Путешествие по территории мистических пейзажей

Созданный в 1976 году, парк Лангтанг является четвертым национальный парком в Непале. Лангтанг уступает по высоте, но превосходит по красоте ландшафта и богатству флоры и фауны всем известный национальный парк Сагарматха — колыбель горы Эверест. Охраняемая территория превышает высотный диапазон 6 50 м и занимает площадь 1 10 квадратных километров в центральном районе Гималайского региона. Природные зоны Лангтанга демонстрируют всю красоту субтропических лесов, альпийских лугов и неземных арктических пейзажей.







Теперь я знаю, что там за дверью в лето… Параллельный мир оказался до боли знакомым…И с тех пор так и гуляю туда и назад, потому что вечное лето — это тоже скучно…© /Чиж и Ко.







Пробиваясь сквозь лесной туман, открываешь мистическую красоту. А на тропах встречаются те, для кого этот путь священный.







Национальный парк приоткрывает окно в загадочную страну древних монастырей и храмов, забытых культов и древнейших религий. Магическое место силы, священное озеро Госайнкунда, хранит свою тайну на высоте 4 380 м. Являясь центром паломничества, озеро становится некой точкой пересечения туристических маршрутов и путей пилигримов со всего мира.



Озеро Госайнкунда — царство потерянных магических символов.







Что скрывает эта вода?







Путь на перевал Лауребина (4 610 м). Бескрайние снежные поля скрывают 108 священных озер.







Камни как-будто специально расставлены.







Что находится под снежным полем? Эту тайну знают облака…







Растопив ледяную корку, солнце обманчиво звало в дорогу. Проваливаясь по колено в снег, мы шли… шаг за шагом…







Мы получаем мир, который мы заслуживаем. We get the world we deserve ©/ True Detective







Кто-то идет в горы…а мы идем в небо.







Сквозь неизвестность, туман и ветер…







Проходя краски гор, краски неба…







Оказываясь в стране драконов.







Купаясь в океане облаков.







Где последние лучи уходящего солнца золотят небесный прибой.







И наступают сумерки.







Вот и все. Канул в бесконечность еще один день… Нас ждет магия ночи.







Перевал Laurebina открывает взору потрясающую красоту трех горных массивов — от Манаслу-Гимал (с санскрита manasa — «mountain of the spirit»), Ганеш-Гимал (Ганеша — бог мудрости и благополучия) до Лангтанг-Гимал с завораживающей вершиной Langtang Lirung (7,245 м).



Когда долго смотришь на звезды, кажется, что звезды тоже смотрят на тебя, завораживают, зовут за собой.







Мы — люди, потому что мы смотрим на звезды? Или мы смотрим на звезды, потому что мы — люди? Бессмыслица, право. А вот смотрят ли звёзды на нас? Это действительно интересный вопрос ©/ «Звёздная пыль».







— Самые красивые звёзды, — тихо сказал Берен — зимней ночью в горах. Если лечь на спину, в густой снег… то кажется, что летишь. Плывёшь без движения, без звука в чёрном небе, и только звёзды кругом… ©/ Ольга Брилёва.



По ту сторону рассвета.







За ночью следует день.







А на рассвете рождаются мечты.







Лангтанг — территория мистических пейзажей.







Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)