10 интереснейших архитектурных элементов, дошедших до нашего времени

Невероятная архитектура прошлого.
Современные дизайнеры и архитекторы умеют удивлять. Но стоит признать, что многие архитектурные элементы зданий, которые сохранились с глубокой древности, сегодня выглядят не менее интересно и интригующе. К тому же многие из них имеют интересную историю.
1. Окна для ведьм
Окна для ведьм.
Окна для ведьм — окна, которые размещены под углом в 45 градусов, по отношению к стенам дома или же в двухскатной торцевой стене дома. Учитывая, что эти окна находятся по диагонали к стенке дома и крыше, предполагалось, что "ведьмины окна" делали подобным образом из-за холодных зим в Вермонте (где они наиболее популярны), так как большинство традиционных окон пропускали слишком много холода в зимний период. Любопытное название "ведьмины окна" происходит от суеверий, что ведьмы не могли залетать внутрь домов через эти окна (ибо якобы они летали только по прямой).
2. Вдовьи площадки
Вдовьи площадки на крышах.
Вдовьи площадки — небольшие платформы на крыше домов, с которых открываются замечательные виды на окрестности. Согласно легенд, эти площадки когда-то делали себе на домах верные жены моряков, которые стояли или сидели на этих платформах, смотря в сторону горизонта на море и ожидая своих мужей-моряков. Тем не менее, на то время многие из моряков гибли в море, отсюда и произошло название "вдовьи площадки".
Некоторые говорят, что эти площадки также использовались морскими торговцами, которые после получения уведомления о прибывающем корабле забирались на вершину крыши, чтобы подтвердить, что их судно благополучно вернулось на берег. Большинство историков, однако, утверждает, что эти площадки на крыше использовались только во время чистки дымоходов.
3. Картуши
Так выглядит картуш.
Картуш — архитектурная конструкция, которая стала популярной в 16-18 веках. Представляет оно собой мотив в виде полуразвернутого (часто с надорванными либо надрезанными краями) свитка. Некоторые говорят, что картущ развился из упрощенных овальных рамок (которые носили одноименное название), используемых для обозначения царских имен в Древнем Египте. В средние же века, когда у улиц не было никаких названий или номеров, а многие люди были неграмотными, картуши помогали определять нужные дома. Многие картуши были украшены знаками или рельефами, которые отражали профессию жильца или его социальный статус.
4. Фальш-двери
Фальш-двери - обычный элемент гробниц.
Фальш-двери были общепринятыми архитектурными элементами в египетских гробницах, этрусских гробницах и римских виллах. В Египте они были также известны как "Двери Ka", поскольку они позволяли "Ka", элементу души, взаимодействовать с миром живых, проходя через эту дверь. В древней Этрурии ложные двери также нередко встречались в гробницах.
Некоторые современные историки утверждают, что они использовались как дверь в самой гробнице, другие утверждают, что они были дверьми в потусторонний мир, а третьи считают, что эти двери просто обозначали место, где семья должна вырезать дверь в случае расширения гробницы. В древних римских виллах ложные двери часто делали напротив настоящей двери и окрашивали в тот же цвет, чтобы достигнуть симметрии и сделать комнату кажущейся больше, чем она есть на самом деле
5. Двери дьявола
Двери дьявола.
В древних церквях северную дверь часто называли "дверью дьявола". Большинство подобных дверей в существующих церквях были построены еще в донорманнские времена до 12-го века. Сегодня почти все эти древние двери заблокированы или замурованы по неизвестным причинам, хотя это могло бы быть сделано, чтобы подавить широко распространенные суеверия о дьяволе.
Некоторые говорят, что северная дверь была использована языческим населением для входа в церковь (если быть точнее, в то место, где было старое место языческого поклонения). Т.е., это было по сути примирением между христианством и старыми религиями. Другие утверждают, что когда ребенка крестили и при этом изгоняли дух дьявола, то северную дверь приоткрывали на короткое время, чтобы позволить изгнанному духу бежать. После этого ее закрывали, чтобы не позволить дьяволу вернуться назад.
6. Отверстия для жрецов
Отверстия для жрецов.
Когда первые иезуиты прибыли в Англию, парламент постановил, что обращать английский народ в католичество является незаконным. Позже католическим священникам полностью запретили въезд в Англию, а тех, кого ловили в этой стране, строго наказывали. "Охотники на жрецов" рыскали по всей стране, собирая информацию и определяя местонахождение католических священников.
Поэтому, во многих католических семьях строили тайные входы для священников. "Отверстия для жрецов" строили в каминах, чердаках и лестничных клетках и, как правило, они были очень маленькими. Иногда священники погибали в этих тайниках от недостатка пищи или кислорода.
7. Молоток святилища
Вот такая дверная ручка.
Молоток или кольцо святилища — дверная ручка, которой можно было постучать в дверь христианской церкви. Иногда это было простое металлическое кольцо, в других случаях его искусно украшали. В соответствии с церковными законами средневековья, если человек, который совершил убийство в целях самообороны или сумел бежать из тюрьмы, коснулся святилища молоточком, то он считался полностью иммунным от ареста. В святилище подобные люди могли либо получить убежище, либо отсрочку, чтобы прийти к соглашению со своими врагами или планировать свой побег.
8. Таблички на домах басков
Таблички на домах басков.
В большинстве традиционных баскских домов кусок притолоки свисал над входной дверью. На этой части обычно вырезали имена первых владельцев дома, а также дату, когда дом был построен или отремонтирован. Иногда также на табличке над дверью делали резные фигурки, которые включали название дома и определенные символы, такие баскский крест, который символизировал Солнце.
9. Винтовые лестницы
Винтовые лестницы.
В средневековые времена в замках часто были винтовые лестницы, ведущие наверх, по которым нужно было подниматься по часовой стрелке (т. е., вверх-вправо). Так было сделано с целью обороны замка: большинство людей являются праворукими и им попросту неудобно фехтовать при подъеме по подобной лестнице. У защитников же был больший диапазон движений и преимущество высоты.
У таких лестниц не было перил, чтобы атакующих было легче столкнуть вниз. Ступени лестницы также были специально разработаны (они имели разную высоту и ширину), чтобы как можно больше осложнить жизнь людям, штурмующим замок.
10. Отверстия для убийства
Отверстия для убийства
Подобные отверстия делали вокруг главного входа замка и в галереях, которые вели к входу в замок. Через них можно было стрелять из луков или арбалетов в противника или бросать в него чем-то горючим. Такие дыры в стенах были популярны в период средневековья и считались неотъемлемой частью оборона замка. Через отверстия для убийства защитники бросали в захватчиков камнями, лили на них кипящую воду, раскаленный песок, расплавленный свинец, нефть и деготь. Иногда бросали также такими вещами, как навоз или гниющие трупы животных и людей для деморализации противника.
Со временем были разработаны машикули. Они были похожи на отверстия для убийства, но предоставляли защитникам лучшую позицию, давая им возможность атаковать сверху.
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