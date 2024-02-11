Что стало причиной краха бронзового века, и Куда исчезла процветающая цивилизация

Более трех тысяч лет назад на Земле существовала развитая, процветающая цивилизация, охватывающая множество могущественных империй, связанных между собой культурными, экономическими и торговыми отношениями, обеспечивающими всеобщий прогресс. Но в считанные десятилетия эта цивилизация потерпела почти полный и внезапный крах. В отдельных случаях исчезали целые государства вместе со своей культурой, промышленностью и древними языками. О том, что именно привело к краху бронзового века, или имело место несколько факторов, до сих пор спорят ученые.
«Глобальная» экономика бронзового века
Торговля в бронзовом веке. / Фото: google.com
Изобретение бронзы положило конец доисторическому периоду развития человечества и каменному веку, в котором преобладало использование каменных орудий труда. Научившись использовать бронзу, человечество сделало гигантский шаг в сторону прогресса.
Одновременно с этим возникла необходимость взаимодействия между множеством древних цивилизаций, поскольку они начали зависеть друг от друга в плане сырья, особенно меди и олова, необходимых для производства бронзы, а также других торговых товаров.
В этот период начали возникать крупные государства и королевства, возглавляемые могущественными правителями. Они вынуждены были взаимодействовать друг с другом посредством торговли, миграции и распространения своих идей.
В эпоху бронзового века люди добились многих технологических достижений, включая первые системы письменности и изобретение колеса.
На протяжении позднего периода бронзового века, длившегося примерно с 1700 по 900 годы до нашей эры, Средиземноморский регион считался центром цивилизации и взаимодействия многих великих культур.
Древние египтяне, греки, ассирийцы, вавилоняне, троянцы и другие народы, населяющие территорию, простирающуюся от сегодняшней Италии на западе до Афганистана на востоке, от Турции на севере и до Египта на юге, создали «глобальную» экономическую структуру бронзового века, сложившуюся под воздействием производственных форм хозяйств, торговли и культурного обмена.
Чтобы понять ее размах, достаточно вспомнить содержимое смешанного груза из различного вида сырья, медных слитков, предметов роскоши, орудий труда и продуктов, обнаруженных на затонувшем торговом судне бронзового века.
Предметы бронзового века, найденные при археологических раскопках. / Фото: mir-znaniy.com
Однако в течение нескольких десятилетий эта процветающая цивилизация претерпела быстрый и почти полный крах, который привел к исчезновению многих империй, а те, которые сумели выжить, погрузились в многовековые «темные времена».
Несмотря на многочисленные археологические раскопки, свидетельствующие об истории того периода, ученые до сих не пришли к выводу, что стало основной причиной падения столь могущественной цивилизации за такой короткий промежуток времени.
«Народы моря» или мародерствующие захватчики
Производители бронзы и народы моря
Одной из версий гибели древней цивилизации бронзового века считается появление на рубеже XII века до нашей эры так называемых «народов моря» - термин, придуманный французским египтологом XIX века Эммануэлем Руже. Под этим термином он объединил захватчиков или мародерствующих морских пиратов.
Они орудовали не только в морских водах, разоряя и опустошая торговые суда, но и бесчинствовали на земле, в крупных портовых городах. Сохранились свидетельства того, как в Египте армии фараона отражали атаки этих загадочных чужеземцев.
Цветные рельефы на стенах Мединет-Абу - погребального храма Рамзеса III - изображают фрагменты морского сражения с «народами моря», в котором Египет одержал победу. Но это были редкие случаи.
Эти вторжения продолжались много десятилетий. Большинство городов, подвергавшихся нападению захватчиков, так же как и морские суда, оказывались уничтоженными или выжженными дотла. Все Средиземноморье и Ближний Восток усеяны археологическими остатками и пеплом сгоревших городов. Некоторые ученые полагают, что разрушение Трои тоже могло произойти в результате такого вторжения.
Общий хаос нарушил давно налаженные торговые пути, в том числе поставки олова из Афганистана и меди с Кипра, что значительно сократило производство бронзы.
Руины разрушенных городов бронзового века. / Фото: scientificrussia.ru
Откуда появились «народы моря» и почему в поздний период бронзового века их стало так много - неизвестно. Одна из теорий заключается в том, что они являются выходцами из западного Средиземноморья, вытесненными на восток засухой, землетрясениями и другими природными катаклизмами, являясь одновременно захватчиками и беженцами.
Мегазасуха и землетрясения
Засуха ускорила крах цивилизации бронзового века. / Фото: azbyka.ru
Современные исследования, проведенные с помощью радиоуглеродного датирования, показали, что одновременно с этим в Средиземноморье произошло значительное изменение климата. Период с 1250 по 1100 год до нашей эры был самым засушливым за весь бронзовый век. Некоторые ученые называют это явление «мегазасухой», поскольку этот период длился на протяжении 150 лет, а в некоторых местах еще дольше.
Сильной засухи удалось избежать только египтянам и вавилонянам благодаря близости их проживания к могучим рекам, таким как Нил, Тигр и Евфрат, которые обеспечивали питьевой водой. Но для других народов засуха стала настоящей катастрофой, поскольку сопровождалась голодом и остановкой развития. К тому же в самые голодные годы усиливалась борьба за ресурсы, и вторжения «народов моря» становились более частыми.
К стихийным бедствиям того периода, дестабилизирующим развитие цивилизации, относятся также землетрясения. Исследования показали, что в течение как минимум 50-летнего периода бронзового века в Средиземноморском регионе произошло несколько сильных землетрясений, разрушивших целые города.
Ученые считают, что корни кризиса бронзового века кроются в климатических изменениях. Фото: gazeta.ru
Возможно, каждого отдельного фактора было бы недостаточно для того, чтобы уничтожить цивилизацию и не позволить ей возродиться из пепла, но серия этих событий, быстро следующих друг за другом, вполне могла привести к глобальной катастрофе и не оставила шансов на восстановление.
После коллапса
Останки величия могущественных империй. / Фото: twitter.com
По иронии судьбы, «глобальная» экономика бронзового века, укрепившая могущественные империи, вероятно, ускорила их падение. После того как торговые пути были нарушены, поставки сырья и обмен товарами прекратился, а города начали разрушаться, случился эффект домино, который привел к повсеместному коллапсу системы.
Среди жертв краха позднего бронзового века оказалось не только производство бронзы, но и крупномасштабное строительство, и целая система письменности, являющаяся архаической формой греческого языка, которая использовалась для записей экономических операций.
Поскольку способностью писать и читать в то время владел лишь небольшой процент самых богатых людей, то эти навыки были утрачены после коллапса. Прошли столетия, прежде чем письменность вернулась в Грецию.
Не все империи пострадали в равной степени. Некоторые потерпели полный крах, прекратив свое существование. Другие пострадали меньше, но их развитие также затормозилось и было трансформировано.
Пережив коллапс, люди научились делать железные мечи и щиты. / Фото: aliexpress.ru
Положительным результатом коллапса стало появление железа, которое пришло на смену бронзе, оно стало предпочтительней в производстве орудий труда и оружия. Были изобретены железные мечи, легко прорезающие мягкую бронзу, и щиты, обеспечивающие защиту от стрел.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии