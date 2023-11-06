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Как «Свисток Смерти» дал голос древней цивилизации Ацтеков


Свисток смерти.

Свисток смерти.

Музыкальное сопровождения играет в фильмах ужасов довольно внушительную роль — именно хорошо подобранная музыка может вызвать у зрителя ощущение тревоги или страха. Оказалось, что для Ацтеков этот факт также был знаком: они создавали своеобразные свистки, которые издавали такие жуткие звуки, что даже у современных людей появляются мурашки на коже.

Экспериментальная модель свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Экспериментальная модель свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

 

Изначально эти свистки посчитали просто игрушками или символическими предметами — их находили в руках скелетов на местах погребения Ацтеков. «Игрушки» представляли собой небольшие скульптуры из глины в форме человеческого черепа или голов животных. Найденные предметы пролежали около 15 лет в музее, прежде чем за их изучение взялся Роберто Веласкес (Roberto Velasquez), археолог и инженер.
Роберто Веласкес.

Роберто Веласкес.

 

Первым, однако, кто открыл настоящее предназначение свистков, был Арнд Бот (Arnd Adje Both), ученый, занимавшийся изучением музыки древних цивилизаций. Решив испробовать, а не работает ли этот предмет как свисток, Арнд внезапно услышал такие звуки, которые наводили на тысячи мучившихся в аду душ, кричащих от безысходности и взывавших о помощи. Стоит ли удивляться, что эти свистки получили в итоге название «свистки смерти».
Рисунок, изображающий принцип работы свистка смерти, опубликованный в первой научной работе, посвященной этому инструменту.

Рисунок, изображающий принцип работы свистка смерти, опубликованный в первой научной работе, посвященной этому инструменту.

 

Самый известный экземпляр ацтекских свистков смерти был найден в 1999 году под Мехико в руках у мужчины, умершего в результате жертвоприношения. Этот факт дал сразу несколько вариантов предназначения свистка: возможно, его использовали для своеобразной помощи душе умершего найти путь в «рай», возможно, этот свисток должен было отпугнуть злых духов.
Строение свистка смерти.

Строение свистка смерти.

 

Есть также мнение, что звуки этого инструмента вводили жертву в состояние транса, что позволяло ей не ощущать боли и страха при смерти. Некоторые специалисты также считают, что подобные свистки могли использоваться для устрашения врага. Так или иначе, выяснить правду представляется пока весьма трудно, соглашаются все специалисты только в одном — такие свистки использовались в ритуальных действиях, скорее всего, связанных с местной религией.
Останки человека, погребенного со свистком смерти в руках.

Останки человека, погребенного со свистком смерти в руках.

 

«До сих пор древние цивилизации были для нас немыми, — говорит Роберто Веласкес. — Но эта находка дает этим народам голос. Теперь мы можем немного лучше понять, кем они были, что они чувствовали, как воспринимали мир.»
Спектрограмма звуков, издаваемых с помощью керамического свистка смерти.

Спектрограмма звуков, издаваемых с помощью керамического свистка смерти.

 

Сам Роберто Веласкес потратил на изучение свистков смерти несколько лет — ему также удалось подробно выяснить их строение и воссоздать реплики. Что, безусловно, было моментально монетизировано: сейчас подобные свистки можно увидеть на рынках Мексики, купить на Амазоне или на Этси, и уж конечно, каждый второй индеец, выступающий перед публикой, считает своим долгом напугать зрителей с помощью свистка смерти.
Экспериментальные модели свистка смерти.

Экспериментальные модели свистка смерти.

 

Некоторым найденным экземплярам свистков смерти так много лет, что понять, когда именно появилась традиция их создавать, выяснить вряд ли удастся. Один из инструментов — свисток в форме лягушки, считается, был создан где-то 400 лет до нашей эры.

 
Роберто Веласкес держит древние свистки смерти.

Роберто Веласкес держит древние свистки смерти.

 
Серебряный вариант свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Серебряный вариант свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

 
Зооморфический свисток, найденный в Мексике.

Зооморфический свисток, найденный в Мексике.

 
Подобные свистки использовались не только Ацтеками, но также индейцами Майя.

Подобные свистки использовались не только Ацтеками, но также индейцами Майя.

 

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