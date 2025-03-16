Что известно про первый Крестовый поход: 5 исторических личностей, сыгравших ключевую роль

Первый крестовый поход был первым в серии религиозных войн, главной целью которых было отвоевать Иерусалим у неверных. В более широком смысле Церковь инициировала эти религиозные войны, чтобы спасти Святую Землю от исламского владычества и вернуть её под власть христиан. О том, чем закончился Первый крестовый поход, и кто сыграл в нём главную роль – далее в статье.
Папа Урбан II
Витражное изображение XIX века, изображающее Урбана, принимающего святого Ансельма, изгнанного из Англии Вильгельмом Красным во время спора об инвеституре. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Одним из главных вдохновителей кровопролитных войн, происходивших на полпути по всему известному миру и продолжавшихся почти четыреста лет, был церковный деятель, папа Урбан II. Урбан II, француз, стал папой римским после смерти своего предшественника Виктора III.
Одним из насущных вопросов в ранние годы пребывания Урбана на посту папы римского была Византийская империя. Его главной целью было создать единую Церковь, а не иметь Восточную Православную Церковь и Западную Латинскую Церковь. В конце 1094 года Урбан отправил приглашение византийскому императору Алексею I Комнину, предложив ему направить своих представителей на Собор Римской церкви в Пьяченце в Италии в марте 1095 года.
Слева направо: Папа Урбан II на Клермонском соборе благословляет крестовый поход. \ Памятник Урбану II в Клермон-Ферране
Алексей знал, что для него это будет огромной возможностью обратиться за помощью к Западу против турок, которые вторглись в Византию в 1069 году и захватили большую часть Анатолии. Алексий верил, что их можно изгнать, но для этого потребуются значительные силы.
Византийские представители хорошо выполнили свою работу, и папа Урбан II был впечатлён. То, что он придумал, было гораздо большим, чем мог мечтать Алексей: Священная война, в которой объединённые силы христианской Европы сражались против исламских турок. Вернувшись в свою родную Францию, Урбан созвал ещё один Совет (собор), чтобы собраться в Клермоне.
Слева направо: Папа Урбан II на соборе в Клермоне, около 1474 года.\ Урбан в Клермоне (миниатюра XIV века).
Сам Собор должен был продлиться десять дней, но было объявлено, что во вторник, двадцать седьмого ноября, состоится заседание, открытое для всех и каждого, на котором Папа выступит с заявлением, имеющим огромное значение для всего христианского мира. Это набрало такой размах, что собор был заброшен, а папский трон вместо этого был установлен на платформе снаружи в общественном месте.
Папа Урбан рассказал собравшимся о проблемах, с которыми столкнулись их христианские братья в Византии. Он также упомянул, что любой человек, которому предстояло сражаться в этом Крестовом походе, получит отпущение всех своих грехов после своей смерти. Другими словами, все предыдущие грехи человека были смыты, если он умер в Крестовом походе. Первый крестовый поход был официально объявлен папой Урбаном II во вторник, двадцать седьмого ноября 1095 года. Цель была поставлена к празднику Успения (пятого августа 1096 года), до которого оставалось чуть меньше года.
Слева направо: Византийский император Алексей I Комнин. \ Император Алексей I Комнин перед Христом (Миниатюра, XIII-XIV век, библиотека Афинского колледжа).
Объединив христианский мир для борьбы с неверными, папа Урбан II положил начало тому, что должно было стать одной из самых известных Священных войн всех времён — и, в конечном счёте, одной из самых важных побед средневекового христианского мира.Мужчины со всего христианского мира, в том числе один из самых известных крестоносцев Годфрид Бульонский, присоединились к обещанию сражаться в этом крестовом походе, зная, что они могут умереть как герои или прожить достаточно долго, чтобы их грехи были отпущены, несмотря ни на что.
Годфрид Бульонский
Слева направо: Готфрид Бульонский и бароны в императорском дворце Алексея I Комнина. \ Портрет Готфрида Бульонского, созданный на основе его статуи в Инсбруке, XIX век.
При обсуждении Первого крестового похода одной из ключевых фигур, которая всегда выделяется, является Годфрид Бульонский, который родился около 1060 года в Булони, в Королевстве Франция, в семье Евстахия II Булонского и Иды Лотарингской. В скором времени он стал лордом, приобретя репутацию хорошего военачальника и воина, успешно защитив свои земли от узурпаторов в конце 1070-х годов.
После призыва папы Урбана II к оружию в 1095 году Годфрид взял кредиты и продал большую часть своих земель, чтобы финансировать армию для освобождения Иерусалима. К нему присоединились его старший брат Евстахий и младший брат Балдуин, у которых в то время не было земель. На деньги, вырученные от этих займов и продажи своих земель, он собрал тысячи людей, чтобы сражаться в так называемой армии Годфрида. Эта армия была чрезвычайно значимой в том смысле, что в ней сражались все первые три короля Иерусалима.
Готфрида Бульонского ведут к Храму Гроба Господня. \ Фото: flickr.com.
Годфрид и его армия (численность которой, по некоторым утверждениям, составляла до сорок тысяч человек) покинули Лотарингию на северо-востоке Франции в августе 1096 года. Они пересекли материковую Европу по тому, что современный летописец Роберт Монах назвал «Charlemagne's road».
В 1096 году Годфрид и его войска прибыли в Константинополь, но у них уже была другая цель, а не просто помощь Алексею I Комнину в борьбе с турками: они хотели освободить Святую Землю и вернуть Иерусалим. Однако они принесли клятву верности Алексею и одержали две огромные победы при Никее и Антиохии, помогая вернуть византийскую территорию.
Годфри Бульонский, провозглашённый лордом города. \ Фото: el.m.wikipedia.org.
Именно после победы при Антиохии Годфрид по-настоящему зарекомендовал себя как крестоносец. Его армия двинулась на Иерусалим и прибыла в июне 1099 года. По прибытию они построили деревянную осадную башню и подготовили её менее чем за месяц до одного из самых знаменитых сражений Первого крестового похода: осады Иерусалима. С четырнадцатого по пятнадцатое июля 1099 года крестоносцы осаждали город, и сам Годфрид был первым человеком, который пересёк городские стены и вошёл в Иерусалим, провозгласив его христианским. После долгой и кровопролитной осады Иерусалим пал и был возвращён Церковью.
Гробница Готфрида Бульонского в Храме Гроба Господня. \ Фото: twitter.com.
Одержав победу, Годтфрид стал настолько популярен, что ему предложили должность царя Иерусалима за его подвиги во время Первого крестового похода. Однако он не принял титул, поскольку считал Иисуса Христа единственным царём Иерусалима, надев терновый венец при входе в город. Вместо этого он принял титул защитника Гроба Господня и правил менее года до своей безвременной смерти в 1100 году. Ему наследовала другая ключевая фигура Первого крестового похода: его брат Балдуин, ставший царём Иерусалима.
Балдуин I Иерусалимский
Коронация Балдуина I, рисунок XIII века. \ Фото: varldenshistoria.se.
Балдуин был младшим сыном Евстахия II Булонского и Иды Лотарингской и был предназначен для службы в Церкви, как это было принято в средние века для младшего брата. Однако он отказался от этой идеи и присоединился к своему старшему брату Годфриду, чтобы отправиться в крестовый поход, в конечном итоге став одним из самых успешных командиров Первого крестового похода.
Балдуин был оставлен в Венгрии в качестве заложника, когда Годфрид решал вопрос о безопасном прохождении через страну с Коломаном Венгерским, но был освобождён вскоре после того, как основная армия крестоносцев ушла, в конечном итоге войдя в Византию в ноябре 1096 года.
Иллюстрация XIII века, изображающая Иду Лотарингскую, прощающуюся со своими сыновьями, когда они отправляются в Первый крестовый поход. \ Фото: motoride.sk.
После битвы при Дорилее в июле 1097 года Балдуин отделился от основной части армии, чтобы отправиться на поиски продовольствия и других припасов, которые быстро заканчивались. Благодаря тому, что он завязал дружбу с Багратом, армянским дворянином, армяне помогли крестоносцам в поисках пищи и это увенчалось успехом.
Узнав о смерти своего брата в 1100 году, Балдуин отправился в Иерусалим, достигнув города девятого ноября 1100 года. Он был коронован царём Иерусалима на Рождество 1100 года и правил до своей смерти второго апреля 1118 года.
Балдуин принимает дань уважения от армян в Эдессе. \ Фото: twitter.com.
Балдуин помог создать первое государство крестоносцев, а также стал первым крестоносцем с титулом «царь Иерусалима», поскольку Годфрид отказался использовать этот титул, а Раймунд IV Тулузский — ещё одна ключевая фигура, отказался от этой роли. Технически Балдуин был первым правителем-крестоносцем Иерусалима. Во время Крестового похода он был очарован графством Эдесса, поскольку это было первое графство, принявшее христианство, и им также правили армяне. Балдуин был провозглашён графом Эдессы в 1098 году, и таким образом Эдесса стала первым государством крестоносцев, оставаясь таковой более столетия.
Раймунд IV
Слева направо: Руководители Первого крестового похода. \ Раймунд IV Тулузский.
Раймунд был самым старым из лидеров Первого крестового похода, а также самым опытным. Он родился около 1041 года и был глубоко религиозен, даже в юности заявлял, что хочет умереть на Святой Земле. Естественно, когда Урбан II призвал к Первому крестовому походу в 1095 году, Раймунд присоединился одним из первых. Он покинул Тулузу в октябре 1096 года, взяв с собой жену и маленького сына (которые, к сожалению, умерли по дороге), что говорит о том, что он не собирался возвращаться во Францию. Он двинулся на юго-восток через Европу, через Диррахий (современный Дуррес, Албания) и в Константинополь.
Раймунд Тулузский даёт клятву освободить Иерусалим. \ Фото: google.com.
Несмотря на то, что он присутствовал вместе с Годфридом в Никее, главный прорыв Раймунда произошёл при осаде Антиохии в октябре 1097 года. Услышав слух о том, что турки покинули город, он послал армию, чтобы занять его. Однако город всё ещё был оккупирован турками, и крестоносцы взяли его только после длительной осады в июне 1098 года.
Сам Раймунд захватил башню у ворот Моста, а также дворец эмира, кульминацией которого стало обнаружение фрагмента Святого Копья, которое пронзило бок Христа, когда он был на кресте. Несмотря на сомнительный и случайный характер обнаружения копья, это, тем не менее, подняло боевой дух людей Раймунда, и они продолжили захват Кербоги, недалеко от Антиохии.
Крестоносцы забрасывают за стены Никеи головы убитых врагов, миниатюра, конец XIII века. \ Фото: engagingpeace.com.
Затем он двинулся на юг, в сторону Иерусалима, но задержался в пути, так как хотел иметь свой собственный город - Триполи. Раймунд начал осаду Арки, небольшого городка за пределами Триполи. Эта осада длилась дольше, чем он предполагал, и тринадцатого мая 1099 года он продолжил свой поход на Иерусалим. Раймонду также предложили корону нового Иерусалимского царства, но, как и Годфрид, он отказался править в городе, где пострадал Иисус.
Продвижение армии Раймунда Тулузского. \ Фото: lij.wikipedia.org.
Раймунд умер двадцать восьмого февраля 1108 года, ещё до захвата Триполи. Тем не менее, он заслуживает места в этом списке как ключевая фигура Первого крестового похода, поскольку без его действий в Антиохии Святое Копье не было бы обнаружено, и его люди не получили бы необходимого повышения боевого духа.
Роберт II
Роберт II Благочестивый.
Последняя ключевая фигура в этом списке - Роберт II, граф Фландрии. Благодаря своим подвигам во время Первого крестового похода он получил прозвище Роберт Иерусалимский.
Став графом Фландрии в 1093 году, Роберт II присоединился к Первому крестовому походу. По прибытии в Константинополь он был одним из немногих лидеров, у которых не возникло проблем с присягой на верность Алексею I Комнину, поскольку его отец служил ему в 1080-х годах.
Вместе с Годфридом и Раймуном IV Роберт присутствовал при осаде Никеи. После осады огромная армия крестоносцев была разделена на два полка — один с Робертом II и другими лидерами, включая старшего сына Вильгельма Завоевателя Роберта Кертоза. Их армия отправилась в путь на день раньше остальной армии, в которую входили как Раймунд, так и Годфрид.
Отлучение Роберта Благочестивого, Жан-Поль Лоран, 1875 год, Музей Орсэ. \ Фото: tuttartpitturasculturapoesiamusica.com.
Армия Роберта II была окружена турками в битве Дорилее тридцатого июня 1097 года, но была спасена прибытием второй армии, которая прорвала турецкое окружение, причём Роберт и Раймунд образовали центр. Они успешно разгромили турок и двинулись на Иерусалим.
По прибытии в Иерусалим именно Роберт возглавил экспедицию на неизвестную территорию, чтобы найти дерево для строительства осадных машин. Без готовности Роберта отправиться в неизвестное, находясь на окраине Святого Города, осада Иерусалима, возможно, никогда бы не состоялась.
Битва при Дорилее, Гюстав Доре, XIX век. \ Фото: cocardeetudiante.com.
В конце августа 1099 года, в конце Первого крестового похода, Роберт решил вернуться домой, отправившись через Константинополь, где получил от Алексея I Комнина драгоценную реликвию: руку святого Георгия. По возвращении во Францию рука была помещена в аббатство Анчин во Фландрии. Благодаря своим действиям в Первом крестовом походе он получил титул Роберта Иерусалимского.
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