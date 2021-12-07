18 кухонных приемов, которые сберегут силы хозяйки и сократят время готовки

Пожалуй, каждая хозяйка мечтает о том, как накормить семью не только вкусно, но и потратить на приготовление еды минимум времени.

Ведь завтрак, обед и ужин понимаются как само собой разумеющееся, а о том, на все это уходит куча времени и сил, мало кто задумывается.

Мы собрали 18 полезных приемов, которые сократят время готовки и сберегут силы хозяйки.

1. Размягчить масло

Быстро размягчить кусок масла.

Обдайте стакан кипятком и быстро накройте им кусочек сливочного масла. Буквально через минуту оно размягчится и его будет легко намазать на хлеб.

2. Отмыть сковородку

Чистка чугунной сковороды.

Всем известно, что чугунные сковородки практически вечные. Однако, со временем, еда начинает неумолимо пригорать к их поверхности. Справится с проблемой поможет крупная поваренная соль. Насыпьте ее на дно сковороды, налейте немного воды и доведите до кипения. Когда сковорода остынет, промойте ее с помощью губки и ополосните проточной водой.

3. Быстро сварить макароны

Быстро сварить макароны в сковороде.

Если вы не готовы ждать пока закипит вода в кастрюле, варите макароны на сковороде. За счет большей площади нагрева вода закипит намного быстрее и еда будет готова уже через 10 минут.

4. Отделить желток от белка

Легко отделить желток от белка.

Существует много различных приспособлений, способных в два счета отделить желток от белка. Но далеко не все знают, что с этой задачей можно справиться с помощью обычной пластиковой бутылки.

5. Профессиональная нарезка

Защита ножа.

Смажьте лезвие ножа небольшим количеством растительного масла, если вам предстоит нарезка большого количества разных ингредиентов. Такая хитрость обеспечит отличное скольжение и предотвратит налипание продуктов. Таким же образом можно поступить и с теркой.

6. Очистить кабачки

Легко очистить кабачки.

Разогрейте кабачки в микроволновке на маленькой мощности, чтобы размягчить их и легко очистить от кожуры.

7. Противоскользящий лайфхак

Предотвратить скольжение.

Чтобы разделочная доска не ездила по столу, положите под нее влажную салфетку.

8. Запас лука

Порезанный лук про запас.

Лук - достаточно распространенный ингредиент, который используется для приготовления многих блюд. Чтобы каждый раз не тратить время на очистку и шинковку этого овоща, порежьте сразу несколько луковиц, сложите их в пакет с застежкой и поместите в холодильник.

9. Завтрак для всей семьи

Яичница в духовке.

Если перед вами стоит задача быстро приготовить завтрак для большой семьи, воспользуйтесь формой для выпечки кексов. Смажьте секции растительным маслом, разложите бекон, колбасу и сыр, разбейте в каждую по яйцу и отправьте в разогретую духовку. Через пару минут блюдо будет готово.

10. Засохший сыр

Предотвратить засыхание сыра.

Смажьте края куска сыра сливочным маслом, чтобы они не засохли и не обветрились в холодильнике.

11. Хранение помидоров

Правильно хранить помидоры.

Помидоры в полиэтиленовых пакетах быстро гниют. Лучше всего хранить эти овощи при комнатной температуре, сложенными хвостиками вверх в бумажный пакет.

12. Хранение грибов

Хранение шампиньонов.

Если не собираетесь готовить грибы в тот же день, храните их в холодильнике, упакованными в бумажный пакет.

13. Быстрая закуска

Луковые кольца в кляре.

Если к вам неожиданно нагрянули гости, а угостить их нечем, приготовьте быструю закуску из лука. Для этого нарежьте несколько луковиц толстыми кольцами, обмакните каждое в кляр из яйца, муки и пива, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сильном огне в большом количестве масла.

14. Старый картофель

Варка старого картофеля.

Блюдо со старым картофелем станет вкуснее, если при его варке добавить в воду ложку уксуса, зубчик чеснока и лавровый лист. Еще один способ вкусно приготовить немолодой картофель - сварить его в бульоне.

15. Брызги масла

Предотвратить разбрызгивание масла.

Чтобы растительное масло не разбрызгивалось во время жарки, насыпьте на дно сковороды немного поваренной соли.

16. Сохранение влаги

Сохранение влаги в духовке.

Если вы переживаете, что блюдо станет сухим в процессе запекания, поставьте в духовку емкость с водой.

17. Подготовка лука

Маринад для лука.

Погасить ярко выраженный вкус и запах лука в салате поможет правильная обработка этого овоща. Перед тем, как добавить лук в блюдо, нарежьте его, обдайте его кипятком и добавьте ложечку сахара.

18. Мясо с корочкой

Мясо с румяной корочкой.

Промокните кусочки мяса бумажным полотенцем до начала жарки, чтобы в процессе готовки получить красивую румяную корочку.

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