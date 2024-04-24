15 самых больших наборов LEGO, когда-либо сделанных

Не одно поколение детей выросло на легендарных конструкторах Lego. Компания Lego существует с 1932 года и производит лучшие конструкторы в мире. Самых лучших и больших вы никогда не купите. Когда мы говорим о размерах конструкторов, мы имеем в виду не только размер созданной в результате модели, но и количество включенных в нее деталей. Самые большие конструкторы содержат более 5000 деталей, и на сборку такого конструктора у вас уйдет не менее месяца. Итак, вот 15 лучших конструкторов на 2021 год.

Слово "Lego" является аббревиатурой от датских слов "leg godt", что означает "хорошо играй". С 1932 года конструктор Lego пользуется большой популярностью как у взрослых, так и у детей. Недавно по нему даже были сняты собственные фильмы. Ниже перечислены 15 самых больших наборов LEGO, когда-либо созданных.

1. LEGO STAR WARS DEATH STAR — 4016 ДЕТАЛЕЙ.

Воссоздайте одни из лучших сцен из «Звездных войн» с помощью LEGO Star Wars Death Star № 75159. Этот большой набор Lego состоит из 4016 деталей по цене 499,99 долларов и включает в себя сложную галактическую среду, 23 культовых мини-фигурки и 2 дроида.





2. КРАН ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ LEGO TECHNIC — 4057 деталей.

Это чудо из 4057 деталей с питанием от батареек, способное выполнять локомотивные и конструктивные функции, было создано лучшими умами датской компании по производству игрушек в 2018 году. С учетом технических возможностей любителей LEGO набор стоит 280 долларов и имеет ширину 20 см. 27 см в высоту и 76 см в длину.

3. LEGO THE DISNEY CASTLE — 4080 деталей.

Пришло время воплотить в жизнь свои фантазии Диснея с помощью LEGO The Disney Castle № 71040. Он состоит из 4080 деталей и представляет собой детализированную структуру, которая достигает более 61 см в высоту, 48 см в ширину. Кроме того, в этой массивной коробке с набором Lego для фанатов Disney есть несколько скрытых элементов.





4. ЭКСКАВАТОР LEGO TECHNIC LIEBHERR R 9800 — 4 108 деталей.

Экскаватор № 42100 LEGO Technic Liebherr R 9800 — настоящее удовольствие для всех, кто любит машины. Предложение, состоящее из 4108 деталей и стоимостью 450 долларов США, вдохновлено гидравлическим экскаватором Liebherr, который является важной частью горнодобывающей промышленности.

5. АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ LEGO CREATOR — 4 124 деталей.

В 2018 году компания LEGO воплотила в жизнь все ваши мечты о домашних американских горках, выпустив LEGO Creator Roller Coaster № 10261. Ультрареалистичная модель с двумя поездами и тремя вагонами в каждом из них вызывает абсолютный восторг для опытного строителя. В комплекте с аутентичными деталями и работающей моделью цепного подъемника вы сможете создать превосходную поездку на американских горках. Чтобы сохранить ваши творческие способности в овердрайве, в набор входят гусеница из 44 частей и 7 элементов направляющих. Плюс 7 мини-фигурок, чтобы заселить ваши американские горки и парк приключений, в котором они находятся.

6. LEGO CREATOR BIG BEN — 4 163 деталей.

Если вы не можете насытиться Лондоном, вот вам набор Биг-Бен во всем его характерном великолепии.





7. LEGO CREATOR TOWER BRIDGE — 4295 деталей.

Вот еще одна знаковая достопримечательность, которую стоит добавить в свою коллекцию. В набор Тауэрский мост входят передовые методы строительства, редкие цвета и элементы, пара башен и подъемный мост, который вы действительно можете открыть. В нем также есть 4 мини-транспорта — лондонское такси, классический красный двухэтажный автобус, желтый грузовик и зеленый автомобиль. Пакеты в коробке намеренно оставлены без маркировки, чтобы сделать их более интересными для энтузиастов LEGO в возрастной группе от 16 до 20 лет.

8. LEGO GHOSTBUSTERS FIREHOUSE — 4634 деталей.

Имея более 4600 предметов, вы можете воссоздать некоторые из легендарных моментов Охотников за привидениями в 3-этажной штаб-квартире Firehouse.





9. LEGO STAR WARS ULTIMATE COLLECTORS IMPERIAL STAR DESTROYER – 4784 деталей.

Сборка, вероятно, займет у вас от 20 до 50 часов. Имперский звездный разрушитель № 75252, оцененный в 700 долларов, выглядит привлекательно, и люди не смогут оторвать глаз.





10. LEGO NINJAGO CITY — 4867 деталей.

Город LEGO NINJAGO # 70620 с 4867 деталями — это все, что вам нужно для создания собственной мечты о ниндзя. Имея размеры более 63 см в высоту, 31 см в ширину в полностью собранном виде, трехуровневая модель позволяет разыграть и заново пережить некоторые из самых знаковых сцен из ФИЛЬМА LEGO® NINJAGO® ™.

11. LEGO STAR WARS ULTIMATE COLLECTORS MILLENNIUM FALCON — 5 197 деталей.

LEGO очень увлечены Звездными войнами, и что может быть лучше, чем самый важный и знаменитый корабль во вселенной Звездных войн? На момент выпуска в 2007 году, состоящий из 5197 деталей, это была самая большая модель LEGO в истории, и она была отмечена как одна из фаворитов Lucas Licensing.





12. LEGO HARRY POTTER DIAGON ALLEY — 5 544 деталей.

Для всех поклонников Гарри Поттера в возрасте от 16 лет LEGO запустил в 2020 году самую большую и самую крутую торговую улицу Великобритании – Косую аллею. Более метра в длину, более 29 см в высоту, 102 см в ширину, Diagon Alley # 75978 — это место, где вы найдете все, что вам нужно, чтобы провести год в Хогвартсе.





13. LEGO THE TAJ MAHAL — 5923 деталей.

Это эксклюзивный шанс построить одно из чудес нашего мира для опытных строителей, которые могут использовать передовые методы строительства и сосредоточиться на мельчайших и реальных нюансах архитектуры. Он имеет такие детали, как основание, купола, минареты, украшения, лестницы и арки.

14. LEGO HARRY POTTER HOGWARTS CASTLE — 6020 деталей.

Один из самых больших наборов LEGO, Hogwarts Castle # 71043, — это 6020 кусочков чистого блаженства. Имея размеры более 58 см в высоту, 69 см в ширину, в замке Хогвартс есть все, что вы можете вспомнить по фильмам.





15. LEGO STAR WARS ULTIMATE MILLENNIUM FALCON — 7541 деталей.

Хотите построить масштабный самый культовый корабль во вселенной Звездных войн? Да, это тот самый корабль, который выиграл контрабандист Хан Соло у Лэндо Калриссиана, и в этот набор включены обычные мини-фигурки LEGO. Вы также можете проверить свои навыки пилота, пройдя трассу Кессель менее чем за 12 парсеков и атаковать Звезду Смерти.