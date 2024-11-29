Почему раньше люди на фото не улыбались

Фотографии, сделанные в девятнадцатом и начале двадцатых веков, часто вызывают у современного зрителя удивление, а у некоторых даже настоящий страх, ведь на них изображены серьезные лица, а не улыбающиеся, как все привыкли видеть сейчас. Причины этого явления вызваны сочетанием культурных, технологических и социальных факторов, которые были актуальны в то время.
Не принято было улыбаться /Фото:dzen.ru
Если разбирать вопрос на технологическом уровне, то требуется учесть, что фотографии в начале их истории делались с использованием долгих экспозиционных процессов. Наиболее ранние фотокамеры требовали, чтобы человек оставался неподвижным в течение длительного времени — иногда до нескольких часов. Первое в истории фотографическое изображение было получено в 1826 году. На создание этого снимка, для запечатления природного ландшафта потребовалось целых восемь часов экспозиции. Улыбка за такой промежуток времени могла легко искривиться, человек мог попросту устать, а любой малейший ее сдвиг приводил к размытому изображению, что было нежелательно. Потому серьезность лица была более практичным решением для успешной фотографии.
Но, также следует помнить и о культурных нормах того времени, они существенно отличались от современных. В девятнадцатом веке в большинстве культур считалось, что улыбка и показывание эмоционального веселья на лице указывают на неформальность или даже непристойность. Серьезный взгляд воспринимался, как признак самоуважения, достоинства и солидности. Это отражало общий подход к фотографии, снимки создавались как серьезные портреты, запечатляющие статус человека. Стоили они не мало.
Для фото была нужна долгая выдержка /Фото:fishki.net
Людям того времени была свойственна склонность к чрезмерной серьезности, они воспринимали жизнь как нечто возвышенное и долговечное. Это утверждение подтверждается словами Марка Твена, он считал, что фотография одна из важнейших реликвий человечества, и нет ничего более отвратительного, чем глупая, навечно запечатленная улыбка, оставленная на память потомкам.
Улыбка на фотографиях это также не врожденная реакция человека, а скорее культурная традиция, сформировавшаяся со временем. В прошлом, когда фотографирование было не столь распространено, у людей не было устойчивой ассоциации между камерой и необходимостью улыбаться. Лишь со временем, когда фотографы стали призывать «Скажите сыр!», у нас выработалась привычка улыбаться при виде объектива. Потомоу улыбка на фото это не естественное выражение лица, а скорее социальный навык, приобретенный в процессе развития культуры фотографии.
Но есть и исключения /Фото:ru.pinterest.com
Значительная часть людей того времени считала, что улыбки уместны для душевнобольных. На протяжении нескольких веков бытовало мнение, что улыбки являются прерогативой исключительно шутов и клоунов. Отсутствия улыбок на старинных портретах также были и плохие зубы, ведь в те времена проблемы с зубами были распространены повсеместно. Тем не менее, как и любое широкое обобщение о культурных традициях сложно доказать из-за множества исключений. В сети есть более двух тысяч фотографий, на некоторых из которых запечатлены люди с широкими, искренними улыбками.
Отчасти традиции фотографии были связаны с портретной съемкой из-за технических ограничений фотоаппаратов. Даже с появлением более быстрых камер, фотография не сразу стала самостоятельным видом искусства со своими устоявшимися традициями. Фотографии по прежнему изображали не моменты жизни, а идеальные представления об образе человека. Поэтому естественные улыбки на снимках были редкостью.
Чтобы не шевелить головой был придуман специальный держатель /Фото:ВКонтакте
Сегодня запечатлевая свой образ для социальных сетей, люди скорее заботятся больше о внешнем виде, нежели о передаче истинных эмоций, вызванных значимыми событиями. А вот для людей того времени она представляла собой способ обрести бессмертие.
Этот феномен получил название «посмертная фотография». На снимках запечатлевались усопшие - люди, дети, домашние питомцы — изображенные так, будто они все еще живы. Но уже к 1900 году эта традиция практически полностью ушла в прошлое. Данное явление наглядно демонстрирует образ мышления людей той эпохи — портретная съемка рассматривалась ими как возможность сохранить память о себе для будущих поколений.
Тогда фото получались четкими /Фото:dmv-stroy.ru
В ранние годы фотографии выдержка при съемке могла занимать до получаса, а в некоторых случаях, например, при пейзажной съемке — до целого часа. Когда в 1839 году был изобретен дагерротип, длительность выдержки сократилась до полутора минут, а после 1850 года - до трёх секунд. Однако и этот промежуток времени все еще был слишком велик, малейшее движение модели, будь то моргание или легкий поворот головы, приводило к размытости изображения. Поэтому и после 1850 года фотографы применяли различные опорные конструкции, особенно при съемках людей в сложных позах, детей, а также предметов, которые можно было зафиксировать на штативе.
Даже выдержка в одну секунду оказывалась слишком долгой, был велик риск получить размытый снимок. Поэтому использовались опорные стойки. Вопреки распространенным легендам, такие стойки не применялись для съемок покойников, а служили лишь для поддержки живых моделей.
Первая фотография с выдержкой в восемь часов /Фото:arthoron.livejournal.com
Именно длительность выдержки объясняет серьезные, напряженные позы на старинных фотографиях, люди изо всех сил старались не шевелиться и не моргать, а сзади их поддерживала специальная металлическая конструкция. В такой ситуации было не до улыбок.
Фотографии использовались для создания семейных архивов, для представления людей в обществе или даже для рекламы. Подобные цели требовали более формального подхода к созданию снимков, что также способствовало формированию серьезного выражения лиц.
Интересно, что с развитием технологии и изменением культурных норм, начиная с двадцатых годов двадцатого века, тенденция к более расслабленным и естественным позам, включая улыбки, стала более распространенной. Стала доступна и более быстрая экспозиция, что позволяло фиксировать мгновения счастья и радости без необходимости долго удерживать позу.
Было не до улыбок /Фото:twitty.ru
Культурные факторы, повлиявшие на изменения в позировании на фотографиях, разнообразны и многогранны. Они включают в себя социальные нормы, эстетические предпочтения, технологические достижения, а также изменения в понимании индивидуальности и самовыражения. Эстетика времени также оказала значительное влияние на то, как люди позировали на фотографиях.
В начале двадцатого века с появлением сюрреализма и других художественных движений люди начали использовать более абстрактные и экспрессивные позы. Фотографы, такие как Доротея Ланж, начали отходить от идеализированных образов и стремиться к более реалистичным и аутентичным изображением, что отразило изменения в общественном восприятии искусства и фотографии.
Фотоаппарат Kodak Brownie /Фото:commons.m.wikimedia.org
Изменения в фотографической технике также сыграли главную роль. С появлением портативных камер в середине двадцатого века люди начали фотографироваться в более естественных и динамичных позах. Появление цветной фотографии и улучшение качества снимков способствовали более свободному самовыражению и креативности, что стало основой для использования фотографий в социальных сетях и массовой культуре.
Как рассказал Тодд Густавсон, куратор дома-музея Джорджа Истмена, к концу двадцатого века время экспозиции фотографий значительно сократилось. Этому поспособствовало появление новых фотокамер, таких как Kodak Brownie (семейство недорогих простых фотоаппаратов, выпускавшихся компанией на протяжении нескольких десятилетий). Конечно, по сравнению с современными камерами, они были довольно медлительными, но все же достаточно быстрыми, чтобы запечатлеть улыбку.
Однако в целом, утверждение о преобладании серьезных, лишенных веселья изображений на старинных портретах остается верным. Традиции девятнадцатого и начала двадцатого века не благоволили улыбкам, и людям потребовалось определенное время, чтобы вновь полюбить и принять это выражение лица.
Фото было не для развлечения /Фото:indasil.club
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