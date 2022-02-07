Любопытные традиции египтян

Что-то из этих традиций нам совсем не понять, а что-то, наоборот, найдет у россиян душевный отклик.
Они ходят в гости за полночь
Родственники и друзья в Египте часто навещают друг друга, причем эти встречи обычно приходятся на поздний вечер. Гости могут засидеться до 12 ночи, самые близкие, особенно в выходные и в Рамадан, — до 2–3 часов ночи. Если это не оговоренный заранее торжественный ужин, гостям обычно предлагают напитки, максимум небольшие закуски. Большую часть времени египтяне не едят, а оживленно обсуждают все на свете, спорят, шутят — чистое эпикурейство. Если в гости приходит иностранец, то его, напротив, стараются накормить всеми возможными традиционными блюдами, отказываться от которых неприлично.
Они могут пустить переночевать незнакомца
В некоторых районах Верхнего Египта любой путник, попросившийся переночевать у местного жителя, тут же будет приглашен в дом, накормлен и уложен спать, но только при наличии в этом доме специальной гостевой комнаты, расположенной отдельно от других помещений, чтобы не смущать женскую половину дома.
Они заказывают доставку всего и везде
В любое время суток в большинстве жилых районов крупных городов можно заказать доставку продуктов, готовой еды и лекарств на дом. Даже маленькие магазинчики зачастую работают круглые сутки (или по крайней мере до 3 часов ночи) и за небольшую плату ($0,5) или даже бесплатно готовы осуществить доставку на дом. В дневное время можно также заказать доставку билетов, косметики, одежды, мебели и т. п. Кроме того, многие египтяне в связи с кризисом покупают вещи у перекупщиков, привозящих товар из-за границы и продающих по цене ниже, чем в торговых центрах.
То, что можно сделать сегодня, они отложат на завтра
Одно из самых популярных выражений в Египте — «букра» («завтра»). Египтяне, как и многие другие мусульмане, верят, что все в руках Бога. Однако в Египте эта вера доходит до предела: то ли жаркий климат, то ли природная расслабленность приводят к тому, что обещанные действия раз за разом откладываются на потом. Добиться выполнения обещанного обычно бывает очень трудно, а иногда вообще невозможно. Египтянин редко откажет в услуге, однако не факт, что за словами последует дело.
Они толерантны
В Египте проживает большая коптская община, а также много иностранцев, приехавших на работу или состоящих в браке с местными. В всех городах можно найти церкви, особенно много их в Каире и Александрии. Мусульмане и христиане часто дружат на протяжении всей жизни, вместе отмечают религиозные праздники друг друга.
Даже в пределах одной религии люди могут иметь разные взгляды на отдельные моменты и при этом оставаться друзьями. Часто можно увидеть подружек, одетых совершенно по-разному: одна в длинной юбке и плотно завязанном платке, другая в джинсах, тунике и тюрбане, третья в майке с короткими рукавами и без платка. При этом браки между египтянами разных религий — явление крайне редкое (в отличие от браков с иностранками).
Они всей страной красят яйца на Пасху
Египтяне верят, что многие блюда, считающиеся традиционными в других странах, на самом деле произошли из Египта. Например, армянская долма произошла от египетского блюда уара’а аль и’наб («виноградные листья»). Ленивые голубцы, перцы с рисом и мясом и вообще любой овощ, фаршированный рисом, — отражение египетского блюда махши. И даже традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в древнеегипетский праздник весны Шам-эн-Нессим («цветочный аромат»). И по сей день египтяне вне зависимости от вероисповедания красят яйца с помощью луковой шелухи и красной свеклы в первый понедельник после коптской Пасхи (Коптская православная церковь — христианская церковь Египта, не входит в семью православных церквей византийской традиции. — Прим. ред.).
Они редко разводятся
Хотя современная молодежь часто практикует отношения вне брака, в итоге подавляющее большинство создает семью. Без оформления брака египетской паре практически невозможно снять квартиру и даже остановиться в большинстве отелей. Приличная семья никогда не отпустит свою дочь с мужчиной без дополнительного сопровождения в лице брата / мамы в поездку за границу или даже в другой город, даже если уже состоялась помолвка. Мужчины обычно женятся ближе к 30 годам, когда накопили достаточно средств для обеспечения семьи. Девушки подходят к браку осознанно, выбирая ответственного и зрелого спутника, но стараются успеть сделать это до 30 лет. И развод здесь — самое последнее средство решения проблем.
Они одинаково обожают всех детей
Детей здесь любят и балуют, что не всегда им идет на пользу: они могут не спать допоздна, есть и пить, что захотят. Сделать аборт не по медицинским показаниям при наличии официального мужа — большой позор, какими бы напряженными ни были отношения между супругами и каким бы ни был семейный доход. Детям стараются дать лучшее образование, продавая квартиры и землю, чтобы отправить на учебу за границу или в престижный местный университет. Детские дома существуют, но туда обычно попадают дети, рожденные вне брака, либо сироты, оставшиеся не только без родителей, но и без единого родственника, готового взять на себя воспитание.
В случае развода, даже если мужчина не очень обеспечен, он будет сражаться за право опеки над детьми до последнего, хотя закон в этом случае обычно на стороне матери (дети остаются под опекой матери-мусульманки до 15 лет, при этом отцу разрешается видеться с детьми минимум раз в неделю).
Они делят вместе беду и радость
Когда у кого-то случается горе, человека не оставляют одного, его навещают все друзья и родственники, разговаривают, поддерживают, помогают по дому. Однако друзья познаются не только в беде, но и в радости. Египтянин с удовольствием поделится и счастьем, пригласив на свадьбу всех родственников, друзей, коллег по работе и соседей (количество гостей может начинаться от 200 и доходить до 1000 человек). Большинство египтян умеют радоваться тому, что имеют, независимо от профессии и достатка.
У них популярны семейные дома
К пожилым людям относятся с почтением, стараются навещать их как можно чаще; особенно сильно привязаны египетские мужчины к своим мамам. Они могут звонить им по нескольку раз в день, рассказывать обо всем, что с ними происходит, и неустанно признаваться в любви. Большинство молодых семей живут отдельно, тем не менее довольно популярны так называемые семейные дома, когда вся семья живет в одном доме, но на разных этажах.
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