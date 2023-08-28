Китайская поддельная,отравленная и светящаяся еда

Раньше китайцы подделывали технику, одежду и всякие безделушки, теперь они подделывают еду в крупных масштабах. Возможно, это связано с недостатком еды, количества которой не хватает на бесконечное множество прожорливых китайцев, но скорее всего это делается ради беспринципной наживы. Нам остается только радоваться, что эта тенденция пока ещё не добралась до нас.
Фальшивая рисовая лапша
В 2010 году власти Китая обнаружили огромное количество рисовой лапши, сделанной из гнилого зерна и потенциально ядовитых добавок. В частности, 50 предприятий на юге Китая недалеко от города Дунгуань, производили испорченную лапшу. По оценкам властей, за время работы этих подпольных заводов ими было произведено порядка 500 тонн лапши, которую они изготавливали каждый день, прежде чем были закрыты.
В 2009 году 53 тысячи китайских младенцев рвало от молока, в которое был добавлен меламин. Меламин является очень вредным для людей, и по составу схож с цианидом. Четыре младенца, в конечном итоге, умерли из-за отравленного молока. Считается, что меламин был добавлен в попытке повысить содержание белка в молоке.
Светящаяся в темноте свинина
В 2011 году женщина купила полкило свинины на ужин. Она забыла убрать остатки приготовленного мяса в холодильник, а когда она проснулась ночью, чтобы попить водички, то заметила, что оставленная ею на столе свинина светится синим светом. Анализ мяса показал, что свинина была загрязнена фосфоресцирующими бактериями.
Поддельные куриные яйца
Используя смесь промышленных компонентов, некоторые пищевые компании Китая производили поддельные яйца. Фальшивые яйца были сделаны из желатина, воды и пищевых красителей, а скорлупа изготавливалась из воска.
Грецкие орехи с цементом
Это один из самых громких пищевых скандалов в Китае. В поисках легкой наживы, мошенники собрали пустую скорлупу от грецких орехов, и заполнили её внутренности бетоном и бумагой, после чего они склеили половинки скорлупы обычным клеем. Это звучит как безумие, но для воров это окупилось сторицей, ведь цена реальных грецких орехов в Китае довольно высока, и на протяжении многих лет спрос на них только увеличивался.
Крысиное мясо
За последние несколько лет более 900 человек в Китае были арестованы за попытку выдать крысиное мясо за любое другое. В основном крысиное мясо продается как говядина и производится в крайне антисанитарных условиях. По данным полиции, мошенники используют запрещенные химические вещества для обработки мяса и закачки в него воды для увеличения веса. Кстати, эта же схема подготовки к продаже актуальна и для производителей традиционного мяса.
Поддельный рис
В 2011 году китайские СМИ начали сообщать о новых пищевых скандалах происходящих в китайском городе Тайюань, провинция Шаньси. По их данным, мошенники этого города производили поддельный рис из картофеля и пластилина, а затем продавали его местным жителям. Представитель Китайской ресторанной ассоциации подтвердил эти данные и сказал, что они до сих пор ищут мошенников, производивших фальшивый рис.
Фальшивое вино
Ещё одна категория продуктов, обладающая тонной подделок. Большинство поддельного вина это просто дешевый фруктовый сок с красивой этикеткой на бутылке.
Пельмени с картоном
В 2007 году китайская газета опубликовала статью об уличных торговцах Пекина, начиняющих цзяоцзы (китайские пельмени) картоном вместо мяса. Производители вымачивали картон в химических веществах, чтобы смягчить его, смешивали его со свиным жиром, а затем заворачивали полученную начинку в тесто.
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