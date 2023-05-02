Голубоватый или зеленоватый оттенок вен объясняется тем, как свет проходит сквозь слои кожи и подкожного жира. Когда мы смотрим на свою руку или ногу, то видим картинку, которую нам даёт отражённый от тканей свет.
Кожа слабо пропускает свет любой длины волны, в отличие от крови. Но в ткани красные волны света проникают лучше, чем синие. Кровь же более охотно поглощает синий и фиолетовый свет, что объясняет, почему мы видим её красной. Когда кровеносный сосуд пролегает близко к поверхности кожи, практически весь синий свет поглощается кровью, а некоторая часть красного света отражается. В результате мы можем увидеть красный кровеносный сосуд под кожей.
Если сосуд залегает под кожей на глубине 0,5 мм и более, то соотношение количества поглощаемого им красного и синего света будет другим — примерно два к трём. Таким образом синий свет сильнее проявляется. В идеале мы видели бы вены фиолетовыми, но так не происходит потому, что кожа отражает красный свет лучше, чем кровеносные сосуды. И из-за относительного восприятия цвета, то есть того, как мы воспринимаем одни цвета относительно других, расположенных рядом, вены кажутся голубыми или синими. Кроме того, вены имеют более тонкие стенки и расположены ближе к поверхности кожи, поэтому, собственно, мы и можем их увидеть. А кровеносные сосуды, залегающие более глубоко, человеческий глаз не может увидеть потому, что свет отражается задолго до того, как он доходит до сосуда.
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Почему вены синие, если кровь красная?
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