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«Острая семёрка»: перочинные ножи с незаурядным механизмом открытия


Ножи бывают разными.

Ножи бывают разными.

Нож является одним из самых древних видов орудия, который был придуман человеком. И несмотря на всю тривиальность конструкции, варианты исполнения ножей идут в ногу со временем и регулярно модернизируются. В этой статье расскажем о семи необычных складных ножах, которые выделяются необычным принципом выброса лезвия.

1. Kershaw ET


Kershaw ET - нож, так похожий на дверную ручку.

Kershaw ET - нож, так похожий на дверную ручку.

 

У этого ножа один из самых забавных и необычных механизмов выброса ножа. Происходит это благодаря специальному «колену», которое чем-то напоминает дверную ручку. Открывается Kershaw ET легко и без проблем, хоть и не очень удобно. И что еще не всегда комфортно, так это то, что рабочий механизм также являет собой элемент ручки.
«Острая семёрка»: перочинные ножи с незаурядным механизмом открытия


 

2. CRKT Rollock


CRKT Rollock - достать лезвие нужно уметь.

CRKT Rollock - достать лезвие нужно уметь.

 

Внешний дизайн этого ножа сильно напоминает классический вариант исполнения, однако, в этом случае такое впечатление обманчивое. В этом случае нож не вынимается как обычный складной и даже не выскакивает от нажатия на кнопочку. Чтобы изъять лезвие наружу, нужно вытолкнуть его, упершись пальцами в ребристую область сверху.

3. Paragon Knives by Asheville Steel Warlock


Старая добрая «бабочка».

Старая добрая «бабочка».

 

Этот нож один из самых забавных среди вариантов ножей-бабочек.
Он вовсе не выскакивает из ручки, а выбрасывается после того, как будет нажата кнопка на корпусе. После воздействия на кнопку распахнется рукоятка ножа. А чтобы лезвие пришло в «боевую» готовность, его нужно будет провести по дуге в 180°, после чего отпустить кнопку, чтобы произошло захлопывание рукоятки и фиксация лезвия.

4. Scorpiodesign Shapeshifter EDC


Очень острый нож весьма необычного дизайна.

Очень острый нож весьма необычного дизайна.

 

Если посмотреть на этот нож необычной формы, то с первого раза вообще сложно представить, как именно он может складываться. Но на самом деле здесь нет ничего сложного. Когда орудие находится в сложенном виде, то его лезвие прячется в рукоятке. Чтобы скрыть режущую часть инструмента, нужно нажать кнопку, после чего лезвие сможет войти в паз рукоятки, которая трансформируется таким образом, чтобы лезвие могло в нее упираться. Принцип работы всего механизма напоминает лупку кузнечика.

5. CRKT Fulcrum 2


CRKT Fulcrum - ножик с секретов.

CRKT Fulcrum - ножик с секретов.

 

Еще один вариант обманчивого ножа. Чтобы вытащить лезвие наружу, нужно сначала надавить на кнопку, расположенную на рукоятке, а затем развести ручку по принципу ножниц. Завершаются манипуляции тем, что рукоятку нужно вернуть в обычное состояние, соединив в единую конструкцию. Складывается нож схожим образом.

6. Schrade Viper Side Assist


Schrade Viper Side Assist - нож с выталкивающимся лезвием.

Schrade Viper Side Assist - нож с выталкивающимся лезвием.

 

Интересный вариант карманного ножика приходит в рабочую готовность благодаря элементарному толчку пальца. Преимущества этого экземпляра кроются в его компактности и удобстве рукоятки. Конечно, на охоту с таким не отправиться, но при себе иметь полезно.

7. A.G. Russell Funny Folder


A.G. Russell Funny Folder - лучшие традиции дизайна.

A.G. Russell Funny Folder - лучшие традиции дизайна.

 

На самом деле дизайн этого ножика довольно старый, аналогичного принципа орудия выпускались еще полвека тому назад, да и работает он почти так же, как и классическая «бабочка». Главная разница кроется в том, что выброс режущего элемента происходит в два этапа. Перед тем, как прийти в боевую готовность, лезвие выбрасывается в элемент рукояти.

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«Острая семёрка»: перочинные ножи с незаурядным механизмом открытия

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«Острая семёрка»: перочинные ножи с незаурядным механизмом открытияПодписаться на мой Instagram
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