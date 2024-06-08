Собрание российских фриков и бодимодификаторов

Да, каждый волен делать со своим телом, что угодно, но возникает один вопрос – зачем так издеваться над тем, что вам дала природа и родители? Нечем выделиться или самооценка низкая? Блажь или глупость – вот в чем вопрос…









Субкультура Фрики (Freak) сформировалась в 20 веке, на территории Северной Америки.

Тату-мастер Руслан Туманянц

Евгений Болотов – дизайнер и бодимодификатор

Илья Губарев (Бомбер)

Станислав Аксенов

Михаил Дуров – модель и бодибилдер

Владислав Николаев – бодимодификатор

Севастьяна Куперман – писательница

Владимир Томас

Владимир Ковалёв – ветеран пирсинга

Александр Кувалдин – бодимодификатор

Добрыдина Галина – Эсми Мяуси

Александр Шпак

Дизайнер Андрей Бартенев

Нихил Носес – участник рок-н-ролл группы Nihil Nonsons

Но нет предела совершенству – знаменитые мировые фрики не позволяют останавливаться, призывая догнать и перегнать…