«Острая семёрка»: перочинные ножи с незаурядным механизмом открытия

Ножи бывают разными.
Нож является одним из самых древних видов орудия, который был придуман человеком. И несмотря на всю тривиальность конструкции, варианты исполнения ножей идут в ногу со временем и регулярно модернизируются. В этой статье расскажем о семи необычных складных ножах, которые выделяются необычным принципом выброса лезвия.
1. Kershaw ET
Kershaw ET - нож, так похожий на дверную ручку.
У этого ножа один из самых забавных и необычных механизмов выброса ножа. Происходит это благодаря специальному «колену», которое чем-то напоминает дверную ручку. Открывается Kershaw ET легко и без проблем, хоть и не очень удобно. И что еще не всегда комфортно, так это то, что рабочий механизм также являет собой элемент ручки.
2. CRKT Rollock
CRKT Rollock - достать лезвие нужно уметь.
Внешний дизайн этого ножа сильно напоминает классический вариант исполнения, однако, в этом случае такое впечатление обманчивое. В этом случае нож не вынимается как обычный складной и даже не выскакивает от нажатия на кнопочку. Чтобы изъять лезвие наружу, нужно вытолкнуть его, упершись пальцами в ребристую область сверху.
3. Paragon Knives by Asheville Steel Warlock
Старая добрая «бабочка».
Этот нож один из самых забавных среди вариантов ножей-бабочек. Он вовсе не выскакивает из ручки, а выбрасывается после того, как будет нажата кнопка на корпусе. После воздействия на кнопку распахнется рукоятка ножа. А чтобы лезвие пришло в «боевую» готовность, его нужно будет провести по дуге в 180°, после чего отпустить кнопку, чтобы произошло захлопывание рукоятки и фиксация лезвия.
4. Scorpiodesign Shapeshifter EDC
Очень острый нож весьма необычного дизайна.
Если посмотреть на этот нож необычной формы, то с первого раза вообще сложно представить, как именно он может складываться. Но на самом деле здесь нет ничего сложного. Когда орудие находится в сложенном виде, то его лезвие прячется в рукоятке. Чтобы скрыть режущую часть инструмента, нужно нажать кнопку, после чего лезвие сможет войти в паз рукоятки, которая трансформируется таким образом, чтобы лезвие могло в нее упираться. Принцип работы всего механизма напоминает лупку кузнечика.
5. CRKT Fulcrum 2
CRKT Fulcrum - ножик с секретов.
Еще один вариант обманчивого ножа. Чтобы вытащить лезвие наружу, нужно сначала надавить на кнопку, расположенную на рукоятке, а затем развести ручку по принципу ножниц. Завершаются манипуляции тем, что рукоятку нужно вернуть в обычное состояние, соединив в единую конструкцию. Складывается нож схожим образом.
6. Schrade Viper Side Assist
Schrade Viper Side Assist - нож с выталкивающимся лезвием.
Интересный вариант карманного ножика приходит в рабочую готовность благодаря элементарному толчку пальца. Преимущества этого экземпляра кроются в его компактности и удобстве рукоятки. Конечно, на охоту с таким не отправиться, но при себе иметь полезно.
7. A.G. Russell Funny Folder
A.G. Russell Funny Folder - лучшие традиции дизайна.
На самом деле дизайн этого ножика довольно старый, аналогичного принципа орудия выпускались еще полвека тому назад, да и работает он почти так же, как и классическая «бабочка». Главная разница кроется в том, что выброс режущего элемента происходит в два этапа. Перед тем, как прийти в боевую готовность, лезвие выбрасывается в элемент рукояти.
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