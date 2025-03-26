Как защитить рассаду от котов

Когда приходит сезон выращивание рассады дома, то её спасение от домашних животных становится настоящим испытанием. Коты, будучи очень любопытными существами, постоянно проявляют повышенный интерес к любым комнатным растениям.







Но дело в том, что рассада ещё очень хрупкая, а коты очень активно любят всё нюхать и даже опрокидывать.

Так нежные саженцы могут очень легко повредиться. Несмотря на то, что коты лазают везде, есть несколько очень эффективных способов защитит рассаду от неугомонных питомцев.Пришло время рассадыВ интернете можно найти огромное количество советов относительно того, как отогнать кота от рассады, но не все они в реальности оказываются действенными и эффективными. Но почему же вообще котам так интересна рассада? Кроме того, что коты по своей природе любопытны, они безусловно сразу же начинают интересоваться всем новым, что видят в своём доме. Новые объекты на подоконнике, где они проводят много времени в том числе, это не конкретно рассада, а в целом цветочные горшки, ящики с семенами и стаканчики с землёй, в которой ещё ничего не проросло. Любопытно попробовать на вкус и поиграть.Кроме нехватки витаминов кошки также любят грызть листья и молодые побеги потому что при проглатывании шерсти при уходе за собой они должны её как-то выводить. Свежая трава помогает им очистить свой желудок от её остатков. А ящик с землёй прекрасно исполняет для них роль домашнего туалета. Особенно они любят чуть подсохшую землю.К тому же они считают подоконник своим местом, где они греются на солнце, наблюдают за птицами и улицей, а когда их место оказывается занято чем-то габаритным они стараются это скинуть. Но и даже готовы мириться с неудобствами и лежать на земле в горшках или контейнерах, лишь бы не уходить с насиженного места.Коты очень любопытныЧтобы с этим бороться существуют много способов, но некоторые из них оказываются лишь пустой тратой времени. Например, установка в горшки зубочисток. Острые кончики просто не позволят животным улечься поверх молодых саженцев, и потоптаться на них. Но, к сожалению, способ совсем не рабочий, потому что коты имеют не только мягкие лапы, но и острые зубы и с легкостью выдергивают эти зубочистки из сырой земли. К тому же, чтобы создать прочный забор, который животное действительно отпугнёт нужно иметь огромный запас зубочисток.Обернуть растения прозрачной защитной плёнкой тоже неподходящий вариант, потому что она становится для кошек дополнительным развлечением, потому что она блестит и шуршит. Они также рвут её зубами и в итоге добираются до растений. И благодаря этой игре горшок с большей вероятностью окажется на полу.Есть много нерабочих способовЭто же касается фольги, которой предлагают застелить подоконник. Считается, что кошкам не нравится её звук и они боятся этого материала. Но на самом деле кошки тоже воспринимают покрытый ей подоконник как элемент игры.Пусть в реальности и эффективный, но сложный в исполнении метод — разложить скотч липкой стороной наверх на подоконнике и прямо в горшках с рассадой. Конечно, чистоплотным кошкам не нравится, когда что-то прилипает к их лапкам, но дело в том, что разложить такое количества скотча, который был бы эффективной защитой, ещё и клейкой стороной просто невозможно.Поднять растения повыше, на шкафы или верхние полки тоже вариант бесполезный, потому что любой кошки не составит труда залезть на шкаф и перевернуть горшок с рассадой рассыпав всё не только около окна, но и в итоге по всей комнате.Но есть и действительно эффективные методы, которые помогут сохранить рассаду в целости до того, как она должна будет высажена в чистый грунт.Хороший вариант клеткаБольшинство кошек ненавидят яркий и резкий аромат цитрусовых, потому есть отличный вариант разместить на подоконнике шкурки от мандаринов и апельсинов, можно лимонные. Но стоит учесть, что они быстро потеряют свой запах, потому более эффективным будет вариант положить дольку свежего цитруса. Либо купить эфирное масло лимона, апельсина или грейпфрута. Хватит всего несколько капель вдоль подоконника. Получится хороший и натуральный, а главное безопасный для животного барьер. Плюсом к этому в комнате будет стоять свежий и приятный аромат, а также воздух очистится от вредных бактерий.Также можно использовать контейнеры с крышками, чтобы кошка не добралась до саженцев, например наиболее крупных: томатов и перцев. Лучше приобрести такие контейнеры сразу, чтобы потом не искать по дому подходящие по размеру крышки. Также подойдут перекрытия от старых аквариумов. Но стоит понимать, что растения под таким куполом не смогут провести всё время, посевы петунии и лобелии смогут выдержать лишь один месяц роста.Или сеткаКонтейнеры большего размера уже можно отнести к категории мини теплиц. Они будут хорошо пропускать свет и вполне поместятся на подоконник. А светодиодную лампу можно прикрепить прямо внутрь мини парника. Так все требования для выращивания рассады будут соблюдены, и она при этом будет надёжно защищена.Также можно воспользоваться и подручными средствами, например для рассады помидоров, перца и баклажанов подойдут полуторолитровые бутылки из пластика. Верхнюю часть не нужно отрезать при этом полностью, а оставить зазор в пять миллиметров. Это будет крышка, которую легко отогнуть и вернуть на место. А когда саженцы вырастут ещё больше, её просто нужно будет отрезать, а не пересаживать их в новое место.При выращивании рассады во всех этих контейнерах важно следить за уровнем влажности, она там будет достаточная, но при этом из-за переизбытка может произойти закисание грунта. Это может быть видно как зелёные водоросли и даже белый налёт плесени. Полив нужно регулировать с учётом того, что влага под куполом почти не будет испаряться.Маленькие саженцы можно прикрытьТакже для защиты от повреждения саженцев котом поможет старя клетка. Это может быть клетка от птиц, кроликов или хомяков, главное чтобы внутрь смог поместиться контейнер или горшок с рассадой, чтобы им было куда расти ввысь. А циркуляция воздуха и доступ света будут обеспечены. И хотя это менее эстетический способ, очень действенный. В целом можно соорудить подобную клетку самому из тонкой проволоки, нужно лишь надёжно скрепить между собой все углы, чтобы домашний питомец не поломал её. Для этого подойдут металлические уголки или рейки, а также строительные хомуты. Если делать клетку самому, то лучше соорудить её сразу без дна, чтобы было легче поднимать, во время полива и ухода за растениями.Похожее решение можно сделать натянув сетку из ткани по площади всего окна, если растения находятся на подоконнике или лоджии. Получится надёжный и прочный защитный экран. В целом подойдут и другие лёгкие материалы, это может быть марля, противомоскитная сетка или плотная тюль, главное, чтобы она была надёжно зафиксирована по углам и животное не смогло бы её сдвинуть. Отлично подойдут шторы на липучках.Иначе это тоже будет место котаА вот если защитный экран будет иметь светоотражение то идея окажется с двойной выгодой. Необходимо будет взять плотный картон и обклеить его фольгой. Но тогда столь плотная конструкция прекратит циркуляцию воздуха, а в солнечный день рассада вполне может перегреться. Стоит также заранее подумать о том, как этот защитный экран будет смотреться в комнате, потому что держать его придётся с февраля по май, он должен подходить по стилю.Ну и безусловно стоит воспитывать свою кошку, чтобы она отучилась или изначально не начинала грызть все растения, которые появляются в доме. Нужно устанавливать определённые границы, и хоть кошки не подлежат дрессировке, обладают хорошим интеллектом и всё понимают.Цитрусовые тоже помогут