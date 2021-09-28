Вещи, страдающие от излишней аккуратности хозяев, или Что не нужно мыть и стирать слишком часто

1. Ковры, которые часто пачкаются

Мытье ковра с мылом может привести к обратному результату. /Фото: citrus4carpets.com

2. Грязные джинсы: стираем до посинения

Частая стирка джинсов портит их. /Фото: mystiquejeans.com

3. Любимый автомобиль: излишняя забота может быть вредна

От частой мойки на авто могут возникать мелкие царапины. /Фото: columbiamallcarwash.liftdiv2.com

4. Чистые волосы не всегда означают частое мытье головы

Частое мытье волос может им навредить. /Фото: vyborok.com

5. Бюстгальтеры: как часто их надо стирать

При ежедневной стирке бюстгальтеры могут превратиться в тряпку. /Фото: selection.ca.

6. Зеркало в ванной

От мытья зеркало может потускнеть. /Фото: ak0.picdn.net

7. Мебель из дерева

Деревянная мебель требует бережного обращения. /Фото: furnituredekho.com