любят бывать фламинго.

Солнце в лапах


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Тайное место


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Этот ледяной бассейн в Гималаях был обнаружен с помощью летающего дрона.

Цветные берега




20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

© Petr Kosyh




Мраморный каньон Рускеала, Карелия, Россия.

Летающий остров




20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

© Aleš Krivec




Бледское озеро, Словения.

Инопланетные захватчики


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Световые столбы в Ростовской области, Россия.

Серебро и золото


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США.

Галактика


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Фото уличного фонаря через лобовое стекло машины в дождливую погоду.

Отраженное совершенство


20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

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20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

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20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природаПодписаться на мой Instagram
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