Как «Свисток Смерти» дал голос древней цивилизации Ацтеков

Свисток смерти.
Музыкальное сопровождения играет в фильмах ужасов довольно внушительную роль — именно хорошо подобранная музыка может вызвать у зрителя ощущение тревоги или страха. Оказалось, что для Ацтеков этот факт также был знаком: они создавали своеобразные свистки, которые издавали такие жуткие звуки, что даже у современных людей появляются мурашки на коже.
Экспериментальная модель свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.
Изначально эти свистки посчитали просто игрушками или символическими предметами — их находили в руках скелетов на местах погребения Ацтеков. «Игрушки» представляли собой небольшие скульптуры из глины в форме человеческого черепа или голов животных. Найденные предметы пролежали около 15 лет в музее, прежде чем за их изучение взялся Роберто Веласкес (Roberto Velasquez), археолог и инженер.
Роберто Веласкес.
Первым, однако, кто открыл настоящее предназначение свистков, был Арнд Бот (Arnd Adje Both), ученый, занимавшийся изучением музыки древних цивилизаций. Решив испробовать, а не работает ли этот предмет как свисток, Арнд внезапно услышал такие звуки, которые наводили на тысячи мучившихся в аду душ, кричащих от безысходности и взывавших о помощи. Стоит ли удивляться, что эти свистки получили в итоге название «свистки смерти».
Рисунок, изображающий принцип работы свистка смерти, опубликованный в первой научной работе, посвященной этому инструменту.
Самый известный экземпляр ацтекских свистков смерти был найден в 1999 году под Мехико в руках у мужчины, умершего в результате жертвоприношения. Этот факт дал сразу несколько вариантов предназначения свистка: возможно, его использовали для своеобразной помощи душе умершего найти путь в «рай», возможно, этот свисток должен было отпугнуть злых духов.
Строение свистка смерти.
Есть также мнение, что звуки этого инструмента вводили жертву в состояние транса, что позволяло ей не ощущать боли и страха при смерти. Некоторые специалисты также считают, что подобные свистки могли использоваться для устрашения врага. Так или иначе, выяснить правду представляется пока весьма трудно, соглашаются все специалисты только в одном — такие свистки использовались в ритуальных действиях, скорее всего, связанных с местной религией.
Останки человека, погребенного со свистком смерти в руках.
«До сих пор древние цивилизации были для нас немыми, — говорит Роберто Веласкес. — Но эта находка дает этим народам голос. Теперь мы можем немного лучше понять, кем они были, что они чувствовали, как воспринимали мир.»
Спектрограмма звуков, издаваемых с помощью керамического свистка смерти.
Сам Роберто Веласкес потратил на изучение свистков смерти несколько лет — ему также удалось подробно выяснить их строение и воссоздать реплики. Что, безусловно, было моментально монетизировано: сейчас подобные свистки можно увидеть на рынках Мексики, купить на Амазоне или на Этси, и уж конечно, каждый второй индеец, выступающий перед публикой, считает своим долгом напугать зрителей с помощью свистка смерти.
Экспериментальные модели свистка смерти.
Некоторым найденным экземплярам свистков смерти так много лет, что понять, когда именно появилась традиция их создавать, выяснить вряд ли удастся. Один из инструментов — свисток в форме лягушки, считается, был создан где-то 400 лет до нашей эры.
Роберто Веласкес держит древние свистки смерти.
Серебряный вариант свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.
Зооморфический свисток, найденный в Мексике.
Подобные свистки использовались не только Ацтеками, но также индейцами Майя.
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