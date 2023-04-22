Как избавиться от царапин, насекомых и перхоти, или нестандартные способы применения корицы в быту

Корица незаменима не только в кулинарии, но и в быту
Корица - одна из популярнейших кулинарных пряностей. Ее сладкий запах мгновенно вызывает воспоминания о синнабонах, яблочном пироге, детстве, зимних каникулах, ароматном чае и, конечно же, согревающем глинтвейне. Однако пряность полезна не только в кулинарии, но и в лечебно-бытовых целях.
1. Омоложение кожи
Апельсиново-коричный скраб поможет в борьбе с целлюлитом / Фото: 2.bp.blogspot.com
Для улучшения состояния кожи можно использовать молотую корицу, экстракт и эфирное масло. В составе пряности есть компоненты, которые запускают регенерирующие, противовоспалительные и омолаживающие процессы.
Добавьте в свой ежедневный крем несколько капель коричного масла и наносите массирующими движениями на лицо, чтобы усилить процесс клеточного обновления. Для тела палочкой-выручалочкой станет скраб из пряности. Соедините по чайной ложке тростниковый сахар, корицу, оливковое масло и мед. Перемешивайте до однородной консистенции, затем нанесите на кожу массажными движениями и смойте.
2. Перхоть и выпадение волос
Корично-медовая маска укрепит волосы и простимулирует их рост / Фото: i.mycdn.me
Пряность богата витаминами A, В, C, E, K, микроэлементами, фолиевой кислотой и другими полезными веществами. Коричная маска активизирует кровообращение в коже головы, помогает локонам расти интенсивнее, укрепляет луковицы, отшелушивает ороговевшие частички и делает волосинки более плотными и эластичными.
Соедините мед и молотую пряность в пропорции 1:1. Нанесите маску на кожу головы и оставьте минут на 15-20. Затем вымойте волосы шампунем и нанесите кондиционер.
3. Назойливые насекомые
Насекомые не переносят пряного запаха корицы / Фото: cs5.livemaster.ru
Муравьи, моль и другие насекомые часто досаждают своим нежелательным соседством в доме. Вместо токсичных химикатов рекомендуем использовать народное средство, которое отпугнет непрошенных гостей.
Первый вариант - соберите в небольшой тканевый мешочек в равных частях корицу, гвоздику и душистый перец. Переложите сашетки между одеждой или подвесьте в шкафах, чтобы избавиться от моли.
Другой способ - разведите воду и уксус в равных пропорциях. Обильно нанесите средство на места, где обычно появляются насекомые. Сверху посыпьте молотой корицей. В трещины и щели можно затолкать целые палочки или кусочки пряности.
4. Маскировка дефектов на мебели
Удалить царапины с деревянной мебели поможет корица / Фото: i.ytimg.com
Простой и быстрый способ замаскировать небольшие царапины на мебели. Единственное условие - изделия должны быть из древесины. Понадобится молотая корица (готовый порошок или измельченная палочка) и тряпочка для нанесения. Насыпьте немного пряного порошка на царапину и аккуратно вотрите пальцами или салфеткой. Повреждение исчезнет прямо на глазах.
5. Ароматизатор для машины и дома
Запах пряности стимулирует мозговую активность и снижает уровень тревожности / Фото: allithave.ru
Вместо покупных отдушек с химическим составом расположите в машине палочки корицы. Можно повесить тканевый мешочек с пряностью или использовать коричное масло. Из войлока или фетра вырежьте фигурку (к примеру, стандартную елочку) и проделайте отверстие для подвешивания. Нанесите на заготовку примерно 15 капель эфира и повесьте освежитель в удобном месте. Запах пряности улучшит мозговую деятельность и снизит уровень тревожности.
Корица также заменит освежитель воздуха для дома. Налейте в кастрюлю немного воды, добавьте цедру или дольки апельсина. Хорошенько прокипятите и дополните ароматную смесь небольшой горстью клюквы и четырьмя палочками корицы. Приятный запах разнесется по всему дому.
6. Ванна для ног
Делайте ванночки для профилактики грибка и потливости ног / Фото: ae01.alicdn.com
Еще одно достоинство корицы - антибактериальный эффект. Благодаря этому пряность подходит для профилактики грибка на стопах и излишней потливости ног. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте 10 палочек корицы и прокипятите. Подождите, пока жидкость остынет до комфортной температуры и окуните в нее стопы на 20 минут.
7. Нейтрализатор неприятных ароматов
Корица нейтрализует неприятные ароматы в доме / Фото: news.myseldon.com
Если у вас есть питомцы, частая чистка ковров и мебели давно стали обязательным ритуалом. Корица поможет нейтрализовать специфические животные ароматы. Смешайте в равных частях немного пищевой соды и коричного порошка. Обработайте смесью ковры, тканевую обивку мебели, матрасы. Оставьте на 5-7 минут, а остатки уберите пылесосом.
8. Противотошнотное средство
Настой с пряностью избавляет от чувства тошноты и вздутия / Фото: mirpovara.ru
Корица - натуральный антиоксидант, поэтому помогает устранить вздутие живота и тошноту. Для этого достаточно приготовить настой. Налейте в емкость стакан воды и добавьте одну коричную палочку. Прокипятите жидкость, затем проварите еще 10 минут. Остудите и пейте небольшими глотками до наступления облегчения.
9. Борьба с пристрастием к сладкому
Корица - полезная альтернатива сахару / Фото: news.myseldon.com
Пряность способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Если вы хотите избавиться от пристрастия к сладкому, введите корицу в ежедневный рацион. В качестве альтернативы сахару, посыпайте овсянку щепоткой корицы или заваривайте с ней кофе.
10. Удобрение для растений
Подкормка из корицы усилит корневую систему и ускорит рост растения / Фото: kotel.guru
Пряность применяют для удобрения комнатных растений и профилактики их заболеваний. Регулярно орошая цветы корицей, вы укрепите корневую систему цветов и простимулируете их рост. Чтобы защитить растение от грибка или инфекций, присыпьте грунт половиной чайной ложки пряности и залейте водой. Достаточно выполнять процедуру раз в месяц. Для удобрения наберите литр теплой воды и добавьте в него столовую ложку молотой корицы. По периметру горшка сделайте в почве углубления и залейте в них подкормку.
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