Как правильно есть раков?

Если вы впервые планируете отведать раков, либо не уверены, что едите их правильно, то данная статья, снабженная подробной фотоинструкцией, будет полезна для вас.

Итак, переходим к подробному описанию, как все-таки правильно есть рака.



1. Для начала оторвать тонкие ножки и клешни. Можно сразу выдавить зубами их содержимое себе в рот, можно отложить напоследок, главное не выбрасывать. Если рак крупный, то в них достаточно мяса, а в клешнях – не меньше, чем в шейке.



Многие по незнанию едят у раков только шейки. Это в корне неверно, и в глазах знающих людей выглядит, как если выбирать из плова мясо, а рис выбрасывать, или из булочки выковыривать изюм, а сдобу оставлять нетронутой. Запомните, в вареном раке все съедобное, кроме хитинового панциря, прямой кишки и выжатых жабер.







Если клешни крупные, то у них можно надгрызть края или отрезать ножницами и открыть как устрицу, там откроется довольно большой кусочек мяса.







2. Отделить головогрудь от брюшка, брюшко оставить напоследок.



Делать это аккуратно, чтобы не вылилось содержимое, и сразу как из рюмочки выпить очень вкусный бульон из панциря передней части рака. Здесь 2 варианта – можно приподнять панцирь вверх, оторвав его от жабер, а жабры и иногда внутренняя часть головы остаются на брюшке, либо можно сразу отделить головогрудь от брюшка, тогда жабры останутся внутри. Особой разницы нет.







3. Отделить голову от груди в том месте, где они срослись. Потянуть за края панциря в разные стороны, он лопнет по шву с обеих сторон, затем взять за кончик головы и отломить его окончательно от панциря.







4. С внутренней части головы съесть всю мякоть с оранжевой массой, а с внутренней части панциря выскрести вкусную, белую массу, он тоже съедобна и вкусна.











Отделить жабры от брюшка потянув их вниз, на излом от брюшка. Высосать из жабер бульон с очень вкусной оранжевой массой, если она есть. Иногда внутри, между жабрами присутствует молодая икра, тоже очень вкусная и полезная.











6. Осталось только заветное брюшко, где больше всего мяса.







Чтобы его быстро открыть, нужно сначала оторвать перышки хвоста, высосать бульон из под панциря, а после открыть его.



Можно пальцами отломить треугольные кончики с обеих сторон брюшка, но это довольно трудно и можно наколоть пальцы. Можно отрезать их ножницами, либо отгрызть зубами.



Далее все просто – разделить верхнюю и нижнюю части панциря, останется только шейка.







Снять с шейки верхний, тонкий пласт мяса, под ней откроется прямая кишка, удалить ее и скушать оба куска вкуснейшего мяса.







Приятного аппетита!







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