Вещи, страдающие от излишней аккуратности хозяев, или Что не нужно мыть и стирать слишком часто

Чистота - залог здоровья. Говорят, что у хорошей хозяйки в квартире всегда чисто, намыты полы, убрана пыль, начищен санузел. Еще считается, что аккуратные люди всегда выглядят опрятно, у них чистые волосы, а принадлежащие им вещи сверкают и на них нет ни пылинки. Все это так. Но поддержание чистоты требует немалых сил и большого количества времени. А ведь существует несколько вещей, которые не стоит чистить или мыть слишком часто.
1. Ковры, которые часто пачкаются
Мытье ковра с мылом может привести к обратному результату. /Фото: citrus4carpets.com
Иногда хозяйки для удаления пятен с ковра используют мыльную воду. Это не слишком правильно, потому что смыть мыло с ковра достаточно сложно. Оно в некотором количестве всё равно останется в ковре, и только привлекает еше больше грязи и пыли, приводит к образованию пятен в будущем. Именно поэтому бывает так, что хозяйки удивляются - только недавно ковровое покрытие было вымыто с мылом, а оно опять выглядит не слишком свежим.
Для чистки ковров надо применять специально созданные для этого средства. Есть разные формы, но самая удобная из них – аэрозоли, которые следует распылить на ковер, а затем высохшую пену удалить вместе с грязью. Не стоит экономить на уюте и комфорте, тем более что сегодня в хозяйственных магазинах можно купить что угодно.
2. Грязные джинсы: стираем до посинения
Частая стирка джинсов портит их. /Фото: mystiquejeans.com
Злоупотреблять стиркой джинсов тоже не стоит. К сожалению, они очень быстро теряют свою форму и цвет после стирки. Потому стирать «до посинения» не получится, наоборот, синяя ткань будет выглядеть линялой. Понять, что джинсам требуется стирка, можно по запаху - он становится не очень свежим. Если хочется надеть джинсы с утра, а стирать и сушить их негде или некогда, можно повесить их на ночь на открытом балконе или положить в морозильную камеру в пластиковом пакете. Джинсы приобретут приятный свежий аромат, а мороз одновременно убьет бактерии. Никто не призывает ходить в грязных джинсах, но и кидать их в стиралку почти каждый день – глупое занятие.
3. Любимый автомобиль: излишняя забота может быть вредна
От частой мойки на авто могут возникать мелкие царапины. /Фото: columbiamallcarwash.liftdiv2.com
Многим нравится ездить на чистом сверкающем автомобиле. Это действительно красиво, да и окружающие с удовольствием смотрят на аккуратные машины. Однако очень часто мыть автомобиль не рекомендуется. Когда хозяин железного друга привозит его на автомойку, то в результате каждого сеанса постепенно смывается слой воска, защищающий покрытие авто. Могут возникать мельчайшие царапины, пропасть блеск. Мыть машину чаще чем раз в месяц не стоит. Конечно, речь не идет о тех днях, когда машина очень сильно загрязнена снаружи по каким-либо причинам или в салоне разлили кофе. Тогда, конечно, придется ехать на мойку и приводить любимого железного коня в порядок. Рекомендуется наносить на автомобиль воск не реже одного раза в год, чтобы защитить ее от царапин и иных мелких повреждений. Эта услуга предлагается в любом автосервисе.
4. Чистые волосы не всегда означают частое мытье головы
Частое мытье волос может им навредить. /Фото: vyborok.com
Чистая шевелюра это красиво и здорово. Смотреть на человека с вымытыми и аккуратно причесанными волосами очень приятно. Многие люди кидаются в крайности и моют волосы каждый день, а это не совсем правильно. Не нужно мыть голову чаще, чем через день. Если волосы густые или сильно вьющиеся, то делать это можно даже реже.
При слишком частом мытье волосы обезвоживаются, потому что что при использовании шампуня и горячей воды из них удаляются натуральные масла. Надо учитывать, что светлые волосы всегда более сухие, чем темные, а кудрявые суше, чем прямые, и гораздо чаще ломаются. Кстати, использование так называемых сухих шампуней приводит к еще более быстрому загрязнению волос. Такой вариант подходит только как разовый.
5. Бюстгальтеры: как часто их надо стирать
При ежедневной стирке бюстгальтеры могут превратиться в тряпку. /Фото: selection.ca.
Некоторые женщины стирают бюстгальтеры ежедневно. Вряд ли за один день эта деталь гардероба может слишком сильно пачкаться, особенно если женщина ежедневно принимает душ. Это, конечно, не касается спортивного белья, которое пропитывается потом после тренировки или случаев, когда белье действительно испачкалось. Бюстгальтер можно смело надевать три или четыре раза, а уж потом стирать. Для стирки следует использовать сетчатый мешочек для белья, выставлять на стиральной машине низкую температуру и выбирать щадящую стирку. А лучше всего стирать лифчики вручную. Их, кстати, не стоит оставлять в автоматической сушке, а рекомендуется сушить, разложив горизонтально на открытом воздухе. В этом случае бюстгальтеры не будут растягиваться и терять свою форму.
6. Зеркало в ванной
От мытья зеркало может потускнеть. /Фото: ak0.picdn.net
Очень часто в ванной комнате можно наблюдать потускневшее, некрасиво смотрящееся зеркало. Может возникнуть ощущение, что хозяйка плохо заботится о чистоте своей квартире. Это совсем не так, даже наоборот, возможно она слишком часто чистит зеркало в ванной комнате. Но при этом многие не учитывают, что при запотевании зеркала или его мытье вода может попадать за стекло.
Это приводит к постепенному потускнению зеркала, его повреждению, портит красивый внешний вид. Кстати, зеркала вообще лучше всего не мыть, а протирать сухой тряпкой. Некоторые хозяйки используют зубной порошок. Это очень дешевое чистящее средство, которое к тому же не ведёт к порче любимого зеркала. Мыть зеркала не рекомендуется не только в ванной комнате. Это относится к любому блестящему «отражателю» нашего лица.
7. Мебель из дерева
Деревянная мебель требует бережного обращения. /Фото: furnituredekho.com
Деревянная мебель - это очень красиво, она придает дому уют и своеобразный стиль. Существует множество агрессивных чистящих средств, которые легко могут все это испортить. Есть специальные чистящие составы для дерева, но и их не стоит использовать слишком часто. Они содержат масло, которое способно покрыть мебель тонкой жирной пленкой, а это обязательно приведет к притягиванию пыли. Чистить деревянную мебель достаточно один раз в месяц и обязательно мягким неагрессивным средством. А свежие пятна и прочие внезапные загрязнения, типа разлитого чая или упавшего кусочка пирога можно удалить хорошо отжатой тряпочкой из микрофибры.
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