Что лучше: пиво или вино?

Какой же из этих напитков приятнее и полезнее? Давайте посмотрим на факты.
Что заставляет пьянеть быстрее, а также больше болеть с похмелья?
Мак Митчелл из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета решил провести небольшое исследование. Группу из 15 мужчин попросили употреблять различные напитки в разные дни — в какие-то пиво, а в какие-то вино. Масса тел испытуемых была примерно равной, и их попросили пить с одинаковой скоростью в течение 20 минут.
Получилось, что быстрее в кровь попал алкоголь из вина. Его содержание достигло пика через 54 минуты после начала употребления. Пиво дало наибольший показатель содержания алкоголя в крови через 62 минуты. Так что бокал вина «ударит в голову» быстрее, чем пинта пива.
Любопытно, что пока исследователи затрудняются сказать, похмелье от какого напитка тяжелее. Так что пиво и вино находятся примерно на одной ступени, когда речь заходит о том, насколько тяжело будет на следующий день.
Что заставляет толстеть?
Наверное, каждый наблюдал у кого-то из своих знакомых или родственников-мужчин довольно большой «пивной» живот. Правда, исследования показывают, что отложение жира в этом месте может спровоцировать и регулярное чрезмерное употребление вина. Всё дело в том, что алкогольные напитки очень калорийны. Так в пинте пива (примерно 0,5 литра) содержится около 180 калорий, это в два раза больше, чем в стандартном бокале вина. И этого достаточно, чтобы за 7-10 лет регулярного потребления вырос ужасный «пивной» живот. Иными словами, дело не в пиве или алкоголе вообще, а в лишних калориях.
Приятной новостью является то, что за 10 недель регулярного употребления вина или пива испытуемые не набирали вес. Так что если пить умеренно, то чрезмерный набор веса в нежелательных местах не грозит.
Что больше вредит здоровью?
В красном вине в большем количестве, чем в пиве или белом вине, содержатся полифенолы. Это вещества, уменьшающие воспалительные процессы и уничтожающие токсины в организме. Именно из-за полифенолов красное вино будет полезнее, чем пиво. Зато последнему западная цивилизация обязана своим спасением. Пейте то, что любите, но не забывайте, что во всём нужна мера.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии