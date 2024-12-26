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Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Восхищаясь культовыми музыкантами, которые добились мировой славы и собрали вокруг себя миллионные армии поклонников, мы часто забываем, что задолго до того, как они стали знаменитыми, у них тоже было детство и пубертатный период, который не у всех проходит гладко. Дома практически у каждого из нас хранятся школьные фотографии, на которые невозможно смотреть без чувства неловкости, и наших кумиров это тоже касается.

Пусть наша подборка фотографий напомнит вам об этом.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?


Дэвид Боуи.



Фредди Меркьюри.



Бьорк.



Дебора Харри.



Стивен Тайлер.



Мик Джаггер.



Джими Хендрикс.



Боб Дилан.



Джонни Кэш.



Элвис Пресли.



Джон Леннон.



Курт Кобейн.



Кортни Лав.

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