Как выбрать и купить LED-лампу?

Светодиодные лампы прочно завоевали рынок. Дизайнеры их ценят за эстетику, техники — за надежность и простоту монтажа, потребителям понравилась возможность в разы сократить счета за электричество. Рынок наполнен светодиодной продукцией самого разного вида.

Плюсы светодиодных ламп

Led-лампы подходят для любых помещений. Их можно устанавливать в комнатах с высокой влажностью. Устройствам не требуются особое обслуживание и дополнительные меры защиты. Основные плюсы Led-ламп:

Продолжительный срок эксплуатации. Лампочки работают до 50 тыс. часов. Экологичность. Приборы не содержат ртуть и люминофор. Безопасность. Не содержат ядовитых и потенциально опасных для человека веществ. Экономичный расход электричества. Led-лампы потребуют намного меньше электроэнергии, чем другие приборы, но при этом дадут оптимальную насыщенность освещения. Высокие характеристики светоотдачи. Средняя мощность составляет 50-100 Лм на 1 Вт. Прочный корпус. ЛЕД-лампы не повредятся, если упадут с небольшой высоты. Оптимальный световой спектр. Диоды дают приятное освещение, похожее на солнечное. Световой поток не утомляет глаза. Широкий выбор моделей позволяет подобрать лампочку для создания освещения в холодных или теплых тонах. Моментальное включение. Диодные лампочки ярко загораются сразу после включения в электросеть, им не требуется время на разогрев.

Светодиодные лампы подходят для освещения квартир, офисов, торговых и промышленных помещений. Могут использоваться в качестве уличного и аварийного освещения.

Как выбрать светодиодную лампу

В отличие от стандартных ламп накаливания, которые различаются только мощностью и качеством изготовления, ЛЕД-лампочки имеют гораздо больше параметров, влияющих на безопасность и качество освещения.

При выборе нужно ориентироваться на производителя и параметры, указанные на упаковке. Мерцание не должно быть больше 20 %. При покупке учитывают световой поток. Яркость освещения прямо зависит от количества испускаемого диодом света. Эта величина измеряется в люменах. В среднем led лампы производят 100 люмен на 1 ватт потребленной мощности. К примеру, светодиодная лампа с потоком в 200-250 люмен заменит 20-ваттную лампу накаливания. Поток в 400 люмен даст яркость 40-ваттной лампочки. Led лампа на 700 люмен по яркости равнозначна традиционной 60-ваттной лампочке накаливания.

Цена светодиодных ламп зависит от особенностей самих устройств. На конечную стоимость лампочек влияет мощность, тип и форма изделия, вид свечения, заявленная производителем долговечность.

Грамотно подобранная система способна сотворить настоящие чудеса, сделать пространство невероятно уютным. Современные лампочки Led, представленные в интернет-магазине «Электрик+», помогут воплотить в жизнь даже смелые проекты.