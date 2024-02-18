Уникальный пистолет-пулемет Вацлава Холека ZB47: почему он ни на что не похож

Пистолет-пулемёт ZB47 / Фото: ariaatr.com
Во времена Второй Мировой войны Чехословакия оказалась оккупированной Германией. В это время чехословацкие заводы активно работали над модернизацией оружия и производили его в большом количестве. Данное оружие считалось образцом совершенства того времени. В такой обстановке инженер Вацлав Холек создает уникальный пистолет-пулемёт ZB47. Почему же его считали не похожим на остальное оружие?
Чехословакия во времена Второй Мировой войны была под властью Германии и стала для нее своеобразной кузницей производства мощного оружия. Уже в 1940 году создается Оружейная академия на базе концерна под названием Zbrojovka Brno. В данной академии немецкие специалисты основывались на чешский опыт и готовили новых профессионалов в оружейном деле.
Поражение Германии в войне никак не сказалось на развитии чешской промышленности и производства оружия. Уже в послевоенное время специалисты этой страны представили около 30-ти проектов, по которым планировалось собирать пистолеты-пулемёты. Эти пистолеты были разработаны для применения с немецкими патронами «парабеллум» размером 9х19.
Чертеж экспериментального пулемета ZB47 / Фото: fishki.net
В такой обстановке местный инженер Вацлав Холек создает свой знаменитый пистолет-пулемёт ZB47. Еще с самого детства мальчишка увлекался оружейным делом. В своей родной деревне Вацлав активно помогал местному кузнецу с производством и починкой оружия для охоты. Маленькому мальчику настолько понравилось в кузнице, что он и сам старался еще с юных лет мастерить оружие. Он сделал охотничье ружье из деталей, которые даже не подлежали ремонту.
Уже после своего обучения Холек активно работает в Вене, а чуть позднее и в Праге. Свой первый проект Вацлав представляет в 1921 году. Он создает самозарядный пистолет «Прага». Далее инженер активно продолжает работу и создает ручной пулемёт под названием ZB26. Такой пулемент позднее ляжет в основу британского оружия «Брэна». В годы войны инженер особенно не отличался продуктивной работой. Но даже первые проекты Вацлава разлетелись практически по всему миру. Особенно всплеск популярности его оружия пришелся во Вторую Мировую войну. Активно пользовались оружием Вацлава немецкие войска и финны.
Так выглядел самозарядный пистолет «Прага» / Фото: panzer038.livejournal.com
Уже по окончании войны оружие Вацлава переходит в активное пользование в странах ближневосточного региона и африканских конфликтах.
Самым знаменитым оружием Вацлава был пистолет-пулемёт ZB47. Этим видом пистолета активно обеспечивались танковые экипажи. Задняя часть ствольной трубки была выполнена как пистолетная рукоятка. Магазин ZB47 был довольно объемным и вмещал в себя 72 патрона. Хоть магазин и был большой, но его мало кто замечал, так как он прятался под ствольной коробкой.
Пистолет-пулемёт ZB47 созданный Вацлавом Холеком / Фото: mavink.com
Вацлав Холек часто подвергался нападению со стороны критиков. Многие профессиональные оружейные эксперты обвиняли его в том, что он был слишком аполитичен. Инженер с радостью работал и на германский Рейх, и на независимую Чехословакию.
Техническая составляющая созданного пистолета-пулемёта ZB47 была довольно интересна. Ведь инженер старался сделать оружие, в котором будет довольно объёмный магазин, но Вацлав не хотел устанавливать на оружие барабанный магазин и создал относительно новый. Патроны в пистолете располагались в вертикальном положении и это позволяло магазину вмещать в себя 72 патрона. Это было существенным прорывом в оружейном деле.
В передней части оружия располагался рычаг, толкающий патроны. Данный рычаг приводил в действие подаватель. Этот подаватель имел вид четырехзубого шестерёнка.
Внутреннее устройство пистолета-пулемёта / Фото: gladclub.mybb.ru
Выстрел происходил следующим образом: рычаг активно выталкивал подаватель и захватывал патрон из магазина. Происходил выстрел и далее вылетает пустая гильза. После всего этого цикл повторяется. Для начала стрельбы из данного пистолета нужно было провернуть механизм патрона. После этого надо было взвести затвор, который находился справа пулемета ZB47.
Некоторые эксперты отмечают, что такая особенность оружия возможно и была его существенным минусом. По этой причине, возможно, пистолет-пулемёт и не взяли на вооружение в чешскую армию.
Хотя рекламная компания у ZB47 была довольно обширная и необычная. На плакатах того времени рисовали солдат, которые с пистолетом-пулемётом располагались в зарослях или брали с собой данное оружие в банановые трущобы. Большинство плакатов показывало и восточных военных, которые активно использовали созданное Вацлавом Холеком оружие. Плакаты были изображены в интересном стиле, где солдаты например находились в зарослях бамбука и применяли пистолет-пулемёт в таких условиях.
Пистолет-пулемёт ZB476 / Фото: mgroup-spb.ru
Чешские военные больше оценили версию пистолета-пулемёта под названием ZB476. Здесь уже магазин располагается в самой рукоятке пистолета. Уже в 1948 году его утверждают на пользование в войсках. Его название звучало так «9 mm samopal vz. 48a» (с деревянным прикладом). Такое оружие было прорывом того времени и даже сильно похоже на современные аналоги. Но у данного оружия не было такого объёмного магазина, как в предыдущей версии оружия Вацлава Холека.
Прорывной пистолет-пулемёт известного инженера произвел некоторую революцию в оружейном деле. Вацлав Холек создал ZB47, который отличался от других видов такого оружия большим магазином. Хоть оружие и не было принято на вооружение в чешских войсках, но оказало сильное влияние на последующие пистолеты-пулемёты из этой серии.
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