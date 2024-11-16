Зачем добавлять соду в горох: 7 лайфхаков от поваров, которые не зря получили свой диплом

Лайфхак 1: Как ускорить варку мяса?

Обваляйте кусок говядины в сухой горчице

Лайфхак 2: Как приготовить прозрачный бульон?

Вам понадобятся кусочки льда. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 3: Как ускорить приготовление картофеля?

Положите картофель в пакет и отправьте в микроволновку. / Фото: vpuzo.com

Лайфхак 4: Как убрать горечь из овощей?

Капусту нужно залить сладкой водой. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 5: Как готовить свеклу?

Корочка хлеба уберет запах свеклы. / Фото: more-idei.ru

Лайфхак 6: Как быстро сварить бобовые?

Добавьте ложку соды. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 7: Как готовить рис?

Чтобы рис был белоснежным, варите его с уксусом