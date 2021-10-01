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Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай

Наверное, многие догадывались, что кухонные приборы можно использовать не только по прямому назначению.
Например, с помощью пресса для лепешек можно сделать идеально плоское филе, а в вафельнице запросто приготовить картошку с сыром. Другое дело, когда помощниками повара становятся гаечный ключ и медицинский шприц, а что такого — в готовке все средства хороши.
Мы хорошенько пошарили по карманам кухонных фартуков пользователей сети и нашли кучу крутых лайфхаков, которые помогают хозяюшкам творить кулинарные шедевры. А в бонусе покажем приспособление, о котором даже и не подумаешь, что оно имеет отношение к кухне.

«Я использую свой пресс для лепешек, чтобы сделать идеально плоское куриное филе»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай


«Вы легко сможете измельчить куриную грудку с помощью ручного миксера»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Жир, оставшийся после приготовления бекона, можно залить в форму для льда и заморозить для следующего использования»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«С помощью ложек можно зафиксировать дуршлаг над раковиной, он не сдвинется с места даже под напором воды при процеживании макарон»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Поставьте тарелку на кастрюлю с водой, в которой вы варили яйца, и ваш завтрак останется теплым»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай


С помощью вилок свиные отбивные удобно обжаривать со всех сторон

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Как расколоть фундук с помощью гаечного ключа»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Силиконовые формы отлично подходят для приготовления яиц на бутерброды.

А также с их помощью вы можете сделать омлет с овощами всего за 14 минут»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Если вы хотите приготовить выпечку с начинкой, возьмите обычный шприц, это гораздо аккуратнее и проще, чем использование кондитерских пакетов. К тому же они многоразовые и дешевые!»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



С помощью вафельницы можно легко приготовить, например, картошку с сыром

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



Ломтики хлеба, закрепленные шпажками в месте разреза, не дадут пирогу зачерстветь

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Я просто гений! Вот так нужно держать в одной руке пончик и газировку»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



Максимально быстрые малосольные огурцы без всяких часов ожидания

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Я сейчас готовлю их каждый день, и не надоедает. Огурцы нарезаю на брусочки или кружочки, солю и отправляю в банку, по объему они должны занимать чуть меньше половины банки. К мелко нарезанному укропу и чесноку добавляю щепотку сахара, снова измельчаю ножом до образования кашицы, чтобы укроп и чеснок отдали свои соки. Кашицу добавляю к огурцам, накрываю крышкой и хорошо встряхиваю, пока огурцы не пустят сок и все вкусы не перемешаются. Хрустящие ароматные малосольные огурчики готовы! Можно подавать».

«Ну что, кто-нибудь еще так делает или я единственный догадался?»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Избавляемся от косточек во фруктах»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Режем фрукт надвое и поворачиваем половинки относительно друг друга. Затем разрезаем половину с косточкой еще раз пополам и вновь поворачиваем. Вынимаем косточку из оставшейся четвертинки — там должно быть уже просто».

«Маленький кусочек бруса и саморез. Брать пальцами удобнее, не выскальзывает. Не крутится по поверхности в перевернутом состоянии. Когда готовишь — можно класть лопатку, которой мешаешь»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



Опустевшую мельницу для специй можно использовать повторно

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай


Чтобы не выбрасывать одноразовую мельницу для специй и легко снять ее плотную крышку, нужно нагреть крышку феном. Она легко поддастся, и баночку можно будет вымыть, высушить, а затем насыпать в нее новые пряности. Перед тем как вернуть крышку на место, следует снова слегка прогреть ее.

А вот картошку можно почистить, даже не притрагиваясь к ней

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



«Картофель (1 кг) моем и отправляем в кастрюлю, посыпаем 3 ст. л. крупной соли, накрываем крышкой и встряхиваем 2–3 минуты. Готово! Осталось картофель промыть от соли. Вся кожица остается на дне, в соли. Способ подходит только для свежей, не подсохшей кожицы картофеля!»

«Когда нужно измельчить много вареных яиц для салатов или в зеленый борщ, берите толкушку для пюре. Секунда дела и готово!»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай



Бонус: «Никак не могу понять, что это. Какой-то кружок с ножницами»

Кулинарные лайфхаки, за которые хоть премию выдавай


Это же устройство для снятия верхушки с вареных яиц.

 

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