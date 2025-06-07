5 культурных особенностей чилийцев, которые точно заинтригуют жителей с другого конца света

Необычные привычки и культурные особенности Чили / Источник: iexplore.com
Чили – это страна, удивляющая своими культурными и природными особенностями. Знали ли вы, что у чилийцев есть так называемая «сейсмическая культура»? Или о том, что они возвели памятник собаке, участвующей в протестах? Ну что, удалось мне вас заинтриговать?
1. Зрительный контакт и тактильность
Зрительный контакт очень важен для чилийцев / Источник: ru.pinterest.com
Для чилийцев важно поддерживать зрительный контакт, ведь для них это, в первую очередь, проявление интереса к собеседнику и к тому, что он говорит. С одной стороны – ну и что же в этом такого? В России тоже принято смотреть на собеседника. Дело в том, что чилийцы в этом плане более настойчивы.
Кроме того, чилийцы отличаются тактильностью. В разговоре они без промедлений положат руку на ваше плечо, если почувствуют в этом необходимость. Но важно уточнить: такой жест считается нормой лишь среди представителей одного пола. Таким образом местные жители показывают свое расположение.
Уважение, тем временем, транслируется чилийцами через поцелуи в щеку. Но стоит отметить, что происходит это в более формальной обстановке и, по большей части, среди родственников.
2. Суеверия
Герой чилийских страшилок "Мужчина с мешком
В Чили есть и любопытные суеверия, которые при желании можно взять на заметку. Например, в новогоднюю ночь чилийцы часто моют руки шампанским. И вовсе не из гигиенических соображений. Делается это, вы не поверите, для привлечения богатства и благополучия. После успешного ритуала чилийцы поднимают бокалы и… душевно проводят время.
Оберег в виде подковы или кроличьих лапок – также практикуется среди чилийцев. Ну а для перестраховки некоторые бабушки могут бросить немного соли за входную дверь – считается, что так они отпугивают негатив и защищают дом.
Ну и на сладкое вот вам небольшая чилийская страшилка, которой иногда пугают детей. Поговаривают, что есть в Чили некий «hombre del saco», если дословно, «человек из мешка». Выглядит он достаточно мрачно и скверно. Ко всему прочему, похищает непослушных детей по ночам и хранит их в своем мешке.
3. Пищевые привычки
Чилийский хот-дог «Комплето» / Источник: ru.pinterest.com
Первое, что бросается в глаза – это безусловная любовь к майонезу. Если в холодильнике не окажется этого священного продукта, быть беде и большой драме. Ну а если майонез все-таки найдется, его они используют щедро и от всей души. Например, в пиццу, картошку фри или традиционную кухню.
Кстати, о традиционной кухне. Слышали ли вы о чилийских хот-догах? Если нет, советую к ним присмотреться. Они состоят не только из булочек и сосисок. К ним добавляют авокадо, помидоры, горчицу и майонез! Называется такое блюдо «Комплето». И да, от этих хот-догов без ума почти каждый чилиец.
Ну и напоследок держите еще один интересный факт: в Чили часто ужинают дважды. Первый ужин является полноценным, а второй – закрепляющим и легким. Завершающий ужин может включать в себя бутерброд с авокадо или с сыром. По настроению, можно побаловать себя сладкой выпечкой.
4. Сейсмическая культура
Последствия чилийских землетрясений / Источник: nbcnews.com
Человек способен привыкнуть ко всему. Даже к землетрясениям. Чилийцы – наглядное тому доказательство. Они настолько привыкли к «тряске», что практически ее не страшатся (лишь в редких случаях). При более ощутимом землетрясении, местные жители могут подойти к технике и придержать ее, чтобы обезопасить от падения.
Отмечу, что строения в Чили создаются с учетом ее природных особенностей. То есть, чилийские здания с большей вероятностью уцелеют после тряски, чем здания из менее подготовленных стран. И все же, как показывает практика, защитить всю инфраструктуру невозможно.
5. Любовь к собакам
Памятник бездомной собаке, спасшей жителей города Консепсьон в 1930-х годах / Источник: diariofutrono.cl
Чилийцы очень доброжелательны по отношению к собакам. При встрече с четвероногими они с высокой вероятностью не только поиграют с ним, но и накормят. В некоторых случаях собак могут даже приобщить к служению народу. В одном из чилийских городов после специальной подготовки некоторых собак снарядили светоотражающими жилетами и отправили следить за порядком (разумеется, в компании с полицейскими).
Один пес и вовсе стал символом чилийских протестов, приняв в одном из них непосредственное участие в 2011 году. За свой вклад в развитие общества он получил возможность стать частью культурного достояния: в одном из музеев ему возвели памятник.
На этом интересные истории не заканчиваются. В 1930 году, во время землетрясения в Консепсьоне, одна из уличных собак помогала спасать жизни, направляя людей и указывая им безопасные пути через хаос и завалы. Эта собака стала символом надежды и стойкости перед лицом трагедии. И да, у нее тоже есть свой памятник.
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