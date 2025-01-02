Как выбрать подсолнечное масло

Как известно, в мире кулинарии существует два типа подсолнечного масла: рафинированное и нерафинированное. Они различаются не только по названию, но и по свойствам, которыми обладают. Также у них разные процессы обработки, применения в приготовлении блюд и других сферах.







Как выбрать между этими двумя видами, всё зависит от личных предпочтений, кто-то просто не может применять в пищу нерафинированное масло, а также и целей использования.

Как выбрать правильное?Их основные различия заключаются в способе обработки. Нерафинированное масло получается при процессе холодного или горячего отжима семян подсолнечника. При такой обработке сохраняется наибольшее количество полезных веществ, а также витаминов и антиоксидантов. Всё это содержится в самих семенах. К тому же нерафинированное подсолнечное масло имеет очень яркий вкус и аромат, потому им заправляют салаты. А вот для других людей, наоборот, этот аромат семечек является невкусным и слишком горьким. Потому что может начать слишком сильно дымить, а также выделять канцерогены.Холодный отжим обычно происходит вручную в домашних условиях. Масло получается не очень яркого цвета и очень сильно пахнет семечками. При этом процессе не задействованы высокие температуры. В нём по максимуму сохраняются питательные вещества. А вот в промышленности используют только метод горячего отжима. Масло при этом получается более насыщенного цвета и уже имеет запах жареных семечек. У него увеличивается срок хранения, оно и продаётся в магазинах.Всё масло получают их подсолнечникаКонечно же, в таком масле сохранено множество питательных веществ. Витамины А и В, а также линолевая, пальмитиновая, стеариновая, бегеновая и арахиновая кислоты. К тому же в нём присутствует омега-9. Все они помогают поддерживать здоровье и очень полезны.Чаще всего оно используется в качестве заправки для салатов. А также в маринадах, где его аромат должен хорошо чувствоваться. К тому же нерафинированное масло отлично применяется в косметических целях, потому что продолжает обладать полезными свойствами.Исследования показали, что масло становится всё более популярным компонентом в косметике, потому что хорошо впитывается в кожу, насыщая её. Оно подходит для всех типов кожи из-за антиоксидантов, в свою очередь, это влияет на замедление старения кожи. Помогает бороться с акне, уменьшает воспаления и помогает коже иметь здоровый блеск. Жиров в нём почти сто процентов, воды 0,1, а его калорийность 120 на одну столовую ложку. Углеводов и белков в нём не содержится вовсе.В косметических целях оно тоже используетсяРафинированное же масло, в свою очередь, проходит несколько этапов очистки и обработки. Туда включены и дезодорация, а также фильтрация. Все эти процессы помогают избавиться от минералов, кислот, восков и иных видов неприятного запаха, а впоследствии и вкуса. По итогу рафинированное масло приобретает максимально нейтральный вкус, оно больше подходит для жарки и выпечки, тех процессов, где необходима высокая температура. К тому же оно становится практически бесцветным. У него очень длительный срок хранение, оно не брызгается и не будет горчить.У него всё ещё имеется калорийность и жирные кислоты, но часть полезных свойств утрачивается в процессе обработки. Например, витамин Е исчезает из-за высоких температур. При приготовлении блюда оно не влияет на его вкус и не впитывает запахи в продукты, что бывает с нерафинированным при нагревании.Производство маслаВымороженное масло означает, что оно нерафинированное, при этом был использован процесс его медленного охлаждения, а перемешивали его медленно и редко. Его вкус не меняется, а яркий запах, наоборот, уменьшается. Зато все витамины остаются на месте, оно также становится прозрачнее, и срок годности тоже довольно высок. К тому же на самом деле первый отжим у масла является единственным. Это совсем не уникальный процесс. И такая надпись на этикетке — не более чем маркетинговый ход.К тому же масло обладает жирами, влияющими на поддержание энергии в организме. Оно снижает уровень холестерина, это очень важный показатель здоровья. У такого масла легкая текстура, потому оно улучшает пищеварение, а разнообразные ферменты оказывают положительное влияние на регенерацию тканей организма. Имеющиеся в маслах витамины D, Е, А, F и К способствуют ускорению обмена веществ, оказывают положительное влияние на нервную систему, стимулируют память, а также помогают в минерализации костной ткани.Оно очень полезноОднако есть и свои допустимые нормы в сутки по принятию масла. Для нерафинированного это две или три столовые ложки в день. А если эту норму превысить, то будет дополнительная отрицательная нагрузка на желудок и печень. Поскольку подсолнечное масло входит в состав и многих аптечных масел, а не только имеется в чистом виде, например, оно есть в лопуховом и крапивном. Такое масло остаётся полезным, если употреблять его без какой-либо термической или любой другой обработки, в чистом виде.Сегодня на полках магазинов огромный выбор масел, и подобрать что-то для себя бывает сложно. Для этого в первую очередь нужно обращать внимание на цвет продукта. Рафинированное масло обычно практически прозрачное, особенно когда наливаешь его на сковороду. А вот нерафинированное может быть совсем жёлтым. Есть и такой вариант, как гидратированное подсолнечное масло, в процессе его обработки удаляются примеси, которые могут показаться горькими.Процесс отжимаНельзя забывать и о сроке годности, ведь когда он подходит к концу, в масле начинается рост перекисного числа. Это сказывается на его окисляемости. А неправильные условия хранения этот срок сокращают ещё в несколько раз. В помещении не должно быть солнечного цвета, а также высокой температуры.Искусственные красители и консерванты в масло добавить невозможно, поскольку они в нём не растворяются. Для подсолнечного масла не нужны никакие консерванты, ведь в нём нет воды, а следовательно, и размножение микробов невозможно.Если хочется всё-таки купить полностью натуральное подсолнечное масло, чтобы у него не оставался осадок, оно не пенилось и не темнело при жарке, то стоит покупать нейтрализованное. В нём отсутствуют пестициды, жирные кислоты и металлы. А если нужно, чтобы оно хранилось как можно дольше, при этом и расход его был меньше, то нужно отдавать предпочтение маслу, обработанному нитридами.Домашний холодный отжимПроцесс такой обработки очень значительно увеличивает срок годности продукта, при этом в нём продолжают сохраняться все важные вещества и витамины.Если всё же не хочется ощущать характерный запах при жарке, то подойдёт такой вариант, как дезодорированное подсолнечное масло. В свою очередь, как не дезодорированное будет иметь очень сильный и яркий аромат, и он уж точно понравится не всем. Особенно когда масло будет разогрето, к тому же им пропахнут все продукты.Рафинированное маслоДома его хранить тоже нужно правильно, и для этого лучше использовать контейнеры из стекла, имеющие плотную крышку. Масло крайне чувствительно к свету, так будет запущен процесс окисления. Также для масла не подходит открытый воздух. Если нет возможности его спрятать, то лучше использовать как можно быстрее.Самая лучшая температура для его хранения — от пяти до двадцати градусов. Переохлаждать не стоит. В целом использовать всю бутылку лучше за две или три недели.Нужно выбирать с умом