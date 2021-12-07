18 кухонных приемов, которые сберегут силы хозяйки и сократят время готовки

Пожалуй, каждая хозяйка мечтает о том, как накормить семью не только вкусно, но и потратить на приготовление еды минимум времени.
Ведь завтрак, обед и ужин понимаются как само собой разумеющееся, а о том, на все это уходит куча времени и сил, мало кто задумывается.
Мы собрали 18 полезных приемов, которые сократят время готовки и сберегут силы хозяйки.
1. Размягчить масло
Быстро размягчить кусок масла.
Обдайте стакан кипятком и быстро накройте им кусочек сливочного масла. Буквально через минуту оно размягчится и его будет легко намазать на хлеб.
2. Отмыть сковородку
Чистка чугунной сковороды.
Всем известно, что чугунные сковородки практически вечные. Однако, со временем, еда начинает неумолимо пригорать к их поверхности. Справится с проблемой поможет крупная поваренная соль. Насыпьте ее на дно сковороды, налейте немного воды и доведите до кипения. Когда сковорода остынет, промойте ее с помощью губки и ополосните проточной водой.
3. Быстро сварить макароны
Быстро сварить макароны в сковороде.
Если вы не готовы ждать пока закипит вода в кастрюле, варите макароны на сковороде. За счет большей площади нагрева вода закипит намного быстрее и еда будет готова уже через 10 минут.
4. Отделить желток от белка
Легко отделить желток от белка.
Существует много различных приспособлений, способных в два счета отделить желток от белка. Но далеко не все знают, что с этой задачей можно справиться с помощью обычной пластиковой бутылки.
5. Профессиональная нарезка
Защита ножа.
Смажьте лезвие ножа небольшим количеством растительного масла, если вам предстоит нарезка большого количества разных ингредиентов. Такая хитрость обеспечит отличное скольжение и предотвратит налипание продуктов. Таким же образом можно поступить и с теркой.
6. Очистить кабачки
Легко очистить кабачки.
Разогрейте кабачки в микроволновке на маленькой мощности, чтобы размягчить их и легко очистить от кожуры.
7. Противоскользящий лайфхак
Предотвратить скольжение.
Чтобы разделочная доска не ездила по столу, положите под нее влажную салфетку.
8. Запас лука
Порезанный лук про запас.
Лук - достаточно распространенный ингредиент, который используется для приготовления многих блюд. Чтобы каждый раз не тратить время на очистку и шинковку этого овоща, порежьте сразу несколько луковиц, сложите их в пакет с застежкой и поместите в холодильник.
9. Завтрак для всей семьи
Яичница в духовке.
Если перед вами стоит задача быстро приготовить завтрак для большой семьи, воспользуйтесь формой для выпечки кексов. Смажьте секции растительным маслом, разложите бекон, колбасу и сыр, разбейте в каждую по яйцу и отправьте в разогретую духовку. Через пару минут блюдо будет готово.
10. Засохший сыр
Предотвратить засыхание сыра.
Смажьте края куска сыра сливочным маслом, чтобы они не засохли и не обветрились в холодильнике.
11. Хранение помидоров
Правильно хранить помидоры.
Помидоры в полиэтиленовых пакетах быстро гниют. Лучше всего хранить эти овощи при комнатной температуре, сложенными хвостиками вверх в бумажный пакет.
12. Хранение грибов
Хранение шампиньонов.
Если не собираетесь готовить грибы в тот же день, храните их в холодильнике, упакованными в бумажный пакет.
13. Быстрая закуска
Луковые кольца в кляре.
Если к вам неожиданно нагрянули гости, а угостить их нечем, приготовьте быструю закуску из лука. Для этого нарежьте несколько луковиц толстыми кольцами, обмакните каждое в кляр из яйца, муки и пива, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сильном огне в большом количестве масла.
14. Старый картофель
Варка старого картофеля.
Блюдо со старым картофелем станет вкуснее, если при его варке добавить в воду ложку уксуса, зубчик чеснока и лавровый лист. Еще один способ вкусно приготовить немолодой картофель - сварить его в бульоне.
15. Брызги масла
Предотвратить разбрызгивание масла.
Чтобы растительное масло не разбрызгивалось во время жарки, насыпьте на дно сковороды немного поваренной соли.
16. Сохранение влаги
Сохранение влаги в духовке.
Если вы переживаете, что блюдо станет сухим в процессе запекания, поставьте в духовку емкость с водой.
17. Подготовка лука
Маринад для лука.
Погасить ярко выраженный вкус и запах лука в салате поможет правильная обработка этого овоща. Перед тем, как добавить лук в блюдо, нарежьте его, обдайте его кипятком и добавьте ложечку сахара.
18. Мясо с корочкой
Мясо с румяной корочкой.
Промокните кусочки мяса бумажным полотенцем до начала жарки, чтобы в процессе готовки получить красивую румяную корочку.
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