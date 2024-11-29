Почему раньше люди на фото не улыбались

Не принято было улыбаться /Фото:dzen.ru

Для фото была нужна долгая выдержка /Фото:fishki.net

Но есть и исключения /Фото:ru.pinterest.com

Чтобы не шевелить головой был придуман специальный держатель /Фото:ВКонтакте

Тогда фото получались четкими /Фото:dmv-stroy.ru

Первая фотография с выдержкой в восемь часов /Фото:arthoron.livejournal.com

Было не до улыбок /Фото:twitty.ru

Фотоаппарат Kodak Brownie /Фото:commons.m.wikimedia.org

Фото было не для развлечения /Фото:indasil.club