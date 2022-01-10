Бытовая химия за последние годы, как и многое другое, сильно подорожала, причем зачастую какие-то совершенно маленькие вещи стоят гораздо дороже того, из чего по сути они состоят.

Например, цена на шарики для унитаза нередко доходит до поистине огромных сумм. Как и в многих других ситуациях выход здесь простой — сделать необходимое самостоятельно. Хорошо, что есть отличный рецепт таких шариков из очень простых ингредиентов.







Вам потребуются:



стиральный порошок — 3 ст. л.; зубная паста (мятная) — 1 ст. л.;

средство для мытья посуды — 1 ст. л.;

красители и ароматизаторы по желанию



Первым делом подготавливаем массу для шариков. Для этого смешиваем самый простой стиральный порошок и зубную пасту, желательно мятную. Затем добавляем в смесь средство для мытья посуды. Все хорошо перемешиваем. У вас должна получиться однородная пластичная масса. Если масса получилась слишком жидкая, добавляем немного порошка, слишком сухая — пасты или геля. Также при желании можно добавить какие-либо красители и эфирные масла.



Получившуюся массу скатываем в шарики или иные формы и выкладываем просыхать на бумагу. Примерно через полчаса шарики затвердеют и будут готовы к использованию.



Готовые шарики вкладываем в кассету от магазинного освежителя и используем аналогичным образом.

В итоге вы получаете эффективное средство с приятным запахом и экономичным расходом, а главное за довольно небольшие деньги.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать шарики для унитаза своими руками.