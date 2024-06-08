Собрание российских фриков и бодимодификаторов

Да, каждый волен делать со своим телом, что угодно, но возникает один вопрос – зачем так издеваться над тем, что вам дала природа и родители? Нечем выделиться или самооценка низкая? Блажь или глупость – вот в чем вопрос…
Субкультура Фрики (Freak) сформировалась в 20 веке, на территории Северной Америки.
Бодимодификаторы-от англ. body (тело) и modify (модифицировать), буквально-тот, кто модифицирует своё тело. Существует много различных способов модификации: пирсинг, татуировки, разрезание языка, намеренное отрезание частей тела, шрамирование и т. д.
Тату-мастер Руслан Туманянц
Известен своим скандалом, где девушка утверждала, что он сделал ей на лице вместо 3-х заказанных звезд целых 56. Однако позже девушка призналась, что историю выдумала, но имя этого татуировщика уже стало известным. Кстати он нашел девушку, которая с радостью вытатуировала его имя у себя на лице…
Евгений Болотов – дизайнер и бодимодификатор
Евгений Болотов – бодимодификатор, он экспериментирует над своей внешностью. У него на губах пластины, нижняя растянута на 60 мм, верхняя на 33 мм. И он планирует их растягивать «до бесконечности». Он растягивает и мочки ушей, сделал тоннели в носу, и теперь между ноздрями может спокойно пройти даже карандаш. А еще он проколол себе носовой хрящ, и теперь его нос гнется, как пластилин. Женя очень гордится тем, что он единственный обладатель такого пирсинга на планете.
Илья Губарев (Бомбер)
Выбрав для себя в идеале образ сатаны, Илья Губарев и его жена Хлоя, сыгравшие свадьбу в 2012 году, нарастили клыки. Первым из своего окружения Бомбер сделал тату на белках глаз. В результате невозможно разобрать выражение лица и понять, на кого он в данный момент смотрит. Совсем недавно прошло торжественное открытие его тату-студии «Бить будет».
Станислав Аксенов
Станислав Аксёнов — первый в мире человек, совместивший роупджампинг и бейсджампинг с подвешиванием на крюках, а также инструктор по парашютному спорту и бейсджампингу. Он прыгает на парашюте, который крюками вживлен ему в спину.
Михаил Дуров – модель и бодибилдер
Владислав Николаев – бодимодификатор
Севастьяна Куперман – писательница
Владимир Томас
Челябинский Зомби-Бой Владимир Томас работает специалистом по поисковой оптимизации сайтов, увлечен татуировками и не считает свой образ плагиатом с известного зомби-боя Рика Дженетса.
Владимир Ковалёв – ветеран пирсинга
Владимир Ковалёв, родился в 1959 г. Деятельность: водитель – неформал. Проколами тела, пирсингом и тоннелями занимается с 1986 года.
Александр Кувалдин – бодимодификатор
Добрыдина Галина – Эсми Мяуси
Александр Шпак
Трансформацию своего тела Александр Шпак начал давно, за первыми татуировками появились силиконовые губы, накрашенные помадой, штучные клыки вампира, прическа в стиле персонажа фильма Mortal Combat воина Торо, маникюр на ногтях, подкрашенные глаза, грудные и ягодичные имплантаты, серьги в ушах, татуировки сосков. Сегодня видео Александра Шпака можно найти на его канале в YouTube и Инстаграм, где Саша очень грамотно и доступно поясняет все тонкости бодибилдинга, питания, физиологии, тренировок. Также соц.сети внимательно следят за его семейной жизнью.
Дизайнер Андрей Бартенев
Нихил Носес – участник рок-н-ролл группы Nihil Nonsons
Но нет предела совершенству – знаменитые мировые фрики не позволяют останавливаться, призывая догнать и перегнать…
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