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Шарики для унитаза своими руками

Бытовая химия за последние годы, как и многое другое, сильно подорожала, причем зачастую какие-то совершенно маленькие вещи стоят гораздо дороже того, из чего по сути они состоят.
Например, цена на шарики для унитаза нередко доходит до поистине огромных сумм. Как и в многих других ситуациях выход здесь простой — сделать необходимое самостоятельно. Хорошо, что есть отличный рецепт таких шариков из очень простых ингредиентов.

Шарики для унитаза своими руками

Вам потребуются:

стиральный порошок — 3 ст. л.; зубная паста (мятная) —  1 ст. л.;
средство для мытья посуды — 1 ст. л.;
красители и ароматизаторы по желанию

Первым делом подготавливаем массу для шариков. Для этого смешиваем самый простой стиральный порошок и зубную пасту, желательно мятную. Затем добавляем в смесь средство для мытья посуды. Все хорошо перемешиваем. У вас должна получиться однородная пластичная масса. Если масса получилась слишком жидкая, добавляем немного порошка, слишком сухая — пасты или геля. Также при желании можно добавить какие-либо красители и эфирные масла.
Шарики для унитаза своими руками
Получившуюся массу скатываем в шарики или иные формы и выкладываем просыхать на бумагу. Примерно через полчаса шарики затвердеют и будут готовы к использованию.
Шарики для унитаза своими руками
Готовые шарики вкладываем в кассету от магазинного освежителя и используем аналогичным образом.

В итоге вы получаете эффективное средство с приятным запахом и экономичным расходом, а главное за довольно небольшие деньги.
Шарики для унитаза своими руками
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать шарики для унитаза своими руками.


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шарикиУнитаз
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