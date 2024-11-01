Как живут вдова и дети Михаила Круга через 22 года после его убийства

Со смерти знаменитого шансонье Михаила Круга прошло уже более двадцати двух лет, однако резкий уход музыканта все еще с болью отзывается в сердцах его близких. Долгое время его супруга, Ирина Круг, страдала от депрессии, в одиночку воспитывая троих детей. Сейчас семья Михаила Круга уже смогла вернуться к жизни, а его дети активно строят карьеру.
Карьера и жизнь Михаила Круга
Михаил Воробьев, наиболее известный под псевдонимом «Круг», родился в советском Калинине в семье инженера и бухгалтера. С самого детства он мечтал стать вовсе не музыкантом, а водителем, причем его желание в будущем действительно исполнилось. А вот сочинение песен и стихов было не более, чем обычным хобби: после того, как родители подарили Михаилу гитару, тот нередко выступал перед друзьями во дворе.
Михаил Круг со старшей сестрой, Ольгой./Фото: mirtesen.ru
После окончания школы Воробьев пошел учиться на автослесаря, а потом – отслужил в армии. Следующие десять лет Михаил работал водителем, и даже смог добиться повышения. Однако его первой супруге, Светлане, этого было недостаточно: девушка хотела, чтобы Воробьев получил «нормальное образование». Под давлением Михаил поступил в политех, однако диплом так и не получил.
Увидев в стенах учебного заведения объявление о конкурсе авторской песни, Воробьев решил попробовать свои силы и исполнил перед известным бардом Евгением Клячкиным одно из своих первых произведений - «Про Афганистан». К удивлению Михаила, песня заняла первое место, обойдя творения музыкантов со всего Советского Союза. С этого началась его творческая биография и закончился первый брак, продержавшийся всего три года. В союзе родился сын, Дмитрий, опеку над которым впоследствии получил Михаил.
Михаил Круг в молодости./Фото: drive2.ru
Некоторое время в музыкальной карьере его поддерживала Марина Базанова, которой посвящена знаменитая песня шансонье «Девочка-пай». Пара познакомилась еще в школе, когда им было всего по пятнадцать лет, однако рассталась после призыва Воробьева в армию. Марина во время его службы влюбилась в другого и вышла замуж, однако спустя пятнадцать лет осталась одна с ребенком на руках после развода. Вновь встретившись с Михаилом, когда-то школьные возлюбленные решили попробовать начать все заново.
Союз, правда, не продержался и года. В паре было много проблем, но главная заключалась в отсутствии любви. Марина быстро поняла, что былые чувства не вернуть, и отказалась подарить Михаилу ребенка, о котором тот мечтал. Аборт сильно подкосил их отношения, однако окончательно разрушился брак не только из-за этого.
Михаил Круг с Мариной Базановой./Фото: 24smi.org
Оказалось, что Михаил был крайне ревнивым мужчиной, который не мог смириться с хореографической карьерой супруги. Пока та была в отпуске, он заявил художественному руководителю ансамбля, в котором та танцевала, что Марина ушла в декрет. Девушку уволили, и некоторое время после расставания с Михаилом ей пришлось торговать на рынке, чтобы прокормить себя и дочь от первого брака.
В 90-е Михаил Круг активно набирал популярность./Фото: steamcommunity.com
В то же время Михаил активно развивал собственную карьеру: взял псевдоним «Круг» и выпустил несколько альбомов. Песни отличались блатным жаргоном, несмотря на то что музыкант никогда не сидел в тюрьме. Оказалось, что все фразы он брал из словаря внутреннего пользования НКВД 1924 года выпуска, который когда-то случайно купил на барахолке. В середине 90-х про музыканта даже сняли документальный фильм, а после артист отправился с песнями в тур по Европе. Популярность росла, как на дрожжах, а композиции из его альбомов знали практически все россияне.
Брак с Ириной Глазко и смерть
В конце 90-х бард приехал по работе в Челябинск и в одном из местных ресторанов увидел красивую девушку. Ею была Ирина Глазко, будущая супруга Михаила. Официантка сразу понравилась шансонье, и тот даже позвал ее с собой в тур в качестве костюмера, хоть этой должности у него никогда и не было. Девушка отказалась, сославшись на то, что ей нужно после развода в одиночку воспитывать маленькую дочь. Однако музыкант оказался настойчивым и повторил предложение спустя три месяца, убедив Глазко все же присоединиться к коллективу.
Третья жена Михаила Круга с сыном, Александром./Фото: uznayvse.ru
Целый год Михаил устраивал ей проверки, пытаясь убедиться в правильности своего выбора: выводил на эмоции, смотрел, не украдет ли Ирина деньги из пиджака и так далее. Однако Глазко ни разу не поддалась на провокации, чем еще больше привлекла внимание Круга. В 2000 году они сыграли свадьбу, а спустя два года отметили рождения сына, Александра. Однако увидеть наследников взрослыми шансонье не успел: когда младшему ребенку был всего месяц, в доме большой семьи раздались выстрелы.
Михаил Круг с Ириной Глазко и сыном от первого брака./Фото: boardshop21.ru
Члены тверской группировки наведались в дом Михаила Круга ночью, захотев ограбить дом и припугнуть музыканта. Артист тогда проживал вместе с женой, тремя детьми и мамой супруги. Преступники были уверены, что сам шансонье находится на городском празднике. Войдя в помещение, они заметили тещу исполнителя и нанесли ей несколько ударов, чтобы оглушить. Однако в следующий момент в драку ввязался сам Михаил. В потасовке ему нанесли два огнестрельных ранения, которые впоследствии и унесли жизнь музыканта. Ирина успела спрятаться в соседнем доме. Виновников трагедии нашли лишь спустя несколько лет.
Судьба семьи Михаила Круга
После смерти шансонье его старший сын, Дмитрий, решил остаться с Ириной. В доме с младшим братом, сводной сестрой, мачехой и ее матерью наследник музыканта прожил три года. После окончания школы он поступил в ленинградскую Академию МВД, а потом – переехал в загородный дом своего отца в Твери. Правда, жилье пришлось делить с тетей, которая горела идеей сдавать помещение посуточно и водить экскурсии. В прошлом году Дмитрий решил продать свою часть строения, чтобы закончить конфликт.
Дмитрий Воробьев, старший сын Михаила Круга./Фото: neva.today
В личной жизни у старшего сына Михаила Круга все хорошо: женат, воспитывает двоих детей. Мужчина старается держаться подальше от публичности и предпочитает жить как обычный человек, поэтому все новости о нем можно узнать лишь от младшего брата или мачехи. Недавно, например, Ирина Круг сообщила, что Дмитрий получил звание майора. Пасынка она называет крайне добрым и спокойным человеком и признается, что ей с ним очень повезло. Дмитрий поддерживает общение со всей семьей Ирины.
Старший сын Михаила Круга служит в полиции./Фото: tverigrad.ru
Младший сын Михаила Круга, Александр, решил пойти по стопам отца и стать исполнителем. Недавно его можно было увидеть в шоу «Новая Фабрика звезд», где молодой человек демонстрировал свой талант. Главным вдохновением парень называет отца и признается, что чувствует, как тот указывает ему путь с неба. Псевдоним себе, кстати, Александр взял в честь папы.
Младший сын Михаила Круга, Александр, с памятником в честь отца./Фото: ozonanketa.ru
Сейчас парню двадцать два года, а его главная мечта после творческого успеха – завести семью. Молодой человек активно ищет себе избранницу и особо не скрывает изменения в личной жизни, поэтому каждую девушку его поклонники знают в лицо. Правда, в личной жизни ему пока что не очень везет, но начинающий музыкант не отчаивается. Кроме того, он успокаивает себя тем, что так у него есть время обрести популярность и стабильный заработок.
Ирина Круг же после смерти супруга долгое время боролась с депрессией и смогла выбраться из этого состояния только после слов Леонида Телешева, который предложил ей продолжить дело Михаила. Сейчас она выпускает музыку в жанре шансон и также пользуется псевдонимом погибшего возлюбленного.
Ирина Круг с детьми./Фото: izovol36.ru
На новый брак Ирина решилась лишь спустя четыре года после смерти Михаила Круга, а в 2013 родила сына Андрея. Избранником стал Сергей Белоусов. Долгое время семья сталкивалась с одним кризисом за другим, и в 2020 году пара решила развестись. Сейчас Ирина в одиночку воспитывает Андрея, но Сергей ей активно помогает финансово и часто видится с сыном. Кроме того, женщина занята и недавним пополнением в семье: в 2021 году ее дочь от первого брака, Марина, родила девочку.
Поклонники Михаила Круга, как и его семья, продолжают помнить как самого музыканта, так и его творчество. Поддержку они оказывают и сыну шансонье, Александру, который регулярно выпускает новые песни и стихи. Не обделяют вниманием и Ирину: ее концерты проходят с полным аншлагом.
Ирина Круг стала певицей, чтобы заглушить боль от потери Михаила./Фото: 78.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии