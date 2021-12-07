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18 кухонных приемов, которые сберегут силы хозяйки и сократят время готовки

18 кухонных приемов, которые сберегут силы хозяйки и сократят время готовки

Пожалуй, каждая хозяйка мечтает о том, как накормить семью не только вкусно, но и потратить на приготовление еды минимум времени.

Ведь завтрак, обед и ужин понимаются как само собой разумеющееся, а о том, на все это уходит куча времени и сил, мало кто задумывается.

Мы собрали 18 полезных приемов, которые сократят время готовки и сберегут силы хозяйки.

18 кухонных приемов, которые сберегут силы хозяйки и сократят время готовки

1. Размягчить масло

Быстро размягчить кусок масла.

Быстро размягчить кусок масла.

Обдайте стакан кипятком и быстро накройте им кусочек сливочного масла. Буквально через минуту оно размягчится и его будет легко намазать на хлеб.

2. Отмыть сковородку

Чистка чугунной сковороды.

Чистка чугунной сковороды.

Всем известно, что чугунные сковородки практически вечные. Однако, со временем, еда начинает неумолимо пригорать к их поверхности. Справится с проблемой поможет крупная поваренная соль. Насыпьте ее на дно сковороды, налейте немного воды и доведите до кипения. Когда сковорода остынет, промойте ее с помощью губки и ополосните проточной водой.

3. Быстро сварить макароны

Быстро сварить макароны в сковороде.

Быстро сварить макароны в сковороде.

Если вы не готовы ждать пока закипит вода в кастрюле, варите макароны на сковороде. За счет большей площади нагрева вода закипит намного быстрее и еда будет готова уже через 10 минут.

4. Отделить желток от белка

Легко отделить желток от белка.

Легко отделить желток от белка.

Существует много различных приспособлений, способных в два счета отделить желток от белка. Но далеко не все знают, что с этой задачей можно справиться с помощью обычной пластиковой бутылки.

5. Профессиональная нарезка

Защита ножа.

Защита ножа.

Смажьте лезвие ножа небольшим количеством растительного масла, если вам предстоит нарезка большого количества разных ингредиентов. Такая хитрость обеспечит отличное скольжение и предотвратит налипание продуктов. Таким же образом можно поступить и с теркой.

6. Очистить кабачки

Легко очистить кабачки.

Легко очистить кабачки.

Разогрейте кабачки в микроволновке на маленькой мощности, чтобы размягчить их и легко очистить от кожуры.

7. Противоскользящий лайфхак

Предотвратить скольжение.

Предотвратить скольжение.

Чтобы разделочная доска не ездила по столу, положите под нее влажную салфетку.

8. Запас лука

Порезанный лук про запас.

Порезанный лук про запас.

Лук - достаточно распространенный ингредиент, который используется для приготовления многих блюд. Чтобы каждый раз не тратить время на очистку и шинковку этого овоща, порежьте сразу несколько луковиц, сложите их в пакет с застежкой и поместите в холодильник.

9. Завтрак для всей семьи

Яичница в духовке.

Яичница в духовке.

Если перед вами стоит задача быстро приготовить завтрак для большой семьи, воспользуйтесь формой для выпечки кексов. Смажьте секции растительным маслом, разложите бекон, колбасу и сыр, разбейте в каждую по яйцу и отправьте в разогретую духовку. Через пару минут блюдо будет готово.

10. Засохший сыр

Предотвратить засыхание сыра.

Предотвратить засыхание сыра.

Смажьте края куска сыра сливочным маслом, чтобы они не засохли и не обветрились в холодильнике.

11. Хранение помидоров

Правильно хранить помидоры.

Правильно хранить помидоры.

Помидоры в полиэтиленовых пакетах быстро гниют. Лучше всего хранить эти овощи при комнатной температуре, сложенными хвостиками вверх в бумажный пакет.

12. Хранение грибов

Хранение шампиньонов.

Хранение шампиньонов.

Если не собираетесь готовить грибы в тот же день, храните их в холодильнике, упакованными в бумажный пакет.

13. Быстрая закуска

Луковые кольца в кляре.

Луковые кольца в кляре.

Если к вам неожиданно нагрянули гости, а угостить их нечем, приготовьте быструю закуску из лука. Для этого нарежьте несколько луковиц толстыми кольцами, обмакните каждое в кляр из яйца, муки и пива, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сильном огне в большом количестве масла.

14. Старый картофель

Варка старого картофеля.

Варка старого картофеля.

Блюдо со старым картофелем станет вкуснее, если при его варке добавить в воду ложку уксуса, зубчик чеснока и лавровый лист. Еще один способ вкусно приготовить немолодой картофель - сварить его в бульоне.

15. Брызги масла

Предотвратить разбрызгивание масла.

Предотвратить разбрызгивание масла.

Чтобы растительное масло не разбрызгивалось во время жарки, насыпьте на дно сковороды немного поваренной соли.

16. Сохранение влаги

Сохранение влаги в духовке.

Сохранение влаги в духовке.

Если вы переживаете, что блюдо станет сухим в процессе запекания, поставьте в духовку емкость с водой.

17. Подготовка лука

Маринад для лука.

Маринад для лука.

Погасить ярко выраженный вкус и запах лука в салате поможет правильная обработка этого овоща. Перед тем, как добавить лук в блюдо, нарежьте его, обдайте его кипятком и добавьте ложечку сахара.

18. Мясо с корочкой

Мясо с румяной корочкой.

Мясо с румяной корочкой.

Промокните кусочки мяса бумажным полотенцем до начала жарки, чтобы в процессе готовки получить красивую румяную корочку.

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