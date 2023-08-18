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Путешествие по территории мистических пейзажей

Созданный в 1976 году, парк Лангтанг является четвертым национальный парком в Непале. Лангтанг уступает по высоте, но превосходит по красоте ландшафта и богатству флоры и фауны всем известный национальный парк Сагарматха — колыбель горы Эверест. Охраняемая территория превышает высотный диапазон 6 50 м и занимает площадь 1 10 квадратных километров в центральном районе Гималайского региона. Природные зоны Лангтанга демонстрируют всю красоту субтропических лесов, альпийских лугов и неземных арктических пейзажей.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Теперь я знаю, что там за дверью в лето… Параллельный мир оказался до боли знакомым…И с тех пор так и гуляю туда и назад, потому что вечное лето — это тоже скучно…© /Чиж и Ко.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Пробиваясь сквозь лесной туман, открываешь мистическую красоту. А на тропах встречаются те, для кого этот путь священный.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Национальный парк приоткрывает окно в загадочную страну древних монастырей и храмов, забытых культов и древнейших религий. Магическое место силы, священное озеро Госайнкунда, хранит свою тайну на высоте 4 380 м. Являясь центром паломничества, озеро становится некой точкой пересечения туристических маршрутов и путей пилигримов со всего мира.

Озеро Госайнкунда — царство потерянных магических символов.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Что скрывает эта вода?

Путешествие по территории мистических пейзажей

Путь на перевал Лауребина (4 610 м). Бескрайние снежные поля скрывают 108 священных озер.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Камни как-будто специально расставлены.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Что находится под снежным полем? Эту тайну знают облака…

Путешествие по территории мистических пейзажей

Растопив ледяную корку, солнце обманчиво звало в дорогу. Проваливаясь по колено в снег, мы шли… шаг за шагом…

Путешествие по территории мистических пейзажей

Мы получаем мир, который мы заслуживаем. We get the world we deserve ©/ True Detective

Путешествие по территории мистических пейзажей

Кто-то идет в горы…а мы идем в небо.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Сквозь неизвестность, туман и ветер…

Путешествие по территории мистических пейзажей

Проходя краски гор, краски неба…

Путешествие по территории мистических пейзажей

Оказываясь в стране драконов.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Купаясь в океане облаков.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Где последние лучи уходящего солнца золотят небесный прибой.

Путешествие по территории мистических пейзажей

И наступают сумерки.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Вот и все. Канул в бесконечность еще один день… Нас ждет магия ночи.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Перевал Laurebina открывает взору потрясающую красоту трех горных массивов — от Манаслу-Гимал (с санскрита manasa — «mountain of the spirit»), Ганеш-Гимал (Ганеша — бог мудрости и благополучия) до Лангтанг-Гимал с завораживающей вершиной Langtang Lirung (7,245 м).

Когда долго смотришь на звезды, кажется, что звезды тоже смотрят на тебя, завораживают, зовут за собой.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Мы — люди, потому что мы смотрим на звезды? Или мы смотрим на звезды, потому что мы — люди? Бессмыслица, право. А вот смотрят ли звёзды на нас? Это действительно интересный вопрос ©/ «Звёздная пыль».

Путешествие по территории мистических пейзажей

— Самые красивые звёзды, — тихо сказал Берен — зимней ночью в горах. Если лечь на спину, в густой снег… то кажется, что летишь. Плывёшь без движения, без звука в чёрном небе, и только звёзды кругом… ©/ Ольга Брилёва.

По ту сторону рассвета.

Путешествие по территории мистических пейзажей

За ночью следует день.

Путешествие по территории мистических пейзажей

А на рассвете рождаются мечты.

Путешествие по территории мистических пейзажей

Лангтанг — территория мистических пейзажей.

Путешествие по территории мистических пейзажей



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