20 нереальных фотографий, над эффектностью которых потрудилась сама природа

Прозрачные крылья
Этот вид бабочек из семейства нимфалид широко распространен во влажных лесах Амазонии. Ткань между венами на крыльях у бабочки прозрачна. Это вызвано нехваткой цветных чешуек.
Замаскировалась
Шоколадные берега
Пустыня Намиб.
Кажется, кто-то вызвал Зевса
Непогода в Юте, США.
Змеи… А, нет, это бабочка!
Окрас бабочки павлиноглазки на спине похож на две змеиные головы.
Зимняя дорога
Буйство стихии
Извержение вулкана Этна.
Увлеченная охота
След на снегу от ныряющей в сугроб за своей добычей совы.
Кристально чистая вода
Карпы в пруду.
Ныряльщик
Необычный снимок гавайского буревестника, Тодос-Сантос, Мексика.
Порядковый номер
Солевые отмели
Озеро Богория в Кении, на берегах которого любят бывать фламинго.
Солнце в лапах
Тайное место
Этот ледяной бассейн в Гималаях был обнаружен с помощью летающего дрона.
Цветные берега
Мраморный каньон Рускеала, Карелия, Россия.
Летающий остров
Бледское озеро, Словения.
Инопланетные захватчики
Световые столбы в Ростовской области, Россия.
Серебро и золото
Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США.
Галактика
Фото уличного фонаря через лобовое стекло машины в дождливую погоду.
Отраженное совершенство
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