«Карта шутовского колпака» — зловещая картографическая загадка

Неизвестно кто и когда нарисовал карту. Нельзя даже сказать, подлинная ли она. По одной версии, её нарисовал картограф, принадлежавший к тайному обществу, и картина
— послание наследникам. По другой версии, карта — подделка современников.
Загадки «Карты шутовского колпака»
Самое распространенное мнение о дате изготовления карты говорит о том, что зловещую картину нарисовали в конце XVI века. В то время карты были или полемическими, или выполненными в технике Меркатора. «Карта Шутовского Колпака» сочетает оба способа прорисовки. И этим ставит картографов в тупик.
«Одета» карта в традиционный наряд шута: колпак, костюм с пуговицами и высоким воротником. Видно также навершие тонкого посоха, который традиционно носили придворные шуты. На карте изображен именно придворный шут. И в этом главный смысл карты.
Во дворце право смеяться над правителем имел только шут. Из-за дурацкой одежды, глупого поведения и внешних уродств никто не воспринимал ярко одетых клоунов всерьёз. Вместе с этим они порой шутили на очень острые темы и поднимали крайне пикантные вопросы. «Карта Шутовского колпака» как будто смеётся над всем миром.
Секта «Семья любви» и секретные послания
Зловещей карту делает не только шутовское одеяние. Изображение усеяно странными надписями. На колпаке красуется греческая максима, переведенная на латинский язык: «Познай себя». Под картой начертаны слова Экклезиаста: «Число глупцов бесконечно». Посох вообще украшен библейской фразой: «Суета сует, всё есть суета». Что хотел сказать автор разбросанными по всей карте изречениями?
Те, кто убеждены, что карта подлинная, считают цитаты отсылками к известной подпольной секте XVI века «Семья любви». Членом организации был фламандский картограф Ортелиус, который вполне мог нарисовать «Шутовской колпак». Но на самой карте написано совсем другое имя.
Надпись под картой гласит, что шедевр создал некто Оронитус Финтеус. Перу этого картографа принадлежит таинственная карта Антарктиды, на которой остров изображение не подо льдами, а целиком в зелени. Однако карту Антарктиды Оронитус изготовил в 1531 году — за 60 лет до «Шутовского колпака». Если он и правда нарисовал карту, то был поистине долгожителем.
Колпак с бубенчиками — грандиозная подделка
Есть версия, которая объясняет происхождение карты проще. «Шутовской колпак» — обычная подделка. Дело в том, что такой подробной карты в XVI существовать не могло. Подробное описание Америки и береговой линии Африки появились только в XVIII веке. Более того, само название America на картах начали писать после XVIII века.
Именно в XVIII веке в моду вошла вычурность, роскошь и излишества — главные признаки стиля барокко. Зачастую карты, изготовленные в то время на заказ, представляли собой произведения искусства. Зодиакальные карты тоже превращали в сложные, вычурные рисунки. «Шутовской колпак» могли просто изготовить на заказ. А в XX веке конспирологически настроенные люди нашли скрытый подтекст там, где его нет.
Ещё одна деталь, которая разоблачает подделку, — нарисованная Антарктида. Отсутствие острова ещё больше «омолаживает» карту. Холодную Антарктиду открыли во второй половине XIX века, и значит, «Шутовской колпак» — уникальная подделка в стиле барокко.
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