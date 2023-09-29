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Как правильно есть раков?

Если вы впервые планируете отведать раков, либо не уверены, что едите их правильно, то данная статья, снабженная подробной фотоинструкцией, будет полезна для вас.
Итак, переходим к подробному описанию, как все-таки правильно есть рака.

1. Для начала оторвать тонкие ножки и клешни. Можно сразу выдавить зубами их содержимое себе в рот, можно отложить напоследок, главное не выбрасывать. Если рак крупный, то в них достаточно мяса, а в клешнях – не меньше, чем в шейке.

Многие по незнанию едят у раков только шейки. Это в корне неверно, и в глазах знающих людей выглядит, как если выбирать из плова мясо, а рис выбрасывать, или из булочки выковыривать изюм, а сдобу оставлять нетронутой. Запомните, в вареном раке все съедобное, кроме хитинового панциря, прямой кишки и выжатых жабер.

Как правильно есть раков?

Если клешни крупные, то у них можно надгрызть края или отрезать ножницами и открыть как устрицу, там откроется довольно большой кусочек мяса.

Как правильно есть раков?

2. Отделить головогрудь от брюшка, брюшко оставить напоследок.

Делать это аккуратно, чтобы не вылилось содержимое, и сразу как из рюмочки выпить очень вкусный бульон из панциря передней части рака. Здесь 2 варианта – можно приподнять панцирь вверх, оторвав его от жабер, а жабры и иногда внутренняя часть головы остаются на брюшке, либо можно сразу отделить головогрудь от брюшка, тогда жабры останутся внутри. Особой разницы нет.

Как правильно есть раков?

3. Отделить голову от груди в том месте, где они срослись. Потянуть за края панциря в разные стороны, он лопнет по шву с обеих сторон, затем взять за кончик головы и отломить его окончательно от панциря.

Как правильно есть раков?

4. С внутренней части головы съесть всю мякоть с оранжевой массой, а с внутренней части панциря выскрести вкусную, белую массу, он тоже съедобна и вкусна.

Как правильно есть раков?

Как правильно есть раков?

Отделить жабры от брюшка потянув их вниз, на излом от брюшка. Высосать из жабер бульон с очень вкусной оранжевой массой, если она есть. Иногда внутри, между жабрами присутствует молодая икра, тоже очень вкусная и полезная.

Как правильно есть раков?

Как правильно есть раков?

6. Осталось только заветное брюшко, где больше всего мяса.

Как правильно есть раков?

Чтобы его быстро открыть, нужно сначала оторвать перышки хвоста, высосать бульон из под панциря, а после открыть его.

Можно пальцами отломить треугольные кончики с обеих сторон брюшка, но это довольно трудно и можно наколоть пальцы. Можно отрезать их ножницами, либо отгрызть зубами.

Далее все просто – разделить верхнюю и нижнюю части панциря, останется только шейка.

Как правильно есть раков?

Снять с шейки верхний, тонкий пласт мяса, под ней откроется прямая кишка, удалить ее и скушать оба куска вкуснейшего мяса.

Как правильно есть раков?

Приятного аппетита!

Как правильно есть раков?

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