Реальные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями

Страшные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями.
Страшные и в то же время героические сюжеты вокруг женщин кажутся нам или чем-то из древнегреческих трагедий, или - что понятно - порождением великих войн. Однако в наши дни произошло немало историй, которые могли бы лечь в основу трагедий в духе античных авторов. Это истории, в которых и герои, и злодеи совершают страшные дела. И это не только о сёстрах Хачатурян.
Две сестры и отец-насильник
Если бы эту историю ставили на древнегреческой сцене, фабула её звучала бы примерно так. Некий египтянин зрелых лет совратил афинскую девочку. Её семья была так бедна, что только рада была избавиться от лишнего рта, хотя египтянин не отличался ни благородством, ни богатством и на жизнь добывал деньги трудом извозчика.
Юная жена одну за другой родила двух дочерей, и каждая стала жертвой притязаний со стороны отца. За всякое сопротивление он избивал и девиц, и жену. Он также, снедаемый ревностью, следил за каждым шагом дочерей и избивал их, когда ему казалось, что они нескромно подняли глаза на мужчину. Из-за синяков девицы пропускали уроки в школе, хотя в их местах девочки ходили туда наравне с мальчиками.
Две очень юные девы страдали каждый день от притязаний отца.
Когда девицы вошли в возраст, отец решил отвезти их в Египет и продать замуж за того, кто больше предложит. Но девы вступили в сговор и убедили мать бежать к родственникам в глухую провинцию. Увы, там их мать утратила силу воли, поддалась уговорам мужа и обманом отвезла дочерей обратно. По пути одна из сестёр успела передать записку своему юному возлюбленному, где было сказано, что её везут на верную смерть.
Отец в лесу выстрелил каждой из дочерей прямо в сердце, и одна из них успела испустить вопль о помощи, но тут же умерла вместе с сёстрами. Убийца и кровосмеситель скрылся от гнева афинян в Египте. Молодой возлюбленный сошёл с ума. Мать, вероятно, тоже была безумна: она всякому твердила, что убийца был добрым отцом.
На самом деле история произошла несколько лет назад в США. Египтянина звали Ясер Абдель Саид, совращённую им в четырнадцать лет девушку - Патрисия, их дочерей - Амина и Сара. Предсмертное сообщение отослала Амина. Позвонить в службу спасения - Сара. На момент смерти им было 18 и 17 лет.
В древнегреческих трагедиях побег всегда неудачен. Торжествуют только мстители.
Дева, которая научила критян карать насильников
Не так давно повсеместен был обычай в нашей Элладе. Если негодяй насиловал деву, семья девицы соглашалась не мстить преступнику, согласись он только выкупить её себе в жёны или даже забрать бесплатно. После того спокойно он мог насиловать несчастную каждую ночь, с каким бы ужасом она ни смотрела ему в лицо, как бы ни плакала, как бы ни молила о пощаде, и вступиться за неё не думал никто.
Дольше всех ужасный обычай задержался на Крите. Жила там дева из бедной, но уважаемой семьи. Она была помолвлена с юношей, который мог похвастаться и красотой, и достатком. Но юноша, как оказалась, был разбойником из огромной шайки, и семья девицы при полном её согласии разорвала помолвку.
Даже в самые древние времена девы искали себе достойных женихов, а не шли за любого, кто обратил на них внимание.
Разбойник исполнился злобы. Он угрожал смертью отцу семейства, а потом вместе с шайком таких же юнцов ворвался в дом, избил мать девицы, а саму девицу похитил. В доме своей сестры много дней разбойник брал силой рыдающую деву. Но девица, вернувшись в дом, отказалась готовиться к свадьбе, которой требовал обычай, и потребовала суда. Слыханное ли дело!
За дерзость её сожгли дом и виноградники семьи девицы, и ей самой и родителям её каждодневно угрожали смертью со всех сторон. Но дева суда добилась, и во искупление преступления разбойника бросили тюрьму. Когда он вышел, снова взялся за свои разбойничьи дела и вскоре был убит, а критяне с тех пор оставили обычай отдавать своих дочерей на растерзание их насильникам.
Твёрдость девушки спасла многих других девушек и женщин.
На самом деле, случай произошёл в шестидесятых годах на Сицилии. Девушку звали Франка Виола. На момент, когда она твёрдо решила не уступать насильнику и всему обществу, которое было на его стороне, ей было только восемнадцать лет. Благодаря её твёрдости, на Юге Италии стал гораздо лучше работать закон в отношении дел об изнасилованиях. После суда она счастливо вышла замуж за мужчину, которого полюбила.
Взявшая в руки копьё, подобно Афине, защитнице дев
В далёких южных землях в семье лодочника родилась дочь. Когда девице исполнилось одиннадцать, её дядя обманом лишил её отца всего, и семья обнищала. Остатки их собственности продал сын дяди, и дева публично назвала его вором и обвинила передо всей деревней. Тогда родственники продали её замуж в дальнее селение за зрелого и жестокого мужа, не дожидаясь хотя бы двенадцати лет.
Каждую ночь муж ублажал себя её телом, и каждый день жестоко избивал за упрёки и слёзы. Несчастная пыталась сбегать, но её ловили, как дикого зверя, и снова били. Наконец, строптивая жена надоела ему, и он отослал её домой. Там несчастная не прекратила своих обвинений сыну дяди, и тот заплатил шайке разбойников, чтобы они похитили его непокорную родственницу.http://funhere.ru/?p=19143
Героиню этой трагедии продали взрослому мужчине в одиннадцать лет, и он удивлялся её ненависти.
Её возжелали главарь шайки и один из разбойников, и в драке разбойник убил своего главаря и сам стал предводителем. Он обнаружил, что похищенная его полюбила, и взял её своей второй женой. Вместе они отомстили первому мужу этой дочери лодочника, они избили его и оставили на дороге с запиской, в котором каждого предостерегали от женитьбы на слишкой юной невесте. Дочь лодочника также вооружилась, подобно почитаемой ею богине Афине, покровительнице битв и ненавистнице насильников, и грабила вместе с разбойниками богачей.
Но вот в шайку вернулись два друга её убитого главаря. Возмущению их не было предела, поскольку все трое были знатного рода, а убийца - такой же сын лодочника, как его новая жена. Они убили нового главаря, а его молодую вдову взялись насиловать днём и ночью. Но она нашла момент и сбежала, снова собрала старую шайку, повела их с копьём в руке и убила всех знатных мужчин в той деревне, где над ней надругались. После этого куклы, которые изображали её в одеждах Афины, продавались на каждом рынке в округе.
Чтобы арестовать дочь лодочника и немногих оставшихся в живых её людей, власти собрали триста полицейских.
Через много лет дочь лодочника согласилась сдаться властям, если копьё ей дадут положить к ногам статуи Афины. Чтобы схватить её, собралось триста стражников. Её бросили в тюрьму на одиннадцать лет и вырезали там всё женское нутро, чтобы она никогда не родила новых дев с копьём. Но чудо! После освобождения дочь лодочника вошла в городской совет и оставалась в нём до самой смерти. Её убили трое неизвестных, и горе народа было велико.
На самом деле, эта история произошла в период с семидесятых до нулевых в Индии. Вместо Афины дочь лодочника почитала Дургу, звали героиню трагедии Пхулан Деви и вместо копья у неё был автомат. После тюрьмы она вошла в нижнюю палату парламента Индии и занималась вопросами защиты женщин. Она была неграмотна и пользовалась услугами секретаря.
Текст: Лилит Мазикина
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