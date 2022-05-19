Редкие ретро фотографии о жизни евреев на заре советской власти

Еврейские пионеры.

1. Бывшая хоральная синагога

Осмотр помещения Еврейской хоральной синагоги , для создания рабочего клуба. Город Николаев, 1920 год.

2. Общество лозоплетения

Артель лозоплетения - общества Допомога. Каменец-Подольский, 24 апреля, 1931 год.

3. Объединение Райпотребсоюза

Артель Райпотребсоюза Красный клещевик . Станция Биркан, 1933 год.

4. Конференция еврейских кустарей

Конференция кустарей города Прилуки. 1925 год.

5. Общество кустарей

Актив общества кустарей. Киевской губерния, Хабно, 1920 год.

6. Закладка фундамента нового дома

Строительство нового шестиквартирного дома.1930 год.

7. Постройка колхозной конюшни

СССР, 1920-е годы Строительство колхозной конюшни на 200 голов.СССР, 1920-е годы .

8. Маньчжурский табак

Мужчина в поле, где выращивают маньчжурский табак . СССР, 1920-е годы.

9. Члены коммуны на дорогих лошадях

Члены коммуны Икор со своими лошадьми. СССР, 1930 год.

10. Вырубка и корчевание леса

11. Привал в поле после тяжелой работы

На сенокосе. Вблизи реки Тунгуск. СССР, 1930 год.

12. Плановые работы в поле

Уход за посаженной картошкой и огурцами. СССР, 1930 год.

13. Субботник на Тракторстрое

Конвейерная система передачи кирпичей. СССР, Киев, 1930 год.

14. Одесский клуб кройки и шитья

Кружок кройки и шитья при клубе Кустсоюза. Одесса, 1927 год.

15. Московский клуб кройки и шитья

Кружок кройки и шитья при клубе Коммунист. Москва, 1920-е годы.

15. Конференция кустарей

Конференция кустарей города Прилуки. 1925 год.