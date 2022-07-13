Знаменитости, предпочитающие Pole dance

Pole dance стал одним из самых популярных видов спорта. Многие звезды уже успели оценить, что танец на пилоне — это не только красиво, эмоционально и соблазнительно, но и полезно. Мы отследили 10 знаменитостей, которые предпочитают этот вид спорта другим.







Супермодели Тайре Бэнкс в этом году исполнилось 43 года, однако она и не думает отказываться от занятий на пилоне. Тайра познакомилась с пилоном 8 лет назад, прямо во время собственного шоу The Tyra Show, когда ей показала пару движений чемпионка мира по pole dance Феликс Кейн. Тайра втянулась практически сразу и продолжает совершенствоваться по сей день.







Было бы странно, если бы озорная и зажигательная Кэти Перри ни разу не попробовала забраться на шест! И не просто взобраться, а практически взлететь на него, ведь энергия так и бьёт из Кэти ключом! Певица активно занимается с преподавателем, а ее результаты могут оценить все желающие — кадры с танцами у шеста можно увидеть в клипах Кэти.







Лора Резникова у пилона смотрится так же органично, как на съёмочной площадке. Актриса выступает под псевдонимом Яна Чаянова, постоянно осваивает новые движения и признаётся, что пилон дарит ей чувство полёта. Навык пригодился актрисе не только в жизни, но и в кадре.

В новых сериях детектива «Свидетели» ее героиня внедряется в опасную банду и притворяется танцовщицей. Оценить, как танцует Лора, зрители смогут с 29 мая на НТВ.Мужчины обожают Ким Кардашьян за ее легендарные ягодицы, а женщины ворчат, что попа у Ким никакая не аппетитная, а просто большая. Так или иначе, Ким находится в великолепной форме, и помогает ей в этом пилон. Конечно, худеньким девушкам заниматься на шесте проще — вес имеет значение, но Ким неплохо справляется.Горячая штучка Шакира занимается у шеста в своё удовольствие, а потом показывает достижения в клипах. Шакире отлично удаются элементы, а гибкость певицы помогает ей не просто красиво двигаться у шеста, но и превращать акробатику в искусство.Не отстаёт от зарубежных красавиц и Алёна Водонаева. Она регулярно выкладывает свежие фотографии в Instagram и постоянно осваивает новые техники и акробатические элементы. Как правило, самое слабое место у девушек — это руки, однако Алёна уже хорошенько подкачалась и теперь может удерживать себя на шесте.Хрупкая на вид Наталья Ионова — она же Глюк’oZa — на самом деле девушка спортивная и выносливая. У певицы есть две дочери, однако после родов фигура звёздной мамочки ничуть не изменилась, даже стала рельефнее. Всё благодаря занятиям йогой и на пилоне, которые Наталья чередует.Настасья Самбурская шутит, что если её уволят из актрис, без работы она не останется — будет танцевать у шеста. В доказательство своих слов Настасья не просто показывает красивые кадры, но и делится с поклонниками эффектными видео, на которых она выполняет сложные акробатические элементы.Актрисе Агате Муцениеце пилон помогает бороться с лишним весом и целлюлитом. Дважды став мамой и подарив мужу Павлу Прилучному сына и дочь, Агата всерьёз занялась собой и теперь снова находится в прекрасной форме и может играть подростков — фигура позволяет!Катя Гордон — натура эмоциональная и непоседливая. Таким, как она, пилон дарит не только хорошую физическую форму , но и психологическую разрядку. Поклонники в шутку называют Катю «второй Волочковой». Однако шутки шутками, а растяжка у Кати и правда роскошная!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)