Битломания в Лос Анжелесе: истерики на концертах

Битломания 1960-х годов.



В 1960-е годы и Европу В 1960-е годы и Европу , и Америку накрыло совершеннейшим безумием - битломанией. Поклонники (а чаще все же поклонницы) британской группы The Beatles буквально сходили с ума от любви к группе, готовы были сделать что угодно, лишь бы попасть на их концерт, лишь бы увидеть ливерпульскую четверку своими глазами, и даже - пробраться домой к музыкантам!















Август 1965г. Около 500 фанов встречают группу в аэропорте Лос Анжелеса.











18 августа 1964г. Девушки плачут от радости , когда самолет с музыкантами наконец-то приземляется.











23 августа 1964г. Надпись *Я фанат Битлов. В случае необходимости экстренной помощи звоните Полу.*







У битломании (Beatlemania) есть даже официальная дата возникновения - 13 октября 1963 года. В тот день группа выступала в Лондоне, в зале Palladium. Шоу транслировали на всю Британию, но поклонники хотели во что бы то ни стало лично, своими глазами увидеть музыкантов, и тысячи фанатов заполонили улицы вокруг концертного зала. Из-за этого в зале во время выступления стоял такой шум, что едва можно было слышать песни.













23 августа 1964г. Фанаты кричат во время концерта Beatles в зале Hollywood Bowl.











Фанаты группы во время концерта в Hollywood Bowl.







Даже когда концерт уже закончился, поклонники не расходились, надеясь увидеть The Beatles, когда те будут покидать зал. Музыкантом пришлось пробираться сквозь толпу с помощью полиции. Когда позже вышел обзор концертов The Beatles в газете The Daily Mirror, журналист издания впервые употребил слово "битломания," описывая поведение фанатов группы.













Охрана ограждает музыкантов от прессы.











23 августа 1964г. Музыканты The Beatles пытаются в машине добраться до места проведения концерта.







В 1966 году группа перестала давать живые выступления, обосновывая свое решение тем, что из-за криков фанатов музыки совершенно не слышно. В нашем обзоре представлены фотографии из Лос Анжелеса, сделанные в период с 1964 по 1966 годы.













Девушки наблюдают за музыкантами. 23 августа 1965г.











Девушки бегут по направлению к особняку, в котором остановились музыканты.











Фанаты группы прорвались сквозь заграждение и убегают от полиции.











Ринго Старр в особняке, в котором группа остановилась в Лос Анжелесе.











Музыканты The Beatles в Лос Анжелесе. 25 августа 1964г.











Аавгуст 1966г. Публика на концерте группы в Dodger Stadium.











The Beatles выступают в Dodger Stadium.











28 августа 1966г. Две девушки были арестованы после того, как они пытались взобраться на сцену во время выступления группы.











30 августа 1965г. Полиция и охрана пытаются остановить молодежь, которая жаждет добраться до музыкантов после концерта.







В Советском союзе, а позже и в России, The Beatles также находили отклик в сердцах тысяч поклонников. Возможно, масштабы битломании не были такими грандиозными, как в Британии или США, но и здесь было чему удивиться и чем похвастаться.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)