Любопытные традиции египтян

С нами не соскучишься!

Что-то из этих традиций нам совсем не понять, а что-то, наоборот, найдет у россиян душевный отклик.











Они ходят в гости за полночь

Они могут пустить переночевать незнакомца

Они заказывают доставку всего и везде

То, что можно сделать сегодня, они отложат на завтра

Они толерантны

Они всей страной красят яйца на Пасху

Они редко разводятся

Они одинаково обожают всех детей

Они делят вместе беду и радость

У них популярны семейные дома