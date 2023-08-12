Почему Аду Лавлейс называют «матерью программирования» и первой женщиной-программистом

В XIX веке в высоком обществе у дам было принято наряжаться в пестрые костюмы, учиться манерам и посещать светские мероприятия, но англичанка Ада Лавлейс пошла другим путем и посвятила свою жизнь математике. Несмотря на то, что вы не найдете никаких упоминаний о ней в учебниках, многие сходятся на мысли, что именно Лавлейс написала первую компьютерную программу. Сегодня ее с уважением называют «мать программирования».
Аристократка с техническим складом ума
Ада родилась 10 декабря 1815 года в Лондоне в семье знаменитого поэта Джорджа Байрона. Впрочем, детство девочки нельзя назвать счастливым. Ее мать, Аннабель Милбарк Бирн ушла от мужа сразу же после рождения Ады. Позже лорд Байрон навсегда покинул Англию, когда малышке было всего несколько месяцев. Несмотря на заботу, мать никогда серьезно не занималась воспитанием дочери. Большая часть детства Ада провела с бабушкой, которая, к сожалению, умерла, когда девочке было всего семь лет.
Лорд Байрон - отец Ады Лавлейс| Фото: Невские Новости.
Однако именно мать привила Лавлейс любовь к математике. Вначале Аннабель настаивала на том, чтобы дочка изучала математику и естественные науки, но позже Ада и сама полюбила мир чисел. Ее обучение проходило дома с частными преподавателями. Девушка также много читала и некоторое время даже брала уроки у Огастесс де Моргана, первого профессора математики в Лондонском университете, который помог Аде в ее дальнейших исследованиях.
Известно, что уже в двенадцать лет Лавлейс начала создавать чертежи летательных аппаратов (за 76 лет до первого полета братьев Райд). Жизнь девушки внезапно изменилась к лучшему, когда она в возрасте 19 лет вышла замуж за Уильяма Кинга, 8-го барона Кинга. Позднее он унаследовал титул Лавлейс. У пары родилось трое детей, но материнство никогда не мешало Аде заниматься любимым делом. Напротив, обеспеченный барон позволил девушке не беспокоиться о материальных заботах и полностью посвятить себя науке.
Вычислительная машина Бэббиджа
В 1833 году восемнадцатилетняя Лавлейс знакомится с профессором кафедры математики Чарльзом Бэббиджем. Они быстро нашли общий язык на фоне увлечения наукой. Чарльз продемонстрировал Аде свое изобретение, над которым он трудился больше десяти лет — прототип счетной машины. Сегодня вычислительная машина Бэббиджа считается первым в истории компьютером. Устройство могло производить вычисления с точностью до двадцатого знака. Шестеренки и валики приводилось в движение специальным рычагом.
Вычислительная машина Бэббиджа| Фото: Википедия.
Впрочем, когда инженер впервые показал свою разработку Лавлейс, она еще не функционировала должным образом. Машина была слишком громоздкой и могла выполнить лишь один тип вычислений. Впоследствии Бэббидж вместе с Лавлейс, которая стала его ученицей, начали заниматься усовершенствованием вычислительного устройства.
По информации Novate.ru, в 1843 году Бэббидж попросил Аду перевести статью, опубликованную итальянским военным инженером. Статья была посвящена работе аналитической счетной машины. Однако Лавлейс решила не ограничиваться одним лишь переводом и пошла дальше. В процессе написания статьи она также добавила свои заметки и комментарии по усовершенствованию программирования машины.
Комментарии были настолько глубокими и обширными, что получились в три раза длиннее оригинального переведенного текста. Ада также внесла некоторые исправления в первоначальные расчеты Бэббиджа, которые также включила в материал. Именно эти комментарии убедили весь мир, что Чарльз Бэббидж — первый изобретатель компьютера, а Ада Лавлейс — первый программист.
Комментарии Ады Лавлейс| Фото: Википедия.
Лавлейс быстро поняла, что потенциал машины намного превосходит простые вычисления. В своих комментариях она смогла доказать, что ее можно использовать, например, для вычисления чисел Бернулли. Бэббидж и Лавлейс продолжали вести переписку друг с другом вплоть до самой смерти последней. Несмотря на всю проделанную работу, аналитическая машина Бэббиджа так и не была реализована, а материал Ады продолжал пылиться в архивах более ста лет, пока его значимость должным образом не оценили в эпоху компьютеров. Именно Лавлейс предложила такие понятия как «цикл» и «рабочая ячейка», «распределяющая карта» и т.д. И это во времена, когда процессоров и карт памяти в принципе не существовало.
К сожалению, жизнь первой женщины-программиста оборвалась в возрасте тридцати шести лет от рака. Впоследствии коллега и хороший друг Чарльз Бэббидж с нежностью вспоминал о великом математике и ласково называл Аду «чародейкой чисел». Лавлейс была похоронена в семейном склепе Байронов рядом с отцом, которого она так никогда и не увидела.
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