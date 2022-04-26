10 невероятных древних артефактов, связанных с музыкой

Невероятные музыкальные находки.
Сегодня очень тяжело судить о музыке былых эпох. Ведь многие музыкальные инструменты выходят из моды в течение веков и попросту исчезают. То же самое касается и мелодий прошлых тысячелетий. К счастью, исследователи находят способы, чтобы оживить древние звуки и получить лучшее представление о древних народах, мире и природе прошлых веков, а также о различных музыкальных эпохах.
10. Мундштук для рожка бронзового века
В то время как офисных работники по всему миру забавляются, печатая разные забавные штуковины на 3-D принтере, один австралийский студент использовал принтер, чтобы оживить музыку бронзового века. Билли O`Фоглу подозревал, что бронзовый артефакт, который назвали "наконечником копья Наван" на самом деле не является частью оружия. O`Фоглу считал, что этот артефакт представляет собой мундштук для рожков, которые когда-то существовали в Ирландии, хотя ни один так и не был найден.
9. Самая старая полифоническая музыка
Полифонической музыкой считаются композиции, в которой две или более независимых мелодии исполняются вместе. Самый ранний пример подобной музыки датируется примерно 900-м годом. На самом деле, эта композиция хранилась в Британской библиотеке в Лондоне еще с 18 века, но никто не мог понять смысл необычных символов до тех пор, пока рукопись не попала в руки Джованни Варелли.
8. Утерянная средневековая музыка
Это заняло 20 лет, но впервые за почти тысячелетие люди могут услышать, как на самом деле звучала средневековая музыка. Исследователи из Кембриджского университета кропотливо пытались воссоздать коллекцию мелодий, названных "Песни Утешения", но это было очень сложно сделать, поскольку подобные традиции были мертвы уже в течение многих столетий. Средневековые музыканты записывали свои песни не нотами, а невмами — специальными знаками, которые не передавали подробно каждый звук, а описывали мелодические формулы.
7. Звуки смерти
Должно быть, это выглядело как сцена из какого-то приключенческого фильма — ацтекский храм, затерянный в джунглях, в котором был найден скелет, сжимающий в руке свисток. Свистки в то время делали из глины в форме человеческого черепа. По некоторым причинам, никто за 15 лет после находки так и не подул в этот свисток. Но когда кто-то наконец-то додумался использовать древний артефакт по прямому назначению, раздавшийся пронзительный звук был довольно жутким. Так мир услышал звуки смерти, которые раздавались на другом континенте еще в доколумбовые времена.
6. Сверчок юрского периода
Крошечное ископаемое насекомое предоставило ученым редкую возможность услышать то, как звучал лес ночью во времена юрского периода. Это было достигнуто за счет обнаружения ископаемого сверчка возрастом 165 миллионов лет, который сохранился в прекрасном состоянии. Ученые очень удивились, когда обнаружилось, что ископаемые сверчки также могли стрекотать (считалось, что они научились издавать эти звуки гораздо позже, в качестве защитного рефлекса при испуге).
5. Утерянный литуус
В XVIII веке Иоганн Себастьян Бах написал партию в кантате для музыкального инструмента под названием литуус. Тем не менее, сегодня никто не мог по достоинству оценить его работу, точнее то, как она должна звучать на самом деле. Причина этому проста — отсутствовал главный инструмент, для которого и была написана партия. О том, как даже выглядит литуус, было забыто на 300 лет. Исследователи из Эдинбургского университета использовали новый метод (на самом деле, не предназначенный для реставрации вымерших музыкальных инструментов, но он сработал).
4. Необычный Гендель
Немецкий композитор Георг Фридрих Гендель сочинил в 1707 году необычное произведение. По некоторым причинам, о нем не было сделано никаких записей и все закончилось тем, что о произведении все забыли на несколько столетий. Никто даже не знал, что Гендель написал что-то подобное до тех пор, пока немецкий профессор из Гамбургского университета не нашел его в библиотеке Королевской академии музыки в Лондоне. Работа "Gloria in excelsis Deo" ("Слава в вышних Богу") была написана для соло сопрано.
3. Рукописи Вивальди
В 2010 году в Шотландии был случайно найден давным-давно утерянный концерт для флейты итальянского композитора 18-го века Антонио Лючио Вивальди. Раньше единственным доказательством того, что он существовал, была ссылка в каталоге продаж голландского книготорговца, который жил в то же время.
2. Моцарт и Сальери
Популярная теория гласит, что знаменитый композитор Вольфганг Амадей Моцарт был отравлен ревнивым конкурентом. Этот момент был даже использован в оскароносном фильме "Амадей". Предполагаемым преступником был композитор Антонио Сальери. В настоящее время, однако, существуют определенные доказательства того, что они могли быть на самом деле друзьями.
1. Рукопись "Большой фуги"
Рукопись Большой фуги.
Одно из самых бесценных открытий в музыке произошло потому, что библиотекарь решил очистить несколько полок. Там и обнаружилась уникальная работа, написанная собственноручно Бетховеном, когда он уже был поражен глухотой. Историческое открытие являлось единственной в своем роде редкой версией "Большой фуги" Бетховена, которая имеет почти мифический статус среди музыковедов.
Что делает 80-страничную рукопись настолько ценной, так это то, что в ней были многочисленные собственные правки композитора. В отличие от Моцарта, который зачастую мог писать окончательный вариант своих произведений с первого раза, Бетховен очень критически относился к своим работам и никогда не был удовлетворен ими. Авторские правки в рукописи показывают, что Бетховен был просто одержим совершенством. В некоторых местах бумага порвана, так нервно он черкал по бумаге, правя по несколько раз одно и то же.
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