Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

К сожалению, наша планета — не самое удобное и безопасное место для жизни. Почти за каждым углом человека поджидает целый ряд странных и жутких вещей, способных убить за долю секунды. Автомобильные аварии, случайные ограбления, падения кирпича на голову — этот список можно продолжать бесконечно. И, конечно, не стоит забывать о ядах, некоторые из которых мы придумали сами, чтобы уничтожать себе подобных.









Диметилртуть

Рицин

Яд цепочной гадюки

Монооксид углерода

Тетродотоксин

Полоний-210

VX